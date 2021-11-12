Встреча 9-го тура группы I в европейском отборочном турнире к чемпионату мира-2022 по футболу между сборными Андорры и Польши состоится 12 ноября. Матч пройдет на стадионе «Насьональ» (Андорра ла Велья) и стартует в 22:45 мск. Андорра — Польша: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Андорра

Сборная Андорры относится к «футбольным карликом», но у нее есть несколько викторий в официальных встречах.

В данном отборочном цикле «почтальоны» идут на пятой строчке с шестью баллами в восьми прошлых поединках, дважды обыграв сан-маринцев с общим результатом 5:0.

В остальных шести встречах пиренейцы проиграли с общим счетом 2:19. Ранее они крупно проиграли на своей территории сборной Англии со счетом 0:5.

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В отборочных циклах чемпионатов мира сборная Андорры уступала десять раз за 12 последних поединков и одержала только две победы.

Польша

Поляки набрали 17 очков и занимают второе место в своей отборочной группе после восьми туров, отставая на три очка от Англии.

В первых двух матчах сентября сборная Польши одержала две уверенные победы. Сначала команда Паулу Соузы разгромила на своем поле албанцев — 4:1.

А потом была крупная победа над сборной Сан-Марино — 7:1. Одержать третью победу кряду «Кадре» одержать не удалось, но и соперником была Англия — 1:1.

В прошлых поединках коллектив разгромил на своем поле Сан-Марино с результатом 5:0 и одолел в гостях Албанию со счетом 1:0.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,04.

Успех хозяев поля оценивается в 71,00, тогда как ничья — в 12,00.

Наши прогноз и ставка — Польша будет выигрывать после первых 15 минут за 3,20.