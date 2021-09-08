8 сентября в Реджо-нель-Эмилия (Италия) сборная Италии примет сборную Литвы в рамках поединка отборочного цикла ЧМ-2022. Начало встречи в 21:45 по мск. Италия — Литва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Италия

После пяти матчей сборная Италии возглавляет группу С. У нее 11 очков на счету, набранные благодаря трем победам и двум ничьим.

После победы на Евро-2020 итальянцы немного расслабились и начали терять очки в квалификации ЧМ. В начале сентябрьского сбора команда Манчини сыграла вничью с Болгарией (1:1), а затем разошлась нулевой ничьей со Швейцарией.

После пяти туров «лазурная команда» имеет 7 забитых и один пропущенный мяч, что дает ей лучшую разницу в группе. От швейцарцев хозяева оторвались на 4 очка, однако у соперника на две игры меньше.

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В заявку точно не попадут форвард Андреа Белотти и полузащитник Марко Верратти.

Литва

Сборная Литвы остается полноценным аутсайдером группы, поскольку до сих пор не набрала ни одного очка. Ей уже не приходится рассчитывать даже на второе место.

В рамках сентябрьского сбора гости с разгромным счетом проиграли сборной Северной Ирландии (1:4), а через несколько дней они уступили Болгарии с результатом 0:1.

Сборная Литвы проиграла три официальных поединка на выезде подряд, причем сделала это с сухим счетом.

С результативностью все очень плохо — всего один мяч в четырех играх отборочного цикла и 2 гола с учетом шести матчей во всех турнирах.

Прогноз и ставка

На победе итальянцев выиграть не получится. На их победу букмекеры дают 1.05. Котировки на ничью и победу Литвы составляют 15.50 и 50.0 соответственно.

По идее Италия должна выиграть. Все-таки набрать 3 очка лишним не будет, тем более что в сентябре команда еще не выигрывала. Но вот будет ли счет разгромным?