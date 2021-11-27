«Нефтчи» сыграет на своем поле с «Сабаилом» в рамках 12-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 17:15 мск. «Нефтчи» — «Сабаил»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтчи»

«Нефтчи» сейчас выглядит просто-таки ужасно. Видимо, команду морально уничтожило разгромное поражение от «Карабаха».

Похоже, действующий чемпион уже может начинать прощаться с короной. И «Карабах» выглядит куда круче, и сами бакинцы проигрывают всем подряд.

В минувшем туре «Нефтчи» вновь сыграл безобразно. Команда умудрилась дома уступить в дерби «Сабаху» (1:2).

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Серия из трех поражений подряд — таковы реалии бакинцев. И пока непонятно, смогут ли «нефтяники» оперативно выбраться из кризиса.

«Сабаил»

Эта команда борется лишь за выживание. На текущий момент «Сабаил» находится на последнем 8 месте в турнирной таблице.

Отставание от идущей выше на ступеньку «Кешли» лишь один пункт. Так что списывать команду еще рановато.

Команда крайне неудачно обороняется. В 11 матчах пропущено уже 23 мяча, и этот результат является худшим в лиге.

К слову, «Сабаил» также имеет серию из трех поражений подряд. Да и вообще, пять последних поединков с «Нефтчи» завершились для команды поражениями.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 1.55, на ничью за 4.30, а на «Сабаил» — за 5.20.

«Нефтчи» сейчас находится на спаде, но аутсайдера обыграет.

«Сабаил» имеет слишком серьезные проблемы в обороне .

Хозяева постараются быстро реабилитироваться за последние неудачи. Наши прогноз и ставка — Победа «Нефтчи» в 1 тайме с коэффициентом 2.10.