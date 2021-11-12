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    Андорра — Польша. Прогноз (к. 3.20) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 12 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Андорра — Польша
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    Польша идет на второй строчке группы
    Встреча 9-го тура группы I в европейском отборочном турнире к чемпионату мира-2022 по футболу между сборными Андорры и Польши состоится 12 ноября. Матч пройдет на стадионе «Насьональ» (Андорра ла Велья) и стартует в 22:45 мск. Андорра — Польша: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа I 12 Ноября 2021 года
    Андорра
  • Андорра-ла-Велья
    •  Андорра 22:45 Польша Польша
  • Варшава
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 45.00
  • X
  • 15.00
  • 2
  • 1.04
  • Ставка!
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    Андорра

    Сборная Андорры относится к «футбольным карликом», но у нее есть несколько викторий в официальных встречах.

    В данном отборочном цикле «почтальоны» идут на пятой строчке с шестью баллами в восьми прошлых поединках, дважды обыграв сан-маринцев с общим результатом 5:0.

    В остальных шести встречах пиренейцы проиграли с общим счетом 2:19. Ранее они крупно проиграли на своей территории сборной Англии со счетом 0:5.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В отборочных циклах чемпионатов мира сборная Андорры уступала десять раз за 12 последних поединков и одержала только две победы.

    Польша

    Поляки набрали 17 очков и занимают второе место в своей отборочной группе после восьми туров, отставая на три очка от Англии.

    В первых двух матчах сентября сборная Польши одержала две уверенные победы. Сначала команда Паулу Соузы разгромила на своем поле албанцев — 4:1.

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    • А потом была крупная победа над сборной Сан-Марино — 7:1. Одержать третью победу кряду «Кадре» одержать не удалось, но и соперником была Англия — 1:1.

    В прошлых поединках коллектив разгромил на своем поле Сан-Марино с результатом 5:0 и одолел в гостях Албанию со счетом 1:0.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,04.

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    Успех хозяев поля оценивается в 71,00, тогда как ничья — в 12,00.

    Наши прогноз и ставка — Польша будет выигрывать после первых 15 минут за 3,20.

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    Андорра — Польша: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 12.11.2021. Прогнозы на футбол. Сохранит ли Польша шансы на первое место в группе?
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