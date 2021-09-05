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    Македонцы удачно посетят далекий остров?

    Исландия — Северная Македония. Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, отбор ЧМ-2022, 5 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Исландия — Северная Македония
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    Александар Трайковски
    В Рейкьявике на стадионе «Лаугардалсвеллур» сборная Исландии примет национальную команду Северной Македонии в 5-м туре отбора к ЧМ-2022. Игра состоится 5 сентября и начнется в 19:00 по мск. Исландия — Северная Македония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа J 05 Сентября 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.15
  • Ставка!
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    Исландия

    Сборная Исландии навела фурор на ЧЕ-2016, добравшись тогда до четвертьфинала. Участвовала она тоже и в финальной части ЧМ-2018, но из группы тогда выйти не смогла.

    Также «викинги» были близки в выходу в финальный раунд чемпионата Европы 2020 года, но были остановлены Венгрией на последней стадии плей-офф, проиграв в гостях 1:2.

    А вот в данной отборочной компании исландцы наверняка не будут уже претендовать на поезду в Катар. После четырех туров у них всего три очка и большое отставание от первых двух строк.

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    На старте квалификации Исландия потерпела гостевое поражения от Германии с крупным счетом 0:3, затем на выезде уступила Армении 0:2, в третьем туре разгромила Лихтенштейн 4:1. А накануне была дома повержена Румынией — 0:2.

    Северная Македония

    Команда Северной Македонии прошедшим летом приняла участие в чемпионате Европы, но выступила там крайне неудачно проиграв все три поединка.

    В отборочном же цикле к чемпионату мира в Катаре «золотисто-красные» после четырех туров идут на третьей позиции, имея в своем активе семь баллов, немного уступая двум лидерам.

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    • Стартовали македонцы в данном турнире с гостевого поражения от Румынии со счетом 2:3. После чего они разгромили в родных стенах Лихтенштейн 5:0 и сенсационно обыграли на выезде Германию со счетом 2:1.

    Несколько же дней тому назад сборная Северной Македонии расписала домашнюю мировую с Арменией, сыграв 0:0. Этим результатом она продлила свою безвыигрышную серию до четырех матчей, где было три фиаско.

    Между собой эти сборные провели четыре игры, две из которых завершились викториями македонцев, раз победили исландцы и раз была ничья. Отметим, что более двух мячей в данных поединках не забивалось никогда.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяева. На победу Исландии предлагают — 2.43.

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    На викторию Северной Македонии дают — 3.17, ничья оценена — в 3.36.

    В этом отборочном цикле у исландцев игра совсем не складывается, а македонцы уже успели удивить в этом турнире, обыграв немцев. Так что в данном поединке рекомендуем ставить с 0 на гостей.

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    Исландия — Северная Македония: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 05.09.2021. Прогнозы на футбол. Македонцы удачно посетят далекий остров?
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