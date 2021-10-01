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    «Ланс» — «Реймс». Прогноз, ставка (к. 1.92) на футбол, чемпионат Франции, 1 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Реймс»
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    Флориан Сотока
    В пятницу, 1 октября, в рамках 9-го тура французской Лиги 1 «Ланс» в родных стенах примет «Реймс». Стартовый свисток будет дан в 22:00 по мск. «Ланс» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ланс»

    «Ланс» отлично провел старт чемпионата Франции и сейчас идет на втором месте, имея в своей копилке 15 очков, но от первого ПСЖ остает аж на девять пунктов, а преследователи совсем рядом.

    В минувшем игровом дне «золотисто-красные» обыграли на выезде «Марсель» со счетом 3:2, что стало для них третьей викторией за последние четыре тура.

    Всего в текущем первенстве коллектив добился четырех выигрышей, еще трижды он сыграл вничью и потерпел только одно фиаско, которое было в позапрошлом туре дома от скромного «Страсбура» 0:1.

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    Стоит отметить, что на своем поле «Ланс» выиграл всего один из шести предыдущих матчей в Лиге 1 при трех ничейных результатах и двух поражениях.

    «Реймс»

    В прошлом сезоне «Реймс» сезоне не без проблем избежал понижения в классе, заняв 14 место, опередив опасную зону всего лишь на два очка.

    В текущем же розыгрыше Лиги 1 «красно-белые» за восемь туров набрали десять очков, с которыми находятся на 11-й строке в чемпионской гонке, однако опасную зону опережают на четыре пункта.

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    • В прошлом туре они на своей территории переиграли «Нант» со счетом 3:1, а перед эти проиграли на выезде «Лиллю» 1:2 и расписали домашнюю мировую с «Лорьяном» 0:0.

    К слову, победить «Реймс» смог только в двух из 16 последних поединков Лиги 1. На выезде у него только одна виктория за семь последних матчей.

    В прошлом сезоне оба матча между этими клубами завершились вничью — 4:4 и 1:1.

    Прогноз и ставка на «Ланс» — «Реймс»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ланса» предлагают — 1.90.

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    На викторию «Реймса» дают — 4.38, ничья оценена — в 3.66.

    Только в одной из семи последних очных встреч не забивали оба коллектива. Так что вполне возможно, что обоюдная забивная тенденция продлится и на этот раз. В общем, наша ставка — обе забьют: да.

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    «Ланс» — «Реймс»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 01.10.2021. Прогнозы на футбол. Снова будет обмен результативными ударами?
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