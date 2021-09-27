«Урал»
«Урал» в после восьми сыгранных матчей находится на последнем месте в турнирной таблице РПЛ. Сейчас в активе хозяев лишь три очка.
«Урал» еще ни разу не побеждал в текущем сезоне. Лучшие результаты клуба из Екатеринбурга — ничьи с «Нижним Новгородом», «Ростовом» и «Локомотивом».
В середине минувшей недели команда Игоря Шалимова обыграла на выезде владимирское «Торпедо» (2:0) в рамках Кубка России. Но на этой победе вряд ли стоит делать акцент.
«Урал» в восьми матчах РПЛ
«Арсенал»
«Арсенал» тем временем набрал восемь очков и занимает в турнирной таблице 12-е место.
На игру команды очень положительно повлияла смена главного тренера. После отставки Дмитрия Парфенова и назначения Миодрага Божовича «Арсенал» сыграл вничью с ЦСКА и одержал победу над «Нижним Новгородом».
У брянского «Динамо» в Кубке России «Арсенал» выиграл со счетом 6:1.
В четырех гостевых матчах РПЛ
Прогноз и ставка
На «Урал» в этом матче можно поставить за 2.55, ничью букмекеры предлагают за 3.38, а победу «Арсенала» — за 2.97.
Обе команды не могут похвастаться надежной игрой в обороне, поэтому вполне вероятно, что матч получится результативным.
Ставка — обе забьют за 1.91.
Также можно рассмотреть ставку на обе забьют + тотал больше 2,5 за 2.59.