В среду, 15 сентября, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» сыграет с португальским «Порту». Встреча начнется в 22:00 по мск. «Атлетико» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

«Атлетико» попал в групповой этап Лиги чемпионов благодаря победе в прошлом сезоне в Примере. Отметим, что мадридцы в девятый раз подряд участвуют в групповом этапе ЛЧ.

За восемь предыдущих попыток лишь в одном случае «матрасники» не смогли выйти в плей-офф турнира, а в трех предыдущих сезонах самого престижного еврокубка они выходили в плей-офф со второго места.

В прошлом сезоне команда Симеоне завершило свое выступление в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финал, уступив там дважды «Челси» 0:1 и 0:2. Сейчас в данном турнире у нее 6-матчевая безвыигрышная серия, где было три ничьи и столько же поражений.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

На выходных «Атлетико» провел очень непростой матч, в котором с большими трудностями на 99-й минуте вырвал победу у «Эспаньола» 2:1 в рамках чемпионата Испании, где он идет в группе лидеров.

«Порту»

«Порту» в прошлом сезоне финишировал на второй позиции в чемпионате Португалии. И эта позиция позволила команде начать свой путь в ЛЧ с группового этапа.

В трех предыдущих случаях, когда «драконы» стартовали в данном турнире с этой стадии, им удавалось выйти из группы. А в прошлом сезоне они добрались до четвертьфинала.

В 1/8 португальцы прошли «Ювентус», но уже на следующей стадии уступили дорогу «Челси». Отметим, что они не проиграли в семи из девяти последних матчей в Лиге чемпионов, победив за это период шесть раз.

К данной игре «Порту» подходит после ничьей со «Спортингом» 1:1 в рамках чемпионата своей страны, где он на текущий момент идет на второй строке в турнирной таблице.

В Лиге чемпионов эти клубы провели между собой шесть встреч, где пока соблюдают полный паритет, по два раза обыграв друг друга при двух мировых исходах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетико» предлагают — 1.66.

На викторию «Порту» дают — 7.00, ничья оценена — в 3.45.

Наверняка и в ЛЧ «матрасники» сыграют в своем излюбленном стиле, немного забивая и минимум пропуская. Но все же на пару голов в данной игре можно рассчитывать. В общем, ждем в этой встрече 2-3 забитых мяча.