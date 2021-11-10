Англия U19 сыграет на своем поле с Андоррой U19 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 10 ноября, начало — в 15:00 мск. Англия U19 — Андорра U19: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Англии U19

В группе под номером один англичане — явные фавориты. Правда, конкуренты в виде шведов и швейцарцев тоже довольно крепкие.

Вот только по количеству талантов сборная Англии U19 значительно опережает соперников. Один только Дейн Скарлетт, уже дебютировавший за родной «Тоттенхэм», чего стоит!

Правда, последний контрольный поединок перед отбором команда провела неудачно. Поражение от бельгийских сверстников (3:2) получилось обидным.

Все прогнозы на футбол

С нынешним соперником, в этой возрастной категории, англичане пересекались лишь однажды. Восемь лет назад британцы отгрузили в ворота футбольного карлика семь безответных мячей.

Сборная Андорры U19

Этой команде наверняка отводят роль андердога. Более того, есть сомнения, что андоррцы наберут хотя бы балл.

На текущий момент сборная Андорры U19 едва ли способна на что-то серьезное. Вот и в этом поединке основной задачей андоррской молодежи будет как можно меньше пропустить.

В таких поединках важно не пропустить быстрый гол. Учитывая слабость оборонительных редутов команды, в такое верится с трудом.

Впрочем, вряд ли от андоррцев ждут чего-то героического. А в таких случаях андердог, бывает, получает заряд дополнительной мотивации.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Англию U19 за 1.01, на ничью за 17.00, а на Андорру U19 — за 70.00.

Хозяева обладают мощной атакой , способной огорчить любого соперника.

Гости будут рады даже некрупному поражению.

И по составу, и по уровню игры британцы должны с легкостью переигрывать футбольного карлика. Наши прогноз и ставка — Фора Англии U19 -2.5 в 1 тайме с коэффициентом 2.00.