ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей Шевченко Рядом с мечтой. Шевченко снова едет покорять Италию Эдинсон КаваниТрансферный дайджест. 2-8 ноября Football Manager 2022Улучшенный трансферный дедлайн, фэнтези-драфт и новая анимация. Почему Football Manager 2022 обещает стать шедевром?
  • 22:58
    • Внедрение Fan ID в РПЛ будет рассмотрено на общем собрании 22 ноября
  • 20:15
    • Сорокин — первая российская звезда недели в НХЛ
  • 19:10
    • У форварда «Ниццы» Дольберга выявлен диабет первого типа
  • 18:18
    • Эдди Хау назначен главным тренером «Ньюкасла»
  • 12:25
    • Прядкин занял должность советника президента УЕФА
    Все новости спорта

    Юные англичане сразу разнесут футбольного карлика?

    Англия U19 — Андорра U19. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, молодежный чемпионат Европы U19, 10 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФИФА
    Прогноз и ставки на Англия U19 — Андорра U19
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Шола Шоретайр
    Англия U19 сыграет на своем поле с Андоррой U19 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 10 ноября, начало — в 15:00 мск. Англия U19 — Андорра U19: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная Англии U19

    В группе под номером один англичане — явные фавориты. Правда, конкуренты в виде шведов и швейцарцев тоже довольно крепкие.

    Вот только по количеству талантов сборная Англии U19 значительно опережает соперников. Один только Дейн Скарлетт, уже дебютировавший за родной «Тоттенхэм», чего стоит!

    Правда, последний контрольный поединок перед отбором команда провела неудачно. Поражение от бельгийских сверстников (3:2) получилось обидным.

    Все прогнозы на футбол

    С нынешним соперником, в этой возрастной категории, англичане пересекались лишь однажды. Восемь лет назад британцы отгрузили в ворота футбольного карлика семь безответных мячей.

    Сборная Андорры U19

    Этой команде наверняка отводят роль андердога. Более того, есть сомнения, что андоррцы наберут хотя бы балл.

    На текущий момент сборная Андорры U19 едва ли способна на что-то серьезное. Вот и в этом поединке основной задачей андоррской молодежи будет как можно меньше пропустить.

  • Переродившийся Мойес и «Вест Хэм» шокировали «Ливерпуль»
  • Реакция прессы на матч «Вест Хэм» — «Ливерпуль»
  • Вчера

    • В таких поединках важно не пропустить быстрый гол. Учитывая слабость оборонительных редутов команды, в такое верится с трудом.

    Впрочем, вряд ли от андоррцев ждут чего-то героического. А в таких случаях андердог, бывает, получает заряд дополнительной мотивации.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Англию U19 за 1.01, на ничью за 17.00, а на Андорру U19 — за 70.00.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Хозяева обладают мощной атакой, способной огорчить любого соперника.

    Гости будут рады даже некрупному поражению.

    И по составу, и по уровню игры британцы должны с легкостью переигрывать футбольного карлика. Наши прогноз и ставка — Фора Англии U19 -2.5 в 1 тайме с коэффициентом 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.32
  • Прогноз на матч Вашингтон — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Альдосиви — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Сегодня в 03:15
    •  1.99
  • Прогноз на матч Торонто — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чикаго — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Денвер — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Маррей — Дурасович
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  4.69
  • Экспресс дня 9 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  3.02
  • Прогноз на матч Чикаго — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Калгари — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вегас — Сиэтл
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Германия U19 — Фарерские острова U19
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Франция U19 — Албания U19
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Англия U19 — Андорра U19: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 10.11.2021. Прогнозы на футбол. Юные англичане сразу разнесут футбольного карлика?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры