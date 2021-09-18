В субботу, 18 сентября, в 6-м туре Сегунды сезона 2021/22 «Леганес» на своем поле сыграет против «Аморебьеты». Встреча начнется в 19:15 по мск. «Леганес» — «Аморебьета»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леганес»

В прошлом сезоне «Леганес» боролся за повышение в классе. Основную часть чемпионата команда завершила на третьем месте, отстав от второй напрямую проходной строки аж на девять баллов.

Но поход за путевку в Примеру через плей-офф завершился же сразу. На полуфинальной стадии «огурцы» дважды проиграли «Райо Вальекано»: 1:2 дома и 0:3 на выезде.

А вот в текущем сезоне коллектив из пригорода Мадрида пока идет в зоне вылета, набрав всего лишь два очка в пяти проведенных матчах. Он дважды сыграл вничью и трижды уступил.

Все прогнозы на футбол

К данной игре «Леганес» подходит после гостевого поражения от хихонского «Спортинга» со счетом 1:2, а перед этим он расписал выездную мировую с «Эйбаром», сыграв 1:1.

«Аморебьета»

«Аморебьета» прошлый сезоне провела в третьем по силе дивизионе Испании и смогла заработать повышения в классе, добившись дебютного для себя участия в Сегунде.

В целом баски неплохо стартовали во втором по силе дивизионе, заработав пять баллов в пяти проведенных встречах, но находятся вблизи зоны вылета, на 18 позиции.

Стартовали «синие» с двух поражений подряд, после чего обыграли дома 2:1 «Альмерию», а затем поочередно поделили очки с «Ибицей» 1:1 в гостях и «Бургосом» 2:2 на своей арене.

Единственный раз между собой эти клубы играли в сезоне 2013/14. И тогда в рамках Сегунды Б «Леганес» дома выиграл 4:0, а в гостях сыграл вничью 0:0.

Прогноз и ставка на «Леганес» — «Аморебьета»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леганеса» предлагают — 1.85.

На викторию «Аморебьеты» дают — 4.88, ничья оценена — в 3.32.

После неудачного старта «Леганес» приложит максимум усилий для первого выигрыша в этом сезоне. Наша ставка на данный поединок — П1.