«Флора»
«Флора» в четырех поединках Лиги конференций сумела разжиться всего двумя очками. Разумеется, с таким багажом эстонцы почти потеряли шансы на 2 место.
В целом, сезон для команды получается неудачным. Лишь 2 место в чемпионате с призрачными шансами догнать «Левадию» не могут радовать.
Впрочем, эстонские клубы в еврокубках никогда не баловали. Тем паче, в матчах с более крепкими оппонентами, к тому же преисполненными турнирной мотивации.
Все прогнозы на Лигу конференций
В этой встрече хозяева будут биться, разве что, за собственный престиж. Быть может, свое слово скажет и лидер атак «Флоры» Рауно Саппинен.
«Партизан»
Турнирное положение сербов требует от них исключительно победы в Таллинне. Тем паче, в Белграде «Партизан» легко расправился с оппонентом (2:0).
В своем чемпионате «Партизан» уверенно лидирует. Правда, привычно на хвосте находятся земляки из «Црвены Звезды».
В минувшем туре чемпионата Сербии белградцы не оставили шансов крепкой «Войводине» (4:1). К слову, в той встрече вновь отличился Рикарду Гомеш.
Вообще же, в активе у опытного форварда уже 17 мячей в 17 матчах чемпионата. Зато в Лиге конференций чаще забивает Лазар Маркович (2 гола).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Партизан» за 1.50, на ничью за 4.40, а на «Флору» — за 6.30.
Эстонцам вряд ли удастся долго продержаться против более крепкого оппонента.
Гости борются за первое место в группе, для чего
Мотивированные сербы не станут откладывать дело в долгий ящик. Наши прогноз и ставка — Победа «Партизана» в 1 тайме с коэффициентом 2.04.