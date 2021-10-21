«Бетис»
Клуб из Севильи набрал 6 очков в двух турах, забив больше всех в квартете. Подопечные Мануэля Пеллегрини дважды побеждали при крупном счете в матче.
16 сентября «Бетис» стартовал с победы над «Селтиком», выиграв со счетом 4:3. 30 сентября команда обыграла на выезде «Ференцварош» со счетом 3:1.
До встречи с «Байером» «Бетис» провел две игры в чемпионате Испании. «Зелено-белые» потерпели поражение от «Вильярреала» с результатом 0:2, и выиграли у «Алавеса» с результатом 1:0.
У хозяев в списке травмированных защитники Виктор Руис и Юссуф Сабали.
«Байер»
«Байер» является лидером группы благодаря разнице забитых и пропущенных голов, которая у него составляет 5 пунктов — 6 забитых и один пропущенный
«Фармацевты» в первом туре одолели «Ференцварош» 2:1. После этого они на выезде разгромили «Селтик», забив ему 4 безответных мяча.
В чемпионате Германии у «Байера» тоже все отлично, если не считать поражения от «Боруссии» Д (3:4) и «Баварии» (1:5). Там коллектив идет на третьем месте с 16 очками.
Полузащитник Юлиан Баумгартлингер и защитник Тимоти Фосу-Менса — травмированные игроки «Байера».
Прогноз и ставка
Коэффициенты от букмекеров различаются не очень сильно. На «Бетис» дают 2.50, а на «Байер» выставили 2.70. Ничья оценивается коэффициентом 3.75.
Тяжело выделить фаворита встречи. Можно поиграть на тоталах. Все-таки встречаются две самые результативные команды группы — лидеры квартета.
В трех последних матчах с участием «Байера» забивалось как минимум 4 гола. Это команда, при которой игра выходит достаточно результативной, поэтому мы рекомендуем поставить на тотал больше 3 с коэффициентом 2.02.