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    Берлин будет свидетелем верхового матча

    «Унион» — «Вольфсбург». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Чемпионат Германии, 16 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Вольфсбург»
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    Кевин Беренс
    В 8-м туре чемпионата Германии «Унион» в Берлине сразится с «Вольфсбургом». Встреча пройде 16 октября на «Ан дер Альтен Форстерай» и начнется в 16:30 по мск. «Унион» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Октября 2021 года
    Унион
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    •  Унион 16:30 Вольфсбург Вольфсбург
  • Вольфсбург
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  • 3.15
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    «Унион»

    «Унион» в прошлом сезоне заработал путевку в Лигу конференций, где добрался до групповой стадии и набрал там три балла после двух проведенных встреч.

    Что касается текущего розыгрыша Бундеслиги, тот там берлинцы набрали 12 очков и делят шестое место с «Кельном». За семь поединков они по три раза побеждали и играли вничью, а также раз уступили.

    К данной игре «железные» подходят с серией из двух викторий, поочередно одолев «Арминию» 1:0 на своем поле и «Майнц» 2:1 на выезде в прошлом игровом дне.

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    В рамках Бундеслиги «Унион» не проигрывает в родных стенах больше года. Сейчас у него 20-матчевая домашняя беспроигрышная серия, в которой было десять викторий и десять ничьих.

    «Вольфсбург»

    В прошлом сезоне «Вольфсбург» финишировал на четвертой позиции в турнирной таблице и получил билет в Лигу чемпионов, где в двух играх набрал два очка.

    В текущем чемпионате «волки» после семи туров имеют 13 очков, с которыми находятся на пятой строке в турнирной таблице, отпустив лидера всего лишь на три очка.

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    • Стартовали «зелено-белые» в данном первенстве с четырех выигрышей подряд, после чего не могут победить на протяжении трех встреч, сперва сыграв вничью, а затем поочередно проиграв по 1:3 на выезде «Хоффенхайму» и дома «Боруссии» М.

    На выезде «Вольфсбург» уступил только раз за последние пять поединков, а также одержал три победы и один раз сыграл вничью.

    В прошлом сезоне «Вольфсбург» в играх с «Унионом» разжился четырьмя очками, выиграв 3:0 дома и сыграв вничью 2:2 в Берлине.

    Прогноз и ставка на «Унион» — «Вольфсбург»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Вольфсбурга» предлагают — 2.70.

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    На викторию «Униона» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.28.

    Как правило, в очных официальных поединках этих клубов были зафиксированы верховые исходы. Так же и сейчас ожидаем от данного противостояния результативного матча. Наш прогноз — ТБ 2,5.

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    «Унион» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 16.10.2021. Прогнозы на футбол. Берлин будет свидетелем верхового матча
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