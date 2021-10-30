В Леверкузене в 10-м туре чемпионата Германии «Байер» сыграет против «Вольфсбурга». Поединок состоится 30 октября и начнется в 16:30 по мск. «Байер» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

В турнирной таблице Бундеслиги «Байер» после девяти туров идет на четвертой лигачемпионовской позиции, но конкуренты отстают совсем незначительно.

К данному поединку «аптекари» подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией, которую начали домашним фиаско от «Баварии» 1:5, а продолжили двумя ничьими — с «Бетисом» 1:1 в ЛЕ и «Кельном» 2:2 в чемпионате страны.

После этого клуб из Леверкузена потерпел и неудачу в Кубке Германии, проиграв на своем поле перволиговому «Карлсруэ» со счетом 1:2 и завершил выступление на данном турнире.

Календарь и таблица Бундеслиги

На своем поле «Байер» побеждал в пяти из восьми последних матчей Бундеслиги, потерпев всего два поражения в этот период.

«Вольфсбург»

К данному поединку «Вольфсбург» подходит с 8-матчевой безвыигрышной серией, где проиграл последние четыре из них и три раза в этот период в матчах чемпионата.

В последней игре первенства Германии «волки» уступили на своем поле «Фрайбургу» со счетом 0:2. В последних пяти играх внутреннего первенства они четырежды проиграли и раз сыграли вничью.

В турнирной таблице Бундеслиги «зелено-белые» после девяти туров находятся на девятой позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 13 очков, что на четыре меньше, чем у четвертой позиции.

В текущем розыгрыше Бундеслиги «Вольфсбург» вне родных стен по два раза побеждал и проигрывал, забил пять голов, а пропустил на один больше.

В прошлом сезоне «Байер» в играх с «Вольфсбургом» набрал один балл, проиграв 0:1 дома и сыграв 0:0 на выезде.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Байера» предлагают — 2.01.

На викторию «Вольфсбурга» дают — 3.84, ничья оценена — в 3.74.

Похоже, что падение «Вольфсбурга» продолжится и он снова проиграет, так как уровень игры «волков» в последнее время очень плачевен.