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    Ставим на пару забитых мячей

    «Атлетико» — «Порту». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, Лиги чемпионов, 15 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Порту»
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    Жуан Феликс
    В среду, 15 сентября, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» сыграет с португальским «Порту». Встреча начнется в 22:00 по мск. «Атлетико» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 15 Сентября 2021 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 22:00 Порту Порту
  • Порту, Португалия
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 7.00
  • Ставка!
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    «Атлетико»

    «Атлетико» попал в групповой этап Лиги чемпионов благодаря победе в прошлом сезоне в Примере. Отметим, что мадридцы в девятый раз подряд участвуют в групповом этапе ЛЧ.

    За восемь предыдущих попыток лишь в одном случае «матрасники» не смогли выйти в плей-офф турнира, а в трех предыдущих сезонах самого престижного еврокубка они выходили в плей-офф со второго места.

    В прошлом сезоне команда Симеоне завершило свое выступление в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финал, уступив там дважды «Челси» 0:1 и 0:2. Сейчас в данном турнире у нее 6-матчевая безвыигрышная серия, где было три ничьи и столько же поражений.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    На выходных «Атлетико» провел очень непростой матч, в котором с большими трудностями на 99-й минуте вырвал победу у «Эспаньола» 2:1 в рамках чемпионата Испании, где он идет в группе лидеров.

    «Порту»

    «Порту» в прошлом сезоне финишировал на второй позиции в чемпионате Португалии. И эта позиция позволила команде начать свой путь в ЛЧ с группового этапа.

    В трех предыдущих случаях, когда «драконы» стартовали в данном турнире с этой стадии, им удавалось выйти из группы. А в прошлом сезоне они добрались до четвертьфинала.

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    • В 1/8 португальцы прошли «Ювентус», но уже на следующей стадии уступили дорогу «Челси». Отметим, что они не проиграли в семи из девяти последних матчей в Лиге чемпионов, победив за это период шесть раз.

    К данной игре «Порту» подходит после ничьей со «Спортингом» 1:1 в рамках чемпионата своей страны, где он на текущий момент идет на второй строке в турнирной таблице.

    В Лиге чемпионов эти клубы провели между собой шесть встреч, где пока соблюдают полный паритет, по два раза обыграв друг друга при двух мировых исходах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетико» предлагают — 1.66.

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    На викторию «Порту» дают — 7.00, ничья оценена — в 3.45.

    Наверняка и в ЛЧ «матрасники» сыграют в своем излюбленном стиле, немного забивая и минимум пропуская. Но все же на пару голов в данной игре можно рассчитывать. В общем, ждем в этой встрече 2-3 забитых мяча.

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    «Атлетико» — «Порту»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 15.09.2021. Прогнозы на футбол. Ставим на пару забитых мячей
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