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    Косовары теперь не избегут крупного фиаско

    Чехия U21 — Косово U21. Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 12 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Чехия U21 — Косово U21
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    Адам Габриэл
    Молодежная сборная Чехии на своем поле сыграет против сверстников из Косово в очередном туре отборочной копании к ЧЕ-2023. Игра состоится 12 октября и начнется в 19:00 по мск. Чехия U21 — Косово U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Чехия U21

    Молодежная сборная Чехии прекрасно стартовала в данной квалификационной компании, выиграв все три проведенные встречи, не пропустив в них ни одного гола.

    Начали чехи с минимальной домашней виктории над Словенией 1:0, после чего они также в родных стенах разгромили сверстников из Албании со счетом 4:0, а несколько дней назад обыграл предстоящего противника на его поле — 1:0.

    В прошлом отборочном цикле они завоевали путевку в финальную часть, но там завершили свое выступление на групповой стадии, пропустив вперед себя Италию и Испанию, опередив только словенцев.

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    У молодежки Чехии только два поражения за последние 15 игр во всех турнирах. Также в этот период команда пять раз сыграла вничью и добилась восьми выигрышей.

    Косово U21

    Молодежная сборная Косово в текущей компании успела провести также три поединка, набрав в них три балла и идет пятой в своей группе.

    Стартовали косовары с домашней виктории над сверстниками из Андорры, выиграв со счетом 2:0, после чего они с аналогичным результатом были повержены на выезде Англией, а накануне дома уступили 0:1 чехам.

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    • Всего за последние 13 встреч во всех турнирах балканцы добыли только две виктории, обыграв оба раза андоррцев, раз сыграли вничью и потерпели аж десять поражений.

    В прошлом отборочном цикле к континентальному первенству 2021 года сборная Косово трижды победила и семь раз уходила с поля поверженной.

    Прогноз и ставка на Чехия U21 — Косово U21

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Чехии U21 предлагают — 1.18.

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    На викторию Косово U21 дают — 14.50, ничья оценена — в 6.35.

    Если на своем поле косовары еще как-то сдерживали чехов, то вне родных стен делать им это будет явно труднее, и поэтому гостям вряд ли удастся избежать крупного поражения.

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    Чехия U21 — Косово U21: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Прогнозы на футбол. Косовары теперь не избегут крупного фиаско
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