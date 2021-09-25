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    «Томь» — «Кубань». Прогноз и ставка (к. 2.05) на футбол, Чемпионат России, 25 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Томь» — «Кубань»
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    «Томь»
    В 13-м туре первого российского дивизиона «Томь» в Томске сыграет против краснодарской «Кубани». Встреча состоится 25 сентября и начнется в 12:00 по мск. «Томь» — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Томь»

    В прошлом сезоне «Томь» избежала понижения в классе только благодаря исключению «Чайки» из первой российской лиги.

    В текущем же розыгрыше ФНЛ клуб из Томска после 12 туров набрал 14 очков, с которыми идет на 13 позиции в турнирной таблице, опережая опасную зону на пять пунктов.

    В минувшем туре «сибиряки» переиграли «Енисей» в Красноярске со счетом 3:2. А до этого они не могли победить на протяжении четырех встреч, дважды проиграв и столько же раз сыграв вничью.

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    Стоит отметить, что за десять последних поединков в ФНЛ томичам удалось выиграть всего три раза.

    «Кубань»

    «Кубань», которая в прошлом сезоне заработала повышение в классе, перед этим туром занимает второе место с конца, набрав восемь очков.

    За все 12 матчей чемпионата краснодарцы победили только дважды и потерпели уже восемь поражений. А за шесть последних туров пять раз оставались без забитых мячей.

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    • В минувшем игровом дне «южане» на своем поле потерпели разгромное поражение от воронежского «Факела» со счетом 0:4, а ранее расписали мировую с «Балтикой» в Калининграде — 0:0.

    За шесть гостевых встреч в этом розыгрыше ФНЛ «Кубань» добилась одной победы, два раза сыграла вничью и потерпела три неудачи

    Прогноз и ставка на «Томь» — «Кубань»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Томи» предлагают — 2.05.

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    На викторию «Кубани» дают — 3.76, ничья оценена — в 3.32.

    Как правило, на своем поле «Томь» играет неплохо и зачастую одолевает команды уровня «Кубани». В общем, в данной встрече ставим на викторию хозяев.

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