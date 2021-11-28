В воскресенье, 28 ноября, в рамках 15-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» в родных стенах сразится с «Лионом». Стартовый свисток будет дан в 19:00 по мск. «Монпелье» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монпелье»

С 19 зачетными пунктами «Монпелье» на текущий момент расположился на девятом месте в турнирной таблице французской Лиги 1, уступая четыре очка еврокубковой зоне.

«Паладины» за 14 проведенных встреч по пять раз побеждали и терпели фиаско, а также четыре матча свели вничью. Забили и пропустили по 21 голу.

За последние семь игр первенства у коллектив числится три выигрыша и два поражение. В минувшем игровом дне команда уступила в гостях 0:2 «Ренну», а ранее состоялась выездная виктория над «Ниццей» — 1:0.

Календарь и таблица Лиги 1

В текущем чемпионате Франции «Монпелье» в родных стенах потерпел только одно фиаско при четырех выигрышах и двух ничейных результатах.

«Лион»

«Лион» имеет на счету те же 19 зачетных пунктов, но имеет игру в запасе. Напомним, что в прошлом туре «ткачи» не доиграли свой домашний матч против «Марселя».

За всю турнирную дистанцию «львы» смогли добиться пяти победных результатов, а также по четыре раза они играли вничью и терпели фиаско. Разница мячей составляет также 21:21.

В середине недели «Лион» провел поединок в Лиге Европы, где добился выездной победы над датским «Брондбю» со счетом 3:1. Эта виктория стала для него пятой подряд в данном турнире. В последней же сыгранной игре в чемпионате коллектив уступил в гостях 1:4 «Ренну».

У коллектива ужасная гостевая статистика в этом первенстве. В шести встречах была только одна победа, еще одна игра завершилась вничью и состоялось четыре поражения.

В прошлом сезоне «Монпелье» дважды одолел «Лион» с одинаковым счетом по 2:1.

Прогноз и ставка на «Монпелье» — «Лион»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Лиона» — 1.71, победа «Монпелье» — 4.44, ничья — 4.58.

«Лион» крайне неудачно играет с «Монпелье» в последнее время, победив только раз при трех фиаско и двух ничьих. Прогнозируем, что и на этот раз «ткачи» не смогут обыграть «паладинов», тем более в их логове.