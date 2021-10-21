В матче третьего тура групповой стадии Лиги Европы, группы G, состоится встреча между испанским «Бетисом» и немецким «Байером», которая пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин». Событие запланировано на 21 октября. Начало в 19:45 мск. «Бетис» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

Клуб из Севильи набрал 6 очков в двух турах, забив больше всех в квартете. Подопечные Мануэля Пеллегрини дважды побеждали при крупном счете в матче.

16 сентября «Бетис» стартовал с победы над «Селтиком», выиграв со счетом 4:3. 30 сентября команда обыграла на выезде «Ференцварош» со счетом 3:1.

До встречи с «Байером» «Бетис» провел две игры в чемпионате Испании. «Зелено-белые» потерпели поражение от «Вильярреала» с результатом 0:2, и выиграли у «Алавеса» с результатом 1:0.

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У хозяев в списке травмированных защитники Виктор Руис и Юссуф Сабали.

«Байер»

«Байер» является лидером группы благодаря разнице забитых и пропущенных голов, которая у него составляет 5 пунктов — 6 забитых и один пропущенный

«Фармацевты» в первом туре одолели «Ференцварош» 2:1. После этого они на выезде разгромили «Селтик», забив ему 4 безответных мяча.

В чемпионате Германии у «Байера» тоже все отлично, если не считать поражения от «Боруссии» Д (3:4) и «Баварии» (1:5). Там коллектив идет на третьем месте с 16 очками.

Полузащитник Юлиан Баумгартлингер и защитник Тимоти Фосу-Менса — травмированные игроки «Байера».

Прогноз и ставка

Коэффициенты от букмекеров различаются не очень сильно. На «Бетис» дают 2.50, а на «Байер» выставили 2.70. Ничья оценивается коэффициентом 3.75.

Тяжело выделить фаворита встречи. Можно поиграть на тоталах. Все-таки встречаются две самые результативные команды группы — лидеры квартета.

В трех последних матчах с участием «Байера» забивалось как минимум 4 гола. Это команда, при которой игра выходит достаточно результативной, поэтому мы рекомендуем поставить на тотал больше 3 с коэффициентом 2.02.