Московский ЦСКА сыграет на своем поле против «Спартака» в рамках восьмого тура чемпионата России. Матч пройдет 20 сентября в Москве, начало — в 19:30 мск. ЦСКА — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

ЦСКА после семи сыгранных матчей находится в турнирной таблице РПЛ на восьмом месте. Сейчас в активе «армейцев» 10 очков.

В прошлом туре ЦСКА сыграл вничью с тульским «Арсеналом» — 2:2. С учетом того, как развивалась игра, этот результат можно назвать успехом.

В целом команда Алексея Березуцкого пока совсем не впечатляет. Были, конечно, и неплохие матчи, но все равно видно, что с такой игрой будет очень сложно рассчитывать на что-то серьезное.

ЦСКА пропускал хотя бы один гол в пяти из семи предыдущих матчей. При этом забить «армейцы» не смогли только в одной игре.

«Спартак»

У «Спартака» после семи туров тоже 10 очков. Естественно, для болельщиков команды это настоящая катастрофа.

Но уже начинает закрадываться мысль, что «Спартаку» действительно не везет. Среди недели красно-белые уступили на своем поле польской «Легии» (0:1), хотя по количеству созданных моментов вполне могли рассчитывать даже на победу.

Перед этим «Спартак» одержал уверенную победу над «Химками» — 3:1. Возможно, кто-то не согласится, но после паузы команда Руя Витории играет заметно лучше, чем в августе.

Возможно, это связано с возвращением в состав Квинси Промеса, пропустившего ряд матчей из-за травмы.

Все прогнозы на РПЛ

«Спартак» не пропускал только в двух из десяти предыдущих матчей.

Важно отметить, что матч с ЦСКА пропустят Александр Соболев и Роман Зобнин. Первый дисквалифицирован, а второй получил травму.

Прогноз и ставка

Букмекеры склоняются к тому, что команды не порадуют большим количеством забитых мячей.

И, пожалуй, в текущей ситуации это логично. Цена ошибки слишком велика, поэтому команды вряд ли будут рисковать. Для «Спартака» еще одно поражение может обернуться увольнением Витории.

Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 1.94.

Также можно рассмотреть ставку на тотал первого тайма меньше 1,0 за 2.01.