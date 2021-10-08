Сборная Перу сыграет на своем поле с командой Чили в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 8 октября в Лиме, начало — в 04:00 мск. Перу — Чили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Перу

Сборная Перу набрала в девяти матчах всего лишь восемь очков и находится в турнирной таблице южноамериканской отборочной группы на седьмом месте.

В прошлом месяце перуанцы подарили себе надежду на успешное продолжение борьбы за путевку на ЧМ. Команда Рикардо Гареки набрала в трех матчах четыре очка.

Сначала перуанская сборная сыграла вничью с Уругваем (1:1), а потом была победа над Венесуэлой. Матч с Бразилией завершился поражением со счетом 0:2.

Сборная Перу одержала одну победу и потерпела три поражения в пяти домашних матчах текущего отбора.

Чили

У Чили тем временем ситуация еще сложнее. После девяти туров гости с семью очками находятся на восьмом месте.

Чилийцы провалили сентябрьские матчи, набрав в трех турах всего лишь одно очко. Судя по всему, в Катаре мы их не увидим, разве что случится какое-то чудо.

В прошлом месяце команда Мартина Ласарте потерпела поражения от Бразилии и Колумбии, а также сыграла вничью с Эквадором.

Все прогнозы на ЧМ-2022

В девяти матчах текущего отбора сборная Чили одержала только одну победу . В пяти гостевых встречах чилийцы набрали лишь два очка.

Прогноз и ставка

На Перу в этом матче можно поставить за 2.62, ничью букмекеры предлагают за 3.22, а победу Чили — за 2.80.

Обе команды демонстрируют очень слабую игру в атаке. Перуанцы до сих пор забили лишь восемь мячей, а чилийцы — девять.

Так что вряд ли эти сборные порадуют результативной игрой. Не исключено, что все решит один гол. Для Южной Америки это классическая история.

Ставка — тотал матча меньше 2,0 за 2.08.