«Нефтехимик»
«Нефтехимик» в нынешнем сезоне смотрится симпатично. Правда, стабильности команде Кирилла Новикова, все же, недостает.
Например, в минувшем туре «Нефтехимик» добыл трудовую победу. В Липецке команда Новикова взяла три очка (1:2).
5 место на текущий момент — довольно приличная диспозиция. Вот только не совсем понятно, будут ли нижнекамцы стремиться в РПЛ?
Александр Юшин наколотил уже 17 мячей в 22 матчах. На бомбардирские качества форварда Новиков рассчитывает и в матче с одним из конкурентов за высокие места.
«Балтика»
«Балтийцы» под руководством Сергея Игнашевича будто обрели второе дыхание. Команда уже поднялась на 7 место, и это явно не предел!
Калининградцы сильны надежными тылами. Все-таки 19 пропущенных мячей — один из лучших показателей в ФНЛ.
Минувший тур команда Игнашевича вновь сыграла на ноль. «Балтика» дома не оставила шансов «Акрону» (2:0).
Правда, на выезде у команды с результатами не всегда все отлично. Впрочем, состав у «Балтики» крепкий, и лидеру Яну Казаеву по плечу создать и реализовать голевой момент.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Нефтехимик» за 2.47, на ничью за 3.22, а на «Балтику» — за 2.95.
Команда Новикова в последние годы удачно противостоит калининградцам.
«Балтика» не лучшим образом играет в гостях, но
Обе команды наверняка будут играть на победу, так что за голами дело не станет. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.