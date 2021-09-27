«Урал» сыграет на своем поле против тульского «Арсенала» в рамках девятого тура чемпионата России. Матч пройдет 27 сентября в Екатеринбурге, начало — в 17:00 мск. «Урал» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урал»

«Урал» в после восьми сыгранных матчей находится на последнем месте в турнирной таблице РПЛ. Сейчас в активе хозяев лишь три очка.

«Урал» еще ни разу не побеждал в текущем сезоне. Лучшие результаты клуба из Екатеринбурга — ничьи с «Нижним Новгородом», «Ростовом» и «Локомотивом».

В середине минувшей недели команда Игоря Шалимова обыграла на выезде владимирское «Торпедо» (2:0) в рамках Кубка России. Но на этой победе вряд ли стоит делать акцент.

«Урал» в восьми матчах РПЛ забил всего лишь два мяча .

«Арсенал»

«Арсенал» тем временем набрал восемь очков и занимает в турнирной таблице 12-е место.

На игру команды очень положительно повлияла смена главного тренера. После отставки Дмитрия Парфенова и назначения Миодрага Божовича «Арсенал» сыграл вничью с ЦСКА и одержал победу над «Нижним Новгородом».

У брянского «Динамо» в Кубке России «Арсенал» выиграл со счетом 6:1.

Все прогнозы на РПЛ

В четырех гостевых матчах РПЛ «Арсенал» пропустил 10 мячей . При этом «оружейники» забивали хотя бы по одному голу в каждой выездной встрече.

Прогноз и ставка

На «Урал» в этом матче можно поставить за 2.55, ничью букмекеры предлагают за 3.38, а победу «Арсенала» — за 2.97.

Обе команды не могут похвастаться надежной игрой в обороне, поэтому вполне вероятно, что матч получится результативным.

Ставка — обе забьют за 1.91.

Также можно рассмотреть ставку на обе забьют + тотал больше 2,5 за 2.59.