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    Ждем быстрой реабилитации от «Нефтчи»?

    «Нефтчи» — «Сабаил». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат Азербайджана, 27 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Нефтчи» — «Сабаил»
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    Мерт Челик
    «Нефтчи» сыграет на своем поле с «Сабаилом» в рамках 12-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 17:15 мск. «Нефтчи» — «Сабаил»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нефтчи»

    «Нефтчи» сейчас выглядит просто-таки ужасно. Видимо, команду морально уничтожило разгромное поражение от «Карабаха».

    Похоже, действующий чемпион уже может начинать прощаться с короной. И «Карабах» выглядит куда круче, и сами бакинцы проигрывают всем подряд.

    В минувшем туре «Нефтчи» вновь сыграл безобразно. Команда умудрилась дома уступить в дерби «Сабаху» (1:2).

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    Серия из трех поражений подряд — таковы реалии бакинцев. И пока непонятно, смогут ли «нефтяники» оперативно выбраться из кризиса.

    «Сабаил»

    Эта команда борется лишь за выживание. На текущий момент «Сабаил» находится на последнем 8 месте в турнирной таблице.

    Отставание от идущей выше на ступеньку «Кешли» лишь один пункт. Так что списывать команду еще рановато.

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    • Команда крайне неудачно обороняется. В 11 матчах пропущено уже 23 мяча, и этот результат является худшим в лиге.

    К слову, «Сабаил» также имеет серию из трех поражений подряд. Да и вообще, пять последних поединков с «Нефтчи» завершились для команды поражениями.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 1.55, на ничью за 4.30, а на «Сабаил» — за 5.20.

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    «Нефтчи» сейчас находится на спаде, но аутсайдера обыграет.

    «Сабаил» имеет слишком серьезные проблемы в обороне.

    Хозяева постараются быстро реабилитироваться за последние неудачи. Наши прогноз и ставка — Победа «Нефтчи» в 1 тайме с коэффициентом 2.10.

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    «Нефтчи» — «Сабаил»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 27.11.2021. Прогнозы на футбол. Ждем быстрой реабилитации от «Нефтчи»?
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