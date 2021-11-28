ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт ЛевандовскиРоссия против Польши. Оценка шансов, анализ соперника, реакция Карпина Мемфис ДепайПримера. «Барселона» в гостях у «Вильярреала», «Реал» принимает «Севилью» Жеребьевка стыковых матчей ЧМ-2022Жеребьевка стыков ЧМ-2022 по футболу
  • 10:50
    • Россияне Овечкин и Капризов попали в список лучших игроков дня в НХЛ
  • 10:05
    • Миранчук попал в сферу интересов «Вероны»
    Все новости спорта

    «Ткачи» снова неудачно сыграют с «паладинами»?

    «Монпелье» — «Лион». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Чемпионат Франции, 28 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Монпелье Прогнозы на Лион Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Лион»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Флоран Молле
    В воскресенье, 28 ноября, в рамках 15-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» в родных стенах сразится с «Лионом». Стартовый свисток будет дан в 19:00 по мск. «Монпелье» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 28 Ноября 2021 года
    Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 19:00 Лион Лион
  • Лион
    •

    Коэффициенты на матч Монпелье — Лион

  • 1
  • 4.20
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.72
  • Ставка!
    •

    «Монпелье»

    С 19 зачетными пунктами «Монпелье» на текущий момент расположился на девятом месте в турнирной таблице французской Лиги 1, уступая четыре очка еврокубковой зоне.

    «Паладины» за 14 проведенных встреч по пять раз побеждали и терпели фиаско, а также четыре матча свели вничью. Забили и пропустили по 21 голу.

    За последние семь игр первенства у коллектив числится три выигрыша и два поражение. В минувшем игровом дне команда уступила в гостях 0:2 «Ренну», а ранее состоялась выездная виктория над «Ниццей» — 1:0.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В текущем чемпионате Франции «Монпелье» в родных стенах потерпел только одно фиаско при четырех выигрышах и двух ничейных результатах.

    «Лион»

    «Лион» имеет на счету те же 19 зачетных пунктов, но имеет игру в запасе. Напомним, что в прошлом туре «ткачи» не доиграли свой домашний матч против «Марселя».

    За всю турнирную дистанцию «львы» смогли добиться пяти победных результатов, а также по четыре раза они играли вничью и терпели фиаско. Разница мячей составляет также 21:21.

  • Россия против Польши. Оценка шансов, анализ соперника, реакция Карпина
  • Команде Карпина в стыках ЧМ-2022 досталась Польша. Разбираемся, насколько этот жребий удачный или не очень
  • Вчера

    • В середине недели «Лион» провел поединок в Лиге Европы, где добился выездной победы над датским «Брондбю» со счетом 3:1. Эта виктория стала для него пятой подряд в данном турнире. В последней же сыгранной игре в чемпионате коллектив уступил в гостях 1:4 «Ренну».

    У коллектива ужасная гостевая статистика в этом первенстве. В шести встречах была только одна победа, еще одна игра завершилась вничью и состоялось четыре поражения.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В прошлом сезоне «Монпелье» дважды одолел «Лион» с одинаковым счетом по 2:1.

    Прогноз и ставка на «Монпелье» — «Лион»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Лиона» — 1.71, победа «Монпелье» — 4.44, ничья — 4.58.

    «Лион» крайне неудачно играет с «Монпелье» в последнее время, победив только раз при трех фиаско и двух ничьих. Прогнозируем, что и на этот раз «ткачи» не смогут обыграть «паладинов», тем более в их логове.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Урал — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сабах — Кешля
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Акрон — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ротор — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Торпедо — Волгарь
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Барыс — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Минай — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Алавес — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Алания — Велес
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ахмат — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Северсталь — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Эмполи — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Нефтчи — Сабаил
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Монпелье» — «Лион»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 28.11.2021. Прогнозы на футбол. «Ткачи» снова неудачно сыграют с «паладинами»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры