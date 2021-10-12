Молодежная сборная Болгарии на своем поле сыграет против сверстников из Швейцарии в очередном туре отборочной копании к ЧЕ-2023. Игра состоится 12 октября и начнется в 18:00 по мск. Болгария U21 — Швейцария U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Болгария U21

Молодежка Болгарии в этом квалификационном цикле провела три поединка и набрала в них шесть очков. Правда, данные пункты были заработаны в играх с откровенно слабыми командами.

На старте соревнования болгары обыграли в гостях сверстников из Молдавии, выиграв со счетом 2:0, затем же они были разгромлены на своем поле молодыми валлийцами 0:4.

А несколько дней тому назад балканцы в родных стенах уничтожили аутсайдера молодежную сборную Гибралтара, отправив в ворота «футбольного карлика» пять безответных мячей.

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В отрезке последних 12 встреч с учетом всех турниров у сборной Болгарии числится восемь викторий, три поражения и один мировой результат.

Швейцария U21

Молодежная сборная Швейцарии за три проведенные игры разжилась семью зачетными пунктами, с которыми идет во главе турнирной таблицы своей группы.

Начали данную компанию «нати» с двух крупных выигрышей над молодежной сборной Гибралтара, оба раза по 4:0, а накануне они расписали домашнюю мировую с Нидерландами, сыграв 2:2.

Этим летом швейцарцы приняли участие в финальной части ЧЕ-2021, но не смогли выйти там из группы, набрав три балла в компании с Португалией, Хорватией и Англией.

За 17 последних матчей во всех турнирах сборная Швейцарии добилась в этом отрезке 13 викторий, трижды уступила и раз сыграла вничью.

Прогноз и ставка на Болгария U21 — Швейцария U21

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Швейцарии U21 предлагают — 1.81.

На викторию Болгарии U21 дают — 4.00, ничья оценена — в 3.75.

Считаем, что букмекеры недооценивают хозяев, которые на своем поле могут устоять против швейцарцев. Наш прогноз на эту игру — 1Х.