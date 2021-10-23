«Ворскла»
«Ворскла» борется за медали чемпионата Украины. Команда Юрия Максимова демонстрирует качественный уровень игры, и вполне способны сотворить сенсацию.
На текущий момент полтавчане занимают 3 место в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка. Отставание от 2 места, на котором как раз находятся «горняки», составляет 2 очка.
В минувшем туре «Ворскла» на выезде переиграла «Александрию» (1:2). Эта победа стала для полтавчан третьей к ряду.
Дубль в предыдущем поединке оформил бразильский форвард Рангел. Вероятно, именно на него Максимов сделает ставку и в этот раз.
«Шахтер» Д
Команда Роберто Де Дзерби все еще отстает от киевского «Динамо» на три очка. Причем «горняки» забили столько же мячей, сколько и лидер — 29.
Вот только пропустили дончане 6 мячей в 11 матчах. Ко всему прочему, Де Дзерби все никак не наскребет основную обойму.
В предыдущем туре чемпионата Украины «Шахтер» Д показал свою силу. Жертвой команды стала «Заря» (6:1).
Между тем, дончане совсем скоро уступили «Реалу» в Лиге чемпионов. В ворота «Шахтера» влетело пять безответных мячей, что явно болезненно ударило по амбициям клуба.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Д за 1.47, на ничью за 4.50, а на «Ворсклу» — за 6.00.
Полтавчане имеют опыт отбора очков у «Шахтера».
«Горняки» явно
Звонкая оплеуха от «Реала» лишь подхлестнет «горняков» быстро решить вопрос о победителе. Наши прогноз и ставка — Победа «Шахтера» Д в 1 тайме с коэффициентом 2.01.