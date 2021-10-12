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    Букмекеры недооценивают молодых болгар

    Болгария U21 — Швейцария U21. Прогноз, ставка (к. 1.93) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 12 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Болгария U21 — Швейцария U21
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    Владимир Николов
    Молодежная сборная Болгарии на своем поле сыграет против сверстников из Швейцарии в очередном туре отборочной копании к ЧЕ-2023. Игра состоится 12 октября и начнется в 18:00 по мск. Болгария U21 — Швейцария U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа E 12 Октября 2021 года
    Болгария U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа E
    •  Болгария U21 18:00 Швейцария U21 Швейцария U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа E
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.15
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.80
  • Ставка!
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    Болгария U21

    Молодежка Болгарии в этом квалификационном цикле провела три поединка и набрала в них шесть очков. Правда, данные пункты были заработаны в играх с откровенно слабыми командами.

    На старте соревнования болгары обыграли в гостях сверстников из Молдавии, выиграв со счетом 2:0, затем же они были разгромлены на своем поле молодыми валлийцами 0:4.

    А несколько дней тому назад балканцы в родных стенах уничтожили аутсайдера молодежную сборную Гибралтара, отправив в ворота «футбольного карлика» пять безответных мячей.

    Все прогнозы на футбол

    В отрезке последних 12 встреч с учетом всех турниров у сборной Болгарии числится восемь викторий, три поражения и один мировой результат.

    Швейцария U21

    Молодежная сборная Швейцарии за три проведенные игры разжилась семью зачетными пунктами, с которыми идет во главе турнирной таблицы своей группы.

    Начали данную компанию «нати» с двух крупных выигрышей над молодежной сборной Гибралтара, оба раза по 4:0, а накануне они расписали домашнюю мировую с Нидерландами, сыграв 2:2.

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    • Этим летом швейцарцы приняли участие в финальной части ЧЕ-2021, но не смогли выйти там из группы, набрав три балла в компании с Португалией, Хорватией и Англией.

    За 17 последних матчей во всех турнирах сборная Швейцарии добилась в этом отрезке 13 викторий, трижды уступила и раз сыграла вничью.

    Прогноз и ставка на Болгария U21 — Швейцария U21

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Швейцарии U21 предлагают — 1.81.

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    На викторию Болгарии U21 дают — 4.00, ничья оценена — в 3.75.

    Считаем, что букмекеры недооценивают хозяев, которые на своем поле могут устоять против швейцарцев. Наш прогноз на эту игру — 1Х.

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    Болгария U21 — Швейцария U21: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Прогнозы на футбол. Букмекеры недооценивают молодых болгар
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