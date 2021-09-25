«Томь»
В прошлом сезоне «Томь» избежала понижения в классе только благодаря исключению «Чайки» из первой российской лиги.
В текущем же розыгрыше ФНЛ клуб из Томска после 12 туров набрал 14 очков, с которыми идет на 13 позиции в турнирной таблице, опережая опасную зону на пять пунктов.
В минувшем туре «сибиряки» переиграли «Енисей» в Красноярске со счетом 3:2. А до этого они не могли победить на протяжении четырех встреч, дважды проиграв и столько же раз сыграв вничью.
Стоит отметить, что за десять последних поединков в ФНЛ томичам удалось выиграть всего три раза.
«Кубань»
«Кубань», которая в прошлом сезоне заработала повышение в классе, перед этим туром занимает второе место с конца, набрав восемь очков.
За все 12 матчей чемпионата краснодарцы победили только дважды и потерпели уже восемь поражений. А за шесть последних туров пять раз оставались без забитых мячей.
В минувшем игровом дне «южане» на своем поле потерпели разгромное поражение от воронежского «Факела» со счетом 0:4, а ранее расписали мировую с «Балтикой» в Калининграде — 0:0.
За шесть гостевых встреч в этом розыгрыше ФНЛ «Кубань» добилась одной победы, два раза сыграла вничью и потерпела три неудачи
Прогноз и ставка на «Томь» — «Кубань»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Томи» предлагают — 2.05.
На викторию «Кубани» дают — 3.76, ничья оценена — в 3.32.
Как правило, на своем поле «Томь» играет неплохо и зачастую одолевает команды уровня «Кубани». В общем, в данной встрече ставим на викторию хозяев.