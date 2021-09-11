«Гомель»
Гомельчане, вопреки статусу новичка элиты, демонстрируют интересный футбол. И результаты не заставляют себя долго ждать!
На данный момент «Гомель» занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата. В активе у команды 38 очков. До медалей — каких-то 5 пунктов.
Правда, в минувшем туре «Гомель» добыл три очка. Команда на выезде переиграла «Торпедо-БелАЗ» (0:1).
В первом круге «Гомель» смог разжиться сухой ничьей на выезде (0:0). Теперь же гомельчане, ведущие борьбу за высокие места, будут атаковать более активно.
«Витебск»
Самобытная команда никогда не сдается даже лидерам. Вот и в нынешнем сезоне витебляне верны себе, и привычно не оглядываются на имена оппонентов.
«Витебск» в минувшем туре проявил свои лучшие качества. Дома команда одолела брестское «Динамо» (3:1), а дубль оформил Руслан Теверов.
В активе этого форварда уже 8 забитых мячей. Правда, чаще Теверов забивает в Витебске. Впрочем, и кроме него есть, кому брать на себя инициативу.
Витебляне не проигрывают уже более месяца. Наверняка и в этом поединке «Витебск» будет пытаться взять очки.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Гомель» за 1.62, на ничью за 3.90, а на «Витебск» — за 5.50.
Гости относительно неплохо обороняются, к тому же в последние годы удачно играют с витеблянами.
В поединке примерно равных по классу оппонентов наверняка будет забито сразу несколько мячей. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 2.17.