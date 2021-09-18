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    «Огурцы» наконец-то добудут первую победу в сезоне

    «Леганес» — «Аморебьета». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, Чемпионат Испании, 18 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Аморебьета»
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    «Леганес»
    В субботу, 18 сентября, в 6-м туре Сегунды сезона 2021/22 «Леганес» на своем поле сыграет против «Аморебьеты». Встреча начнется в 19:15 по мск. «Леганес» — «Аморебьета»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Леганес»

    В прошлом сезоне «Леганес» боролся за повышение в классе. Основную часть чемпионата команда завершила на третьем месте, отстав от второй напрямую проходной строки аж на девять баллов.

    Но поход за путевку в Примеру через плей-офф завершился же сразу. На полуфинальной стадии «огурцы» дважды проиграли «Райо Вальекано»: 1:2 дома и 0:3 на выезде.

    А вот в текущем сезоне коллектив из пригорода Мадрида пока идет в зоне вылета, набрав всего лишь два очка в пяти проведенных матчах. Он дважды сыграл вничью и трижды уступил.

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    К данной игре «Леганес» подходит после гостевого поражения от хихонского «Спортинга» со счетом 1:2, а перед этим он расписал выездную мировую с «Эйбаром», сыграв 1:1.

    «Аморебьета»

    «Аморебьета» прошлый сезоне провела в третьем по силе дивизионе Испании и смогла заработать повышения в классе, добившись дебютного для себя участия в Сегунде.

    В целом баски неплохо стартовали во втором по силе дивизионе, заработав пять баллов в пяти проведенных встречах, но находятся вблизи зоны вылета, на 18 позиции.

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    • Стартовали «синие» с двух поражений подряд, после чего обыграли дома 2:1 «Альмерию», а затем поочередно поделили очки с «Ибицей» 1:1 в гостях и «Бургосом» 2:2 на своей арене.

    Единственный раз между собой эти клубы играли в сезоне 2013/14. И тогда в рамках Сегунды Б «Леганес» дома выиграл 4:0, а в гостях сыграл вничью 0:0.

    Прогноз и ставка на «Леганес» — «Аморебьета»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леганеса» предлагают — 1.85.

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    На викторию «Аморебьеты» дают — 4.88, ничья оценена — в 3.32.

    После неудачного старта «Леганес» приложит максимум усилий для первого выигрыша в этом сезоне. Наша ставка на данный поединок — П1.

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    «Леганес» — «Аморебьета»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 18.09.2021. Прогнозы на футбол. «Огурцы» наконец-то добудут первую победу в сезоне
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