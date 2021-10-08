Перу
Сборная Перу набрала в девяти матчах всего лишь восемь очков и находится в турнирной таблице южноамериканской отборочной группы на седьмом месте.
В прошлом месяце перуанцы подарили себе надежду на успешное продолжение борьбы за путевку на ЧМ. Команда Рикардо Гареки набрала в трех матчах четыре очка.
Сначала перуанская сборная сыграла вничью с Уругваем (1:1), а потом была победа над Венесуэлой. Матч с Бразилией завершился поражением со счетом 0:2.
Сборная Перу одержала одну победу и потерпела три поражения в пяти домашних матчах текущего отбора.
Чили
У Чили тем временем ситуация еще сложнее. После девяти туров гости с семью очками находятся на восьмом месте.
Чилийцы провалили сентябрьские матчи, набрав в трех турах всего лишь одно очко. Судя по всему, в Катаре мы их не увидим, разве что случится какое-то чудо.
В прошлом месяце команда Мартина Ласарте потерпела поражения от Бразилии и Колумбии, а также сыграла вничью с Эквадором.
В девяти матчах текущего отбора
Прогноз и ставка
На Перу в этом матче можно поставить за 2.62, ничью букмекеры предлагают за 3.22, а победу Чили — за 2.80.
Обе команды демонстрируют очень слабую игру в атаке. Перуанцы до сих пор забили лишь восемь мячей, а чилийцы — девять.
Так что вряд ли эти сборные порадуют результативной игрой. Не исключено, что все решит один гол. Для Южной Америки это классическая история.
Ставка — тотал матча меньше 2,0 за 2.08.