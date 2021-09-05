В Рейкьявике на стадионе «Лаугардалсвеллур» сборная Исландии примет национальную команду Северной Македонии в 5-м туре отбора к ЧМ-2022. Игра состоится 5 сентября и начнется в 19:00 по мск. Исландия — Северная Македония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Исландия

Сборная Исландии навела фурор на ЧЕ-2016, добравшись тогда до четвертьфинала. Участвовала она тоже и в финальной части ЧМ-2018, но из группы тогда выйти не смогла.

Также «викинги» были близки в выходу в финальный раунд чемпионата Европы 2020 года, но были остановлены Венгрией на последней стадии плей-офф, проиграв в гостях 1:2.

А вот в данной отборочной компании исландцы наверняка не будут уже претендовать на поезду в Катар. После четырех туров у них всего три очка и большое отставание от первых двух строк.

Все прогнозы на ЧМ-2022

На старте квалификации Исландия потерпела гостевое поражения от Германии с крупным счетом 0:3, затем на выезде уступила Армении 0:2, в третьем туре разгромила Лихтенштейн 4:1. А накануне была дома повержена Румынией — 0:2.

Северная Македония

Команда Северной Македонии прошедшим летом приняла участие в чемпионате Европы, но выступила там крайне неудачно проиграв все три поединка.

В отборочном же цикле к чемпионату мира в Катаре «золотисто-красные» после четырех туров идут на третьей позиции, имея в своем активе семь баллов, немного уступая двум лидерам.

Стартовали македонцы в данном турнире с гостевого поражения от Румынии со счетом 2:3. После чего они разгромили в родных стенах Лихтенштейн 5:0 и сенсационно обыграли на выезде Германию со счетом 2:1.

Несколько же дней тому назад сборная Северной Македонии расписала домашнюю мировую с Арменией, сыграв 0:0. Этим результатом она продлила свою безвыигрышную серию до четырех матчей, где было три фиаско.

Между собой эти сборные провели четыре игры, две из которых завершились викториями македонцев, раз победили исландцы и раз была ничья. Отметим, что более двух мячей в данных поединках не забивалось никогда.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяева. На победу Исландии предлагают — 2.43.

На викторию Северной Македонии дают — 3.17, ничья оценена — в 3.36.

В этом отборочном цикле у исландцев игра совсем не складывается, а македонцы уже успели удивить в этом турнире, обыграв немцев. Так что в данном поединке рекомендуем ставить с 0 на гостей.