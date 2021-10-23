«Ворскла» сыграет на своем поле с «Шахтером» Д в рамках 12-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 23 октября, начало — в 17:00 мск. «Ворскла» — «Шахтер» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ворскла»

«Ворскла» борется за медали чемпионата Украины. Команда Юрия Максимова демонстрирует качественный уровень игры, и вполне способны сотворить сенсацию.

На текущий момент полтавчане занимают 3 место в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка. Отставание от 2 места, на котором как раз находятся «горняки», составляет 2 очка.

В минувшем туре «Ворскла» на выезде переиграла «Александрию» (1:2). Эта победа стала для полтавчан третьей к ряду.

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Дубль в предыдущем поединке оформил бразильский форвард Рангел. Вероятно, именно на него Максимов сделает ставку и в этот раз.

«Шахтер» Д

Команда Роберто Де Дзерби все еще отстает от киевского «Динамо» на три очка. Причем «горняки» забили столько же мячей, сколько и лидер — 29.

Вот только пропустили дончане 6 мячей в 11 матчах. Ко всему прочему, Де Дзерби все никак не наскребет основную обойму.

В предыдущем туре чемпионата Украины «Шахтер» Д показал свою силу. Жертвой команды стала «Заря» (6:1).

Между тем, дончане совсем скоро уступили «Реалу» в Лиге чемпионов. В ворота «Шахтера» влетело пять безответных мячей, что явно болезненно ударило по амбициям клуба.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Д за 1.47, на ничью за 4.50, а на «Ворсклу» — за 6.00.

Полтавчане имеют опыт отбора очков у «Шахтера».

«Горняки» явно обеспокоены последней неудачей в Лиге чемпионов .

Звонкая оплеуха от «Реала» лишь подхлестнет «горняков» быстро решить вопрос о победителе. Наши прогноз и ставка — Победа «Шахтера» Д в 1 тайме с коэффициентом 2.01.