23 октября на стадионе «Месталья» «Валенсия» примет «Мальорку» в рамках 10-го тура испанской Примеры. Встреча начнется в 15:00 по мск. «Валенсия» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валенсия»

«Валенсия», которая в прошлом сезоне Примеры финишировала только 13-й, в текущем первенстве также не радует своих фанов, находясь сейчас на десятой позиции в турнирной таблице.

«Летучие мыши» превосходно начали текущее первенство, выиграв в трех из четырех первых турах при одном мировом исходе. Однако затем они выдали 5-матчевую безвыигрышную серию.

В данный период «оранжевые» дважды сыграли вничью и трижды проиграли. Одно из фиаско было в минувшем игрвом дне на выезде от «Барселоны» со счетом 1:3.

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Еще с учетом прошлого сезона «Валенсия» в родных стенах за последние шесть встреч добилась четырех победных результатов, а также по разу играла вничью и уступала.

«Мальорка»

«Мальорка» по итогам прошлого сезона поднялась из Сегунды. В элите испанского футбола она на данный момент с 11 очкам идет на 13 строке в турнирной таблице.

В первых трех стартовых турах «киноварные» выиграли дважды при одном мировом результате. Однако в последующих шести играх они выиграли только раз, еще раз поделили очки со своим оппонентом и четырежды проиграли.

В прошлом игровом дне островитяне потерпели гостевое фиаско от «Реал Сосьедада» со счетом 0:1. Эта неудача стала для них третьей за последние четыре встречи первенства.

Вне родных стен «Мальорка» в текущем розыгрыше Примеры выиграла только раз, а также потерпела три поражения, забила всего два гола при девяти пропущенных.

В Примере-2019/20 эти клубы обменялись домашними викториями — 2:0 и 1:4.

Прогноз и ставка на «Валенсия» — «Мальорка»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Валенсии» — 1.75, победа «Мальорки» — 5.20, ничья — 3.88.

Так как островитяне на выезде совсем неубедительно, то в этом противостоянии ставим на хозяев. И рекомендуем сделать это с форой -1.