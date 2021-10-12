Чехия U21
Молодежная сборная Чехии прекрасно стартовала в данной квалификационной компании, выиграв все три проведенные встречи, не пропустив в них ни одного гола.
Начали чехи с минимальной домашней виктории над Словенией 1:0, после чего они также в родных стенах разгромили сверстников из Албании со счетом 4:0, а несколько дней назад обыграл предстоящего противника на его поле — 1:0.
В прошлом отборочном цикле они завоевали путевку в финальную часть, но там завершили свое выступление на групповой стадии, пропустив вперед себя Италию и Испанию, опередив только словенцев.
У молодежки Чехии только два поражения за последние 15 игр во всех турнирах. Также в этот период команда пять раз сыграла вничью и добилась восьми выигрышей.
Косово U21
Молодежная сборная Косово в текущей компании успела провести также три поединка, набрав в них три балла и идет пятой в своей группе.
Стартовали косовары с домашней виктории над сверстниками из Андорры, выиграв со счетом 2:0, после чего они с аналогичным результатом были повержены на выезде Англией, а накануне дома уступили 0:1 чехам.
Всего за последние 13 встреч во всех турнирах балканцы добыли только две виктории, обыграв оба раза андоррцев, раз сыграли вничью и потерпели аж десять поражений.
В прошлом отборочном цикле к континентальному первенству 2021 года сборная Косово трижды победила и семь раз уходила с поля поверженной.
Прогноз и ставка на Чехия U21 — Косово U21
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Чехии U21 предлагают — 1.18.
На викторию Косово U21 дают — 14.50, ничья оценена — в 6.35.
Если на своем поле косовары еще как-то сдерживали чехов, то вне родных стен делать им это будет явно труднее, и поэтому гостям вряд ли удастся избежать крупного поражения.