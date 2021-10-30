«Байер»
В турнирной таблице Бундеслиги «Байер» после девяти туров идет на четвертой лигачемпионовской позиции, но конкуренты отстают совсем незначительно.
К данному поединку «аптекари» подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией, которую начали домашним фиаско от «Баварии» 1:5, а продолжили двумя ничьими — с «Бетисом» 1:1 в ЛЕ и «Кельном» 2:2 в чемпионате страны.
После этого клуб из Леверкузена потерпел и неудачу в Кубке Германии, проиграв на своем поле перволиговому «Карлсруэ» со счетом 1:2 и завершил выступление на данном турнире.
Календарь и таблица Бундеслиги
На своем поле «Байер» побеждал в пяти из восьми последних матчей Бундеслиги, потерпев всего два поражения в этот период.
«Вольфсбург»
К данному поединку «Вольфсбург» подходит с 8-матчевой безвыигрышной серией, где проиграл последние четыре из них и три раза в этот период в матчах чемпионата.
В последней игре первенства Германии «волки» уступили на своем поле «Фрайбургу» со счетом 0:2. В последних пяти играх внутреннего первенства они четырежды проиграли и раз сыграли вничью.
В турнирной таблице Бундеслиги «зелено-белые» после девяти туров находятся на девятой позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 13 очков, что на четыре меньше, чем у четвертой позиции.
В текущем розыгрыше Бундеслиги «Вольфсбург» вне родных стен по два раза побеждал и проигрывал, забил пять голов, а пропустил на один больше.
В прошлом сезоне «Байер» в играх с «Вольфсбургом» набрал один балл, проиграв 0:1 дома и сыграв 0:0 на выезде.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Байера» предлагают — 2.01.
На викторию «Вольфсбурга» дают — 3.84, ничья оценена — в 3.74.
Похоже, что падение «Вольфсбурга» продолжится и он снова проиграет, так как уровень игры «волков» в последнее время очень плачевен.