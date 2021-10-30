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    «Аптекари» продолжат падение «волков»?

    «Байер» — «Вольфсбург». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, чемпионат Германии, 30 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Вольфсбург»
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    Карим Беллараби
    В Леверкузене в 10-м туре чемпионата Германии «Байер» сыграет против «Вольфсбурга». Поединок состоится 30 октября и начнется в 16:30 по мск. «Байер» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Октября 2021 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 16:30 Вольфсбург Вольфсбург
  • Вольфсбург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.80
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    «Байер»

    В турнирной таблице Бундеслиги «Байер» после девяти туров идет на четвертой лигачемпионовской позиции, но конкуренты отстают совсем незначительно.

    К данному поединку «аптекари» подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией, которую начали домашним фиаско от «Баварии» 1:5, а продолжили двумя ничьими — с «Бетисом» 1:1 в ЛЕ и «Кельном» 2:2 в чемпионате страны.

    После этого клуб из Леверкузена потерпел и неудачу в Кубке Германии, проиграв на своем поле перволиговому «Карлсруэ» со счетом 1:2 и завершил выступление на данном турнире.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    На своем поле «Байер» побеждал в пяти из восьми последних матчей Бундеслиги, потерпев всего два поражения в этот период.

    «Вольфсбург»

    К данному поединку «Вольфсбург» подходит с 8-матчевой безвыигрышной серией, где проиграл последние четыре из них и три раза в этот период в матчах чемпионата.

    В последней игре первенства Германии «волки» уступили на своем поле «Фрайбургу» со счетом 0:2. В последних пяти играх внутреннего первенства они четырежды проиграли и раз сыграли вничью.

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  • 26/10/2021

    • В турнирной таблице Бундеслиги «зелено-белые» после девяти туров находятся на девятой позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 13 очков, что на четыре меньше, чем у четвертой позиции.

    В текущем розыгрыше Бундеслиги «Вольфсбург» вне родных стен по два раза побеждал и проигрывал, забил пять голов, а пропустил на один больше.

    В прошлом сезоне «Байер» в играх с «Вольфсбургом» набрал один балл, проиграв 0:1 дома и сыграв 0:0 на выезде.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Байера» предлагают — 2.01.

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    На викторию «Вольфсбурга» дают — 3.84, ничья оценена — в 3.74.

    Похоже, что падение «Вольфсбурга» продолжится и он снова проиграет, так как уровень игры «волков» в последнее время очень плачевен.

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    «Байер» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на футбол. «Аптекари» продолжат падение «волков»?
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