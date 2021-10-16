В 8-м туре чемпионата Германии «Унион» в Берлине сразится с «Вольфсбургом». Встреча пройде 16 октября на «Ан дер Альтен Форстерай» и начнется в 16:30 по мск. «Унион» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион»

«Унион» в прошлом сезоне заработал путевку в Лигу конференций, где добрался до групповой стадии и набрал там три балла после двух проведенных встреч.

Что касается текущего розыгрыша Бундеслиги, тот там берлинцы набрали 12 очков и делят шестое место с «Кельном». За семь поединков они по три раза побеждали и играли вничью, а также раз уступили.

К данной игре «железные» подходят с серией из двух викторий, поочередно одолев «Арминию» 1:0 на своем поле и «Майнц» 2:1 на выезде в прошлом игровом дне.

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В рамках Бундеслиги «Унион» не проигрывает в родных стенах больше года. Сейчас у него 20-матчевая домашняя беспроигрышная серия, в которой было десять викторий и десять ничьих.

«Вольфсбург»

В прошлом сезоне «Вольфсбург» финишировал на четвертой позиции в турнирной таблице и получил билет в Лигу чемпионов, где в двух играх набрал два очка.

В текущем чемпионате «волки» после семи туров имеют 13 очков, с которыми находятся на пятой строке в турнирной таблице, отпустив лидера всего лишь на три очка.

Стартовали «зелено-белые» в данном первенстве с четырех выигрышей подряд, после чего не могут победить на протяжении трех встреч, сперва сыграв вничью, а затем поочередно проиграв по 1:3 на выезде «Хоффенхайму» и дома «Боруссии» М.

На выезде «Вольфсбург» уступил только раз за последние пять поединков, а также одержал три победы и один раз сыграл вничью.

В прошлом сезоне «Вольфсбург» в играх с «Унионом» разжился четырьмя очками, выиграв 3:0 дома и сыграв вничью 2:2 в Берлине.

Прогноз и ставка на «Унион» — «Вольфсбург»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Вольфсбурга» предлагают — 2.70.

На викторию «Униона» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.28.

Как правило, в очных официальных поединках этих клубов были зафиксированы верховые исходы. Так же и сейчас ожидаем от данного противостояния результативного матча. Наш прогноз — ТБ 2,5.