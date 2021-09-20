ЦСКА
ЦСКА после семи сыгранных матчей находится в турнирной таблице РПЛ на восьмом месте. Сейчас в активе «армейцев» 10 очков.
В прошлом туре ЦСКА сыграл вничью с тульским «Арсеналом» — 2:2. С учетом того, как развивалась игра, этот результат можно назвать успехом.
В целом команда Алексея Березуцкого пока совсем не впечатляет. Были, конечно, и неплохие матчи, но все равно видно, что с такой игрой будет очень сложно рассчитывать на что-то серьезное.
ЦСКА
«Спартак»
У «Спартака» после семи туров тоже 10 очков. Естественно, для болельщиков команды это настоящая катастрофа.
Но уже начинает закрадываться мысль, что «Спартаку» действительно не везет. Среди недели красно-белые уступили на своем поле польской «Легии» (0:1), хотя по количеству созданных моментов вполне могли рассчитывать даже на победу.
Перед этим «Спартак» одержал уверенную победу над «Химками» — 3:1. Возможно, кто-то не согласится, но после паузы команда Руя Витории играет заметно лучше, чем в августе.
Возможно, это связано с возвращением в состав Квинси Промеса, пропустившего ряд матчей из-за травмы.
«Спартак» не пропускал только в двух из десяти предыдущих матчей.
Важно отметить, что матч с ЦСКА пропустят Александр Соболев и Роман Зобнин. Первый дисквалифицирован, а второй получил травму.
Прогноз и ставка
Букмекеры склоняются к тому, что команды не порадуют большим количеством забитых мячей.
И, пожалуй, в текущей ситуации это логично. Цена ошибки слишком велика, поэтому команды вряд ли будут рисковать. Для «Спартака» еще одно поражение может обернуться увольнением Витории.
Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 1.94.
Также можно рассмотреть ставку на тотал первого тайма меньше 1,0 за 2.01.