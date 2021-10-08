ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ИталииАльтернативная история. Испания отомстила Италии за поражение в полуфинале Евро Дидье ДешамФинальная стадия Лиги наций — шанс для Дешама вернуть Францию на победный путь Сергей ПрядкинНе вписался в вертикаль. У РПЛ впервые за 14 лет будет новый босс
  • 23:47
    • Сборная Испании обыграла Италию и вышла в финал Лиги наций
  • 21:31
    • ЦСКА «всухую» обыграл «Динамо в столичном дерби
  • 18:36
    • Бывший полузащитник «Спартака» признался в участии в договорных матчах
  • 16:54
    • «Барселона» отчиталась об убытках по итогам финансового года
  • 16:37
    • Ласицкене претендует на звание легкоатлетки года в Европе
  • 16:20
    • Заместителем главы департамента судейства РФС назначен бывший финский арбитр
    Все новости спорта

    Сможет ли итальянская «молодежка» обыграть боснийцев?

    Босния и Герцеговина U21 — Италия U21. Прогноз (к. 1.91) и ставки на отборочный турнир молодежного Евро-2023 8 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2023 U21 Прогнозы на сборную Боснии и Герцеговины Прогнозы на сборную Италии Прогнозы на футбол Италии
    Прогноз и ставки на Босния и Герцеговина U21 — Италия U21
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Италия стартовала в отборе на молодежный Евро с двух побед
    Молодежная сборная Италии сыграет против команды Боснии и Герцеговины в отборочном турнире Евро-2023. Матч пройдет 8 октября, начало — в 18:30 мск. Босния и Герцеговина U21 — Италия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа F 08 Октября 2021 года
    Босния и Герцеговина U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа F
    •  Босния и Герцеговина U21 18:30 Италия U21 Италия U21
  • Рим
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.00
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.48
  • Ставка!
    •

    Босния и Герцеговина U21

    Боснийцы после трех сыгранных матчей занимают предпоследнее место в своей отборочной группе. Пока что в их активе лишь три очка.

    В конце марта Босния сыграла вничью с Черногорией. Встреча тогда завершилась со счетом 2:2.

    А уже в сентябре боснийская сборная потерпела поражение от Ирландии и сыграла вничью с лидером группы Швецией.

    Все прогнозы на спорт

    В пяти домашних матчах боснийская «молодежка» потерпела только одно поражение и лишь в одном из них не смогла забить.

    Италия U21

    Тем временем итальянцы успели провести пока лишь две встречи, но все равно находятся на второй строчке.

  • ЧМ каждые два года — это ошибка, но ФИФА можно понять
  • Зачем ФИФА понадобилось устраивать чемпионат мира так часто?
  • 23/09/2021

    • В прошлом месяце «молодежка» Италии одержала две домашние победы. Команда Паоло Николато сначала разгромила Люксембург, а потом одержала победу над Черногорией.

    Весной сборная Италии участвовала в финальной части молодежного Евро. Итальянцы без проблем вышли из группы, но в плей-офф уступили Португалии.

    Прогноз и ставка

    На Боснию можно поставить за 6.25, ничью в этом матче букмекеры предлагают за 4.20, а победу Италии — за 1.54.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    На своем поле итальянцы, скорее всего, легко обыграют Боснию, а вот в гостях у них могут возникнуть проблемы.

    Ставка — обе команды забьют за 1.91. В данной ситуации это оптимальный вариант.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.27
  • Прогноз на матч Америка Минейро — Палмейрас
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Амур — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  5.40
  • Прогноз на матч Латвия U21 — Сан-Марино U21
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Южная Корея — Сирия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Фарерские острова U21 — Северная Македония U21
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Армения U21 — Сербия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Маррей — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч ОАЭ — Иран
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Северсталь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Япония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Германия U21 — Израиль U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Косово U21 — Чехия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Босния и Герцеговина U21 — Италия U21: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 08.10.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли итальянская «молодежка» обыграть боснийцев?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры