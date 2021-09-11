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    В Гомеле ждем голепада?

    «Гомель» — «Витебск». Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, чемпионат Белоруссии, 11 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Гомель» — «Витебск»
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    «Гомель»
    «Гомель» сыграет на своем поле с «Витебском» в рамках 22-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 20:50 мск. «Гомель» — «Витебск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Гомель»

    Гомельчане, вопреки статусу новичка элиты, демонстрируют интересный футбол. И результаты не заставляют себя долго ждать!

    На данный момент «Гомель» занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата. В активе у команды 38 очков. До медалей — каких-то 5 пунктов.

    Правда, в минувшем туре «Гомель» добыл три очка. Команда на выезде переиграла «Торпедо-БелАЗ» (0:1).

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    В первом круге «Гомель» смог разжиться сухой ничьей на выезде (0:0). Теперь же гомельчане, ведущие борьбу за высокие места, будут атаковать более активно.

    «Витебск»

    Самобытная команда никогда не сдается даже лидерам. Вот и в нынешнем сезоне витебляне верны себе, и привычно не оглядываются на имена оппонентов.

    «Витебск» в минувшем туре проявил свои лучшие качества. Дома команда одолела брестское «Динамо» (3:1), а дубль оформил Руслан Теверов.

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    • В активе этого форварда уже 8 забитых мячей. Правда, чаще Теверов забивает в Витебске. Впрочем, и кроме него есть, кому брать на себя инициативу.

    Витебляне не проигрывают уже более месяца. Наверняка и в этом поединке «Витебск» будет пытаться взять очки.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Гомель» за 1.62, на ничью за 3.90, а на «Витебск» — за 5.50.

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    Гомельчане отлично смотрятся в атаке, и в этом матче будут атаковать весьма активно.

    Гости относительно неплохо обороняются, к тому же в последние годы удачно играют с витеблянами.

    В поединке примерно равных по классу оппонентов наверняка будет забито сразу несколько мячей. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 2.17.

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    «Гомель» — «Витебск»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 11.09.2021. Прогнозы на футбол. В Гомеле ждем голепада?
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