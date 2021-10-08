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    Чили и Перу проведут «сухой» матч?

    Перу — Чили. Прогноз (к. 2.08) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 8 октября 2021 года

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    Сборная Перу
    Сборная Перу сыграет на своем поле с командой Чили в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 8 октября в Лиме, начало — в 04:00 мск. Перу — Чили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Перу

    Сборная Перу набрала в девяти матчах всего лишь восемь очков и находится в турнирной таблице южноамериканской отборочной группы на седьмом месте.

    В прошлом месяце перуанцы подарили себе надежду на успешное продолжение борьбы за путевку на ЧМ. Команда Рикардо Гареки набрала в трех матчах четыре очка.

    Сначала перуанская сборная сыграла вничью с Уругваем (1:1), а потом была победа над Венесуэлой. Матч с Бразилией завершился поражением со счетом 0:2.

    Сборная Перу одержала одну победу и потерпела три поражения в пяти домашних матчах текущего отбора.

    Чили

    У Чили тем временем ситуация еще сложнее. После девяти туров гости с семью очками находятся на восьмом месте.

    Чилийцы провалили сентябрьские матчи, набрав в трех турах всего лишь одно очко. Судя по всему, в Катаре мы их не увидим, разве что случится какое-то чудо.

    В прошлом месяце команда Мартина Ласарте потерпела поражения от Бразилии и Колумбии, а также сыграла вничью с Эквадором.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В девяти матчах текущего отбора сборная Чили одержала только одну победу. В пяти гостевых встречах чилийцы набрали лишь два очка.

    Прогноз и ставка

    На Перу в этом матче можно поставить за 2.62, ничью букмекеры предлагают за 3.22, а победу Чили — за 2.80.

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    Обе команды демонстрируют очень слабую игру в атаке. Перуанцы до сих пор забили лишь восемь мячей, а чилийцы — девять.

    Так что вряд ли эти сборные порадуют результативной игрой. Не исключено, что все решит один гол. Для Южной Америки это классическая история.

    Ставка — тотал матча меньше 2,0 за 2.08.

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    Перу — Чили: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 08.10.2021. Прогнозы на футбол. Чили и Перу проведут «сухой» матч?
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