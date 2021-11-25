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    Быстрая капитуляция «Флоры»?

    «Флора» — «Партизан». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, Лига конференций, 25 ноября 2021 года

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    Мартин Миллер
    «Флора» сыграет на своем поле с «Партизаном» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 18:30 мск. «Флора» — «Партизан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа B 25 Ноября 2021 года
    Флора Таллин
  • Лига конференций. Группа B
    •  Флора Таллин 18:30 Партизан Партизан
  • Белград
    •
    Коэффициенты на матч Флора Таллин — Партизан
  • 1
  • 6.00
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  • 4.50
  • 2
  • 1.50
  • Ставка!
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    «Флора»

    «Флора» в четырех поединках Лиги конференций сумела разжиться всего двумя очками. Разумеется, с таким багажом эстонцы почти потеряли шансы на 2 место.

    В целом, сезон для команды получается неудачным. Лишь 2 место в чемпионате с призрачными шансами догнать «Левадию» не могут радовать.

    Впрочем, эстонские клубы в еврокубках никогда не баловали. Тем паче, в матчах с более крепкими оппонентами, к тому же преисполненными турнирной мотивации.

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    В этой встрече хозяева будут биться, разве что, за собственный престиж. Быть может, свое слово скажет и лидер атак «Флоры» Рауно Саппинен.

    «Партизан»

    Турнирное положение сербов требует от них исключительно победы в Таллинне. Тем паче, в Белграде «Партизан» легко расправился с оппонентом (2:0).

    В своем чемпионате «Партизан» уверенно лидирует. Правда, привычно на хвосте находятся земляки из «Црвены Звезды».

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    • В минувшем туре чемпионата Сербии белградцы не оставили шансов крепкой «Войводине» (4:1). К слову, в той встрече вновь отличился Рикарду Гомеш.

    Вообще же, в активе у опытного форварда уже 17 мячей в 17 матчах чемпионата. Зато в Лиге конференций чаще забивает Лазар Маркович (2 гола).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Партизан» за 1.50, на ничью за 4.40, а на «Флору» — за 6.30.

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    Эстонцам вряд ли удастся долго продержаться против более крепкого оппонента.

    Гости борются за первое место в группе, для чего будут активно атаковать с первых минут матча.

    Мотивированные сербы не станут откладывать дело в долгий ящик. Наши прогноз и ставка — Победа «Партизана» в 1 тайме с коэффициентом 2.04.

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    «Флора» — «Партизан»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 25.11.2021. Прогнозы на футбол. Быстрая капитуляция «Флоры»?
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