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    Ставка против разгрома Литвы

    Италия — Литва. Прогноз (к. 2.65) и ставки на футбол, квалификация ЧМ-2022, 8 сентября 2021 года

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    Роберто Манчини
    8 сентября в Реджо-нель-Эмилия (Италия) сборная Италии примет сборную Литвы в рамках поединка отборочного цикла ЧМ-2022. Начало встречи в 21:45 по мск. Италия — Литва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа C 08 Сентября 2021 года
    Италия
  • Рим
    •  Италия 21:45 Литва Литва
  • Вильнюс
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.06
  • X
  • 12.50
  • 2
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  • Ставка!
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    Италия

    После пяти матчей сборная Италии возглавляет группу С. У нее 11 очков на счету, набранные благодаря трем победам и двум ничьим.

    После победы на Евро-2020 итальянцы немного расслабились и начали терять очки в квалификации ЧМ. В начале сентябрьского сбора команда Манчини сыграла вничью с Болгарией (1:1), а затем разошлась нулевой ничьей со Швейцарией.

    После пяти туров «лазурная команда» имеет 7 забитых и один пропущенный мяч, что дает ей лучшую разницу в группе. От швейцарцев хозяева оторвались на 4 очка, однако у соперника на две игры меньше.

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    В заявку точно не попадут форвард Андреа Белотти и полузащитник Марко Верратти.

    Литва

    Сборная Литвы остается полноценным аутсайдером группы, поскольку до сих пор не набрала ни одного очка. Ей уже не приходится рассчитывать даже на второе место.

    В рамках сентябрьского сбора гости с разгромным счетом проиграли сборной Северной Ирландии (1:4), а через несколько дней они уступили Болгарии с результатом 0:1.

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  • Вчера

    • Сборная Литвы проиграла три официальных поединка на выезде подряд, причем сделала это с сухим счетом.

    С результативностью все очень плохо — всего один мяч в четырех играх отборочного цикла и 2 гола с учетом шести матчей во всех турнирах.

    Прогноз и ставка

    На победе итальянцев выиграть не получится. На их победу букмекеры дают 1.05. Котировки на ничью и победу Литвы составляют 15.50 и 50.0 соответственно.

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    По идее Италия должна выиграть. Все-таки набрать 3 очка лишним не будет, тем более что в сентябре команда еще не выигрывала. Но вот будет ли счет разгромным?

    В прошлый раз Италия выиграла в гостях со счетом 2:0. Два гола — это предел результативности итальянцев в квалификации. Поставить на ИТ Италии меньше 2.5 можно за 2.65.

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    Италия — Литва: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 08.09.2021. Прогнозы на футбол. Ставка против разгрома Литвы
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