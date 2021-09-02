Эстония сыграет на своем поле с Бельгией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 21:45 мск. Эстония — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Эстонии

В двух стартовых матчах текущего отбора эстонцы не набрали ни одного очка. Причем забила команда 4 мяча, пропустив в свои ворота 10.

По итогам 2 сыгранных туров сборная Эстонии занимает последнее пятое место в турнирной таблице своей отборочной группы. Правда, теоретически еще можно побороться за вторую строчку.

В минувшем туре квалификации Эстония на выезде проиграла Белоруссии (4:2). Причем в том поединке прибалтийцы дважды вели в счете.

Все прогнозы на ЧМ-2022

С бельгийцами сборная Эстонии пересекалась 6 раз. И лишь однажды эстонцы сумели победить, но случилось это аж 12 лет назад.

Сборная Бельгии

Нынешний турнир сборная Бельгии начала очень вполне удачно. По итогам 3 сыгранных туров команда занимает 1 место с 7 очками в активе.

Последний матч в рамках квалификации получился для команды не столь удачным. Дома бельгийцы удовлетворились лишь ничьей с Грецией (1:1).

Сила бельгийской сборной — в результативной атакующей линии. Такие монстры, как Ромелу Лукаку, что называется, делают разницу.

В трех матчах отборочного турнира на Мундиаль бельгийцы забили 12 мячей. При этом в свои ворота пропущено только два мяча.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Бельгию за 1.05, на ничью за 13.00, а на Эстонию — за 50.00.

Эстонцам явно не хватает класса, и вряд ли они смогут взять очки во встрече с фаворитом.

Гости наверняка пойдут вперед с первых минут встречи и добьются успеха .

Бельгийцы значительно превосходят оппонента в классе, что и продемонстрируют еще до перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.94.