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    «Валенсия» — «Мальорка». Прогноз, ставка (к. 2.26) на футбол, Чемпионат Испании, 23 октября 2021 года

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    23 октября на стадионе «Месталья» «Валенсия» примет «Мальорку» в рамках 10-го тура испанской Примеры. Встреча начнется в 15:00 по мск. «Валенсия» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 23 Октября 2021 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 15:00 Мальорка Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.40
  • Ставка!
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    «Валенсия»

    «Валенсия», которая в прошлом сезоне Примеры финишировала только 13-й, в текущем первенстве также не радует своих фанов, находясь сейчас на десятой позиции в турнирной таблице.

    «Летучие мыши» превосходно начали текущее первенство, выиграв в трех из четырех первых турах при одном мировом исходе. Однако затем они выдали 5-матчевую безвыигрышную серию.

    В данный период «оранжевые» дважды сыграли вничью и трижды проиграли. Одно из фиаско было в минувшем игрвом дне на выезде от «Барселоны» со счетом 1:3.

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    Еще с учетом прошлого сезона «Валенсия» в родных стенах за последние шесть встреч добилась четырех победных результатов, а также по разу играла вничью и уступала.

    «Мальорка»

    «Мальорка» по итогам прошлого сезона поднялась из Сегунды. В элите испанского футбола она на данный момент с 11 очкам идет на 13 строке в турнирной таблице.

    В первых трех стартовых турах «киноварные» выиграли дважды при одном мировом результате. Однако в последующих шести играх они выиграли только раз, еще раз поделили очки со своим оппонентом и четырежды проиграли.

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    • В прошлом игровом дне островитяне потерпели гостевое фиаско от «Реал Сосьедада» со счетом 0:1. Эта неудача стала для них третьей за последние четыре встречи первенства.

    Вне родных стен «Мальорка» в текущем розыгрыше Примеры выиграла только раз, а также потерпела три поражения, забила всего два гола при девяти пропущенных.

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    В Примере-2019/20 эти клубы обменялись домашними викториями — 2:0 и 1:4.

    Прогноз и ставка на «Валенсия» — «Мальорка»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Валенсии» — 1.75, победа «Мальорки» — 5.20, ничья — 3.88.

    Так как островитяне на выезде совсем неубедительно, то в этом противостоянии ставим на хозяев. И рекомендуем сделать это с форой -1.

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    «Валенсия» — «Мальорка»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 23.10.2021. Прогнозы на футбол. Победа останется за левантийцами
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