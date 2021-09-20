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    ЦСКА и «Спартак» проведут «сухой» матч?

    ЦСКА — «Спартак». Ставка (к. 2.01) на чемпионат России по футболу 20 сентября 2021 года

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    Квинси Промес
    Московский ЦСКА сыграет на своем поле против «Спартака» в рамках восьмого тура чемпионата России. Матч пройдет 20 сентября в Москве, начало — в 19:30 мск. ЦСКА — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Сентября 2021 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Спартак Спартак
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
    •

    ЦСКА

    ЦСКА после семи сыгранных матчей находится в турнирной таблице РПЛ на восьмом месте. Сейчас в активе «армейцев» 10 очков.

    В прошлом туре ЦСКА сыграл вничью с тульским «Арсеналом» — 2:2. С учетом того, как развивалась игра, этот результат можно назвать успехом.

    В целом команда Алексея Березуцкого пока совсем не впечатляет. Были, конечно, и неплохие матчи, но все равно видно, что с такой игрой будет очень сложно рассчитывать на что-то серьезное.

    ЦСКА пропускал хотя бы один гол в пяти из семи предыдущих матчей. При этом забить «армейцы» не смогли только в одной игре.

    «Спартак»

    У «Спартака» после семи туров тоже 10 очков. Естественно, для болельщиков команды это настоящая катастрофа.

    Но уже начинает закрадываться мысль, что «Спартаку» действительно не везет. Среди недели красно-белые уступили на своем поле польской «Легии» (0:1), хотя по количеству созданных моментов вполне могли рассчитывать даже на победу.

    Перед этим «Спартак» одержал уверенную победу над «Химками» — 3:1. Возможно, кто-то не согласится, но после паузы команда Руя Витории играет заметно лучше, чем в августе.

    Возможно, это связано с возвращением в состав Квинси Промеса, пропустившего ряд матчей из-за травмы.

    Все прогнозы на РПЛ

    «Спартак» не пропускал только в двух из десяти предыдущих матчей.

    Важно отметить, что матч с ЦСКА пропустят Александр Соболев и Роман Зобнин. Первый дисквалифицирован, а второй получил травму.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры склоняются к тому, что команды не порадуют большим количеством забитых мячей.

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    И, пожалуй, в текущей ситуации это логично. Цена ошибки слишком велика, поэтому команды вряд ли будут рисковать. Для «Спартака» еще одно поражение может обернуться увольнением Витории.

    Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 1.94.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал первого тайма меньше 1,0 за 2.01.

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    ЦСКА — «Спартак»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 20.09.2021. Прогнозы на футбол. ЦСКА и «Спартак» проведут «сухой» матч?
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