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    «Бетис» и «Байер» покажут результативный футбол?

    «Бетис» — «Байер». Прогноз (к. 2.02) и ставки на футбол, Лига Европы, 21 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бетис» — «Байер»
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    Патрик Шик
    В матче третьего тура групповой стадии Лиги Европы, группы G, состоится встреча между испанским «Бетисом» и немецким «Байером», которая пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин». Событие запланировано на 21 октября. Начало в 19:45 мск. «Бетис» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа G 21 Октября 2021 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 19:45 Байер Байер
  • Леверкузен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
    •

    «Бетис»

    Клуб из Севильи набрал 6 очков в двух турах, забив больше всех в квартете. Подопечные Мануэля Пеллегрини дважды побеждали при крупном счете в матче.

    16 сентября «Бетис» стартовал с победы над «Селтиком», выиграв со счетом 4:3. 30 сентября команда обыграла на выезде «Ференцварош» со счетом 3:1.

    До встречи с «Байером» «Бетис» провел две игры в чемпионате Испании. «Зелено-белые» потерпели поражение от «Вильярреала» с результатом 0:2, и выиграли у «Алавеса» с результатом 1:0.

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    У хозяев в списке травмированных защитники Виктор Руис и Юссуф Сабали.

    «Байер»

    «Байер» является лидером группы благодаря разнице забитых и пропущенных голов, которая у него составляет 5 пунктов — 6 забитых и один пропущенный

    «Фармацевты» в первом туре одолели «Ференцварош» 2:1. После этого они на выезде разгромили «Селтик», забив ему 4 безответных мяча.

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    • В чемпионате Германии у «Байера» тоже все отлично, если не считать поражения от «Боруссии» Д (3:4) и «Баварии» (1:5). Там коллектив идет на третьем месте с 16 очками.

    Полузащитник Юлиан Баумгартлингер и защитник Тимоти Фосу-Менса — травмированные игроки «Байера».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты от букмекеров различаются не очень сильно. На «Бетис» дают 2.50, а на «Байер» выставили 2.70. Ничья оценивается коэффициентом 3.75.

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    Тяжело выделить фаворита встречи. Можно поиграть на тоталах. Все-таки встречаются две самые результативные команды группы — лидеры квартета.

    В трех последних матчах с участием «Байера» забивалось как минимум 4 гола. Это команда, при которой игра выходит достаточно результативной, поэтому мы рекомендуем поставить на тотал больше 3 с коэффициентом 2.02.

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    «Бетис» — «Байер»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 21.10.2021. Прогнозы на футбол. «Бетис» и «Байер» покажут результативный футбол?
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