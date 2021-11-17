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    «Нефтехимик» обменяется голами с «Балтикой»?

    «Нефтехимик» — «Балтика». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, ФНЛ, 17 ноября 2021 года

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    «Балтика»
    «Нефтехимик» сыграет на своем поле с «Балтикой» в рамках 23-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 17:00 мск. «Нефтехимик» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 17 Ноября 2021 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 17:00 Балтика Балтика
  • Калининград
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.95
  • Ставка!
    •

    «Нефтехимик»

    «Нефтехимик» в нынешнем сезоне смотрится симпатично. Правда, стабильности команде Кирилла Новикова, все же, недостает.

    Например, в минувшем туре «Нефтехимик» добыл трудовую победу. В Липецке команда Новикова взяла три очка (1:2).

    5 место на текущий момент — довольно приличная диспозиция. Вот только не совсем понятно, будут ли нижнекамцы стремиться в РПЛ?

    Прогнозы на ФНЛ

    Александр Юшин наколотил уже 17 мячей в 22 матчах. На бомбардирские качества форварда Новиков рассчитывает и в матче с одним из конкурентов за высокие места.

    «Балтика»

    «Балтийцы» под руководством Сергея Игнашевича будто обрели второе дыхание. Команда уже поднялась на 7 место, и это явно не предел!

    Калининградцы сильны надежными тылами. Все-таки 19 пропущенных мячей — один из лучших показателей в ФНЛ.

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    • Минувший тур команда Игнашевича вновь сыграла на ноль. «Балтика» дома не оставила шансов «Акрону» (2:0).

    Правда, на выезде у команды с результатами не всегда все отлично. Впрочем, состав у «Балтики» крепкий, и лидеру Яну Казаеву по плечу создать и реализовать голевой момент.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Нефтехимик» за 2.47, на ничью за 3.22, а на «Балтику» — за 2.95.

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    Команда Новикова в последние годы удачно противостоит калининградцам.

    «Балтика» не лучшим образом играет в гостях, но постарается преуспеть в атаке.

    Обе команды наверняка будут играть на победу, так что за голами дело не станет. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.

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    «Нефтехимик» — «Балтика»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 17.11.2021. Прогнозы на футбол. «Нефтехимик» обменяется голами с «Балтикой»?
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