В 13-м туре первого российского дивизиона «Томь» в Томске сыграет против краснодарской «Кубани». Встреча состоится 25 сентября и начнется в 12:00 по мск. «Томь» — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Томь»

В прошлом сезоне «Томь» избежала понижения в классе только благодаря исключению «Чайки» из первой российской лиги.

В текущем же розыгрыше ФНЛ клуб из Томска после 12 туров набрал 14 очков, с которыми идет на 13 позиции в турнирной таблице, опережая опасную зону на пять пунктов.

В минувшем туре «сибиряки» переиграли «Енисей» в Красноярске со счетом 3:2. А до этого они не могли победить на протяжении четырех встреч, дважды проиграв и столько же раз сыграв вничью.

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Стоит отметить, что за десять последних поединков в ФНЛ томичам удалось выиграть всего три раза.

«Кубань»

«Кубань», которая в прошлом сезоне заработала повышение в классе, перед этим туром занимает второе место с конца, набрав восемь очков.

За все 12 матчей чемпионата краснодарцы победили только дважды и потерпели уже восемь поражений. А за шесть последних туров пять раз оставались без забитых мячей.

В минувшем игровом дне «южане» на своем поле потерпели разгромное поражение от воронежского «Факела» со счетом 0:4, а ранее расписали мировую с «Балтикой» в Калининграде — 0:0.

За шесть гостевых встреч в этом розыгрыше ФНЛ «Кубань» добилась одной победы, два раза сыграла вничью и потерпела три неудачи

Прогноз и ставка на «Томь» — «Кубань»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Томи» предлагают — 2.05.

На викторию «Кубани» дают — 3.76, ничья оценена — в 3.32.

Как правило, на своем поле «Томь» играет неплохо и зачастую одолевает команды уровня «Кубани». В общем, в данной встрече ставим на викторию хозяев.