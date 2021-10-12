Молодежная сборная Чехии на своем поле сыграет против сверстников из Косово в очередном туре отборочной копании к ЧЕ-2023. Игра состоится 12 октября и начнется в 19:00 по мск. Чехия U21 — Косово U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чехия U21

Молодежная сборная Чехии прекрасно стартовала в данной квалификационной компании, выиграв все три проведенные встречи, не пропустив в них ни одного гола.

Начали чехи с минимальной домашней виктории над Словенией 1:0, после чего они также в родных стенах разгромили сверстников из Албании со счетом 4:0, а несколько дней назад обыграл предстоящего противника на его поле — 1:0.

В прошлом отборочном цикле они завоевали путевку в финальную часть, но там завершили свое выступление на групповой стадии, пропустив вперед себя Италию и Испанию, опередив только словенцев.

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У молодежки Чехии только два поражения за последние 15 игр во всех турнирах. Также в этот период команда пять раз сыграла вничью и добилась восьми выигрышей.

Косово U21

Молодежная сборная Косово в текущей компании успела провести также три поединка, набрав в них три балла и идет пятой в своей группе.

Стартовали косовары с домашней виктории над сверстниками из Андорры, выиграв со счетом 2:0, после чего они с аналогичным результатом были повержены на выезде Англией, а накануне дома уступили 0:1 чехам.

Всего за последние 13 встреч во всех турнирах балканцы добыли только две виктории, обыграв оба раза андоррцев, раз сыграли вничью и потерпели аж десять поражений.

В прошлом отборочном цикле к континентальному первенству 2021 года сборная Косово трижды победила и семь раз уходила с поля поверженной.

Прогноз и ставка на Чехия U21 — Косово U21

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Чехии U21 предлагают — 1.18.

На викторию Косово U21 дают — 14.50, ничья оценена — в 6.35.

Если на своем поле косовары еще как-то сдерживали чехов, то вне родных стен делать им это будет явно труднее, и поэтому гостям вряд ли удастся избежать крупного поражения.