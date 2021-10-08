Молодежная сборная Италии сыграет против команды Боснии и Герцеговины в отборочном турнире Евро-2023. Матч пройдет 8 октября, начало — в 18:30 мск. Босния и Герцеговина U21 — Италия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Босния и Герцеговина U21

Боснийцы после трех сыгранных матчей занимают предпоследнее место в своей отборочной группе. Пока что в их активе лишь три очка.

В конце марта Босния сыграла вничью с Черногорией. Встреча тогда завершилась со счетом 2:2.

А уже в сентябре боснийская сборная потерпела поражение от Ирландии и сыграла вничью с лидером группы Швецией.

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В пяти домашних матчах боснийская «молодежка» потерпела только одно поражение и лишь в одном из них не смогла забить.

Италия U21

Тем временем итальянцы успели провести пока лишь две встречи, но все равно находятся на второй строчке.

В прошлом месяце «молодежка» Италии одержала две домашние победы. Команда Паоло Николато сначала разгромила Люксембург, а потом одержала победу над Черногорией.

Весной сборная Италии участвовала в финальной части молодежного Евро. Итальянцы без проблем вышли из группы, но в плей-офф уступили Португалии.

Прогноз и ставка

На Боснию можно поставить за 6.25, ничью в этом матче букмекеры предлагают за 4.20, а победу Италии — за 1.54.

На своем поле итальянцы, скорее всего, легко обыграют Боснию, а вот в гостях у них могут возникнуть проблемы.

Ставка — обе команды забьют за 1.91. В данной ситуации это оптимальный вариант.