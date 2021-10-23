ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Галатасарай»Ноль ударов в створ. «Локомотив» усложнил себе жизнь, проиграв «Галатасараю» Новый «Камп Ноу»В погоне за «Реалом». «Барселона» представила план реконструкции «Камп Ноу» Уле-Гуннар СульшерВидимость благополучия или конец черной полосы? Волевая победа «МЮ» отложила вопрос увольнения Сульшера
  • 23:51
    • «Локомотив» уступил «Галатасараю» в матче Лиги Европы
  • 00:01
    • «Монако» вырвал победу у ПСВ, «Сосьедад» одолел «Штурм»
  • 23:56
    • «Лион» одержал волевую победу над «Спартой»
  • 23:52
    • «Наполи» выиграл первый матч в Лиге Европы
  • 22:34
    • Кудерметова проиграла Халеп на Кубке Кремля
  • 22:10
    • СКА забросил «Кунлуню» семь безответных шайб
  • 22:05
    • «Салават Юлаев» выиграл у ЦСКА
    Все новости спорта

    «Горняки» быстро добьются своего?

    «Ворскла» — «Шахтер» Д. Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, УПЛ, 23 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на Ворскла Прогнозы на Шахтер Донецк
    Прогноз и ставки на «Ворскла» — «Шахтер» Д
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Педриньо
    «Ворскла» сыграет на своем поле с «Шахтером» Д в рамках 12-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 23 октября, начало — в 17:00 мск. «Ворскла» — «Шахтер» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Украина. Премьер-лига 23 Октября 2021 года
    Ворскла
  • Полтава
    •  Ворскла 17:00 Шахтёр Д Шахтёр Д
  • Донецк
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.90
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.47
  • Ставка!
    •

    «Ворскла»

    «Ворскла» борется за медали чемпионата Украины. Команда Юрия Максимова демонстрирует качественный уровень игры, и вполне способны сотворить сенсацию.

    На текущий момент полтавчане занимают 3 место в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка. Отставание от 2 места, на котором как раз находятся «горняки», составляет 2 очка.

    В минувшем туре «Ворскла» на выезде переиграла «Александрию» (1:2). Эта победа стала для полтавчан третьей к ряду.

    Все прогнозы на футбол

    Дубль в предыдущем поединке оформил бразильский форвард Рангел. Вероятно, именно на него Максимов сделает ставку и в этот раз.

    «Шахтер» Д

    Команда Роберто Де Дзерби все еще отстает от киевского «Динамо» на три очка. Причем «горняки» забили столько же мячей, сколько и лидер — 29.

    Вот только пропустили дончане 6 мячей в 11 матчах. Ко всему прочему, Де Дзерби все никак не наскребет основную обойму.

  • Трансферный дайджест. 12 — 18 октября
  • Уйдет ли Левандовски из «Баварии», где видит свое будущее Погба, найдет ли «Барселона» качественных свободных агентов и другие трансферные новости последних дней
  • 18/10/2021

    • В предыдущем туре чемпионата Украины «Шахтер» Д показал свою силу. Жертвой команды стала «Заря» (6:1).

    Между тем, дончане совсем скоро уступили «Реалу» в Лиге чемпионов. В ворота «Шахтера» влетело пять безответных мячей, что явно болезненно ударило по амбициям клуба.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Д за 1.47, на ничью за 4.50, а на «Ворсклу» — за 6.00.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Полтавчане имеют опыт отбора очков у «Шахтера».

    «Горняки» явно обеспокоены последней неудачей в Лиге чемпионов.

    Звонкая оплеуха от «Реала» лишь подхлестнет «горняков» быстро решить вопрос о победителе. Наши прогноз и ставка — Победа «Шахтера» Д в 1 тайме с коэффициентом 2.01.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.18
  • Прогноз на матч Вондроушова — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Соболенко — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Контавейт — Мугуруса
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барыс — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Трактор — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Динамо — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Торино — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Неман — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Майнц — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.67
  • Экспресс дня 22 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сампдория — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арсенал — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Осасуна — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ворскла» — «Шахтер» Д: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 23.10.2021. Прогнозы на футбол. «Горняки» быстро добьются своего?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры