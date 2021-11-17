«Нефтехимик» сыграет на своем поле с «Балтикой» в рамках 23-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 17:00 мск. «Нефтехимик» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне смотрится симпатично. Правда, стабильности команде Кирилла Новикова, все же, недостает.

Например, в минувшем туре «Нефтехимик» добыл трудовую победу. В Липецке команда Новикова взяла три очка (1:2).

5 место на текущий момент — довольно приличная диспозиция. Вот только не совсем понятно, будут ли нижнекамцы стремиться в РПЛ?

Прогнозы на ФНЛ

Александр Юшин наколотил уже 17 мячей в 22 матчах. На бомбардирские качества форварда Новиков рассчитывает и в матче с одним из конкурентов за высокие места.

«Балтика»

«Балтийцы» под руководством Сергея Игнашевича будто обрели второе дыхание. Команда уже поднялась на 7 место, и это явно не предел!

Калининградцы сильны надежными тылами. Все-таки 19 пропущенных мячей — один из лучших показателей в ФНЛ.

Минувший тур команда Игнашевича вновь сыграла на ноль. «Балтика» дома не оставила шансов «Акрону» (2:0).

Правда, на выезде у команды с результатами не всегда все отлично. Впрочем, состав у «Балтики» крепкий, и лидеру Яну Казаеву по плечу создать и реализовать голевой момент.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Нефтехимик» за 2.47, на ничью за 3.22, а на «Балтику» — за 2.95.

Команда Новикова в последние годы удачно противостоит калининградцам.

«Балтика» не лучшим образом играет в гостях, но постарается преуспеть в атаке .

Обе команды наверняка будут играть на победу, так что за голами дело не станет. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.