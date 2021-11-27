«Нефтчи»
«Нефтчи» сейчас выглядит просто-таки ужасно. Видимо, команду морально уничтожило разгромное поражение от «Карабаха».
Похоже, действующий чемпион уже может начинать прощаться с короной. И «Карабах» выглядит куда круче, и сами бакинцы проигрывают всем подряд.
В минувшем туре «Нефтчи» вновь сыграл безобразно. Команда умудрилась дома уступить в дерби «Сабаху» (1:2).
Серия из трех поражений подряд — таковы реалии бакинцев. И пока непонятно, смогут ли «нефтяники» оперативно выбраться из кризиса.
«Сабаил»
Эта команда борется лишь за выживание. На текущий момент «Сабаил» находится на последнем 8 месте в турнирной таблице.
Отставание от идущей выше на ступеньку «Кешли» лишь один пункт. Так что списывать команду еще рановато.
Команда крайне неудачно обороняется. В 11 матчах пропущено уже 23 мяча, и этот результат является худшим в лиге.
К слову, «Сабаил» также имеет серию из трех поражений подряд. Да и вообще, пять последних поединков с «Нефтчи» завершились для команды поражениями.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 1.55, на ничью за 4.30, а на «Сабаил» — за 5.20.
«Нефтчи» сейчас находится на спаде, но аутсайдера обыграет.
«Сабаил» имеет
Хозяева постараются быстро реабилитироваться за последние неудачи. Наши прогноз и ставка — Победа «Нефтчи» в 1 тайме с коэффициентом 2.10.