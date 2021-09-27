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    «Арсенал» подлит неприятную серию «Урала»?

    «Урал» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 1.91) и ставки на чемпионат России 27 сентября 2021 года

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    «Урал»
    «Урал» сыграет на своем поле против тульского «Арсенала» в рамках девятого тура чемпионата России. Матч пройдет 27 сентября в Екатеринбурге, начало — в 17:00 мск. «Урал» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 27 Сентября 2021 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 17:00 Арсенал Тула Арсенал Тула
  • Тула
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.95
  • Ставка!
    •

    «Урал»

    «Урал» в после восьми сыгранных матчей находится на последнем месте в турнирной таблице РПЛ. Сейчас в активе хозяев лишь три очка.

    «Урал» еще ни разу не побеждал в текущем сезоне. Лучшие результаты клуба из Екатеринбурга — ничьи с «Нижним Новгородом», «Ростовом» и «Локомотивом».

    В середине минувшей недели команда Игоря Шалимова обыграла на выезде владимирское «Торпедо» (2:0) в рамках Кубка России. Но на этой победе вряд ли стоит делать акцент.

    «Урал» в восьми матчах РПЛ забил всего лишь два мяча.

    «Арсенал»

    «Арсенал» тем временем набрал восемь очков и занимает в турнирной таблице 12-е место.

    На игру команды очень положительно повлияла смена главного тренера. После отставки Дмитрия Парфенова и назначения Миодрага Божовича «Арсенал» сыграл вничью с ЦСКА и одержал победу над «Нижним Новгородом».

    У брянского «Динамо» в Кубке России «Арсенал» выиграл со счетом 6:1.

    Все прогнозы на РПЛ

    В четырех гостевых матчах РПЛ «Арсенал» пропустил 10 мячей. При этом «оружейники» забивали хотя бы по одному голу в каждой выездной встрече.

    Прогноз и ставка

    На «Урал» в этом матче можно поставить за 2.55, ничью букмекеры предлагают за 3.38, а победу «Арсенала» — за 2.97.

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    Обе команды не могут похвастаться надежной игрой в обороне, поэтому вполне вероятно, что матч получится результативным.

    Ставка — обе забьют за 1.91.

    Также можно рассмотреть ставку на обе забьют + тотал больше 2,5 за 2.59.

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    «Урал» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 27.09.2021. Прогнозы на футбол. «Арсенал» подлит неприятную серию «Урала»?
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