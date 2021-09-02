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    Бельгийцы сразу начнут забивать?

    Эстония — Бельгия. Прогноз, ставка (к. 1.94) на футбол, ЧМ-2022, 2 сентября 2021 года

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    Ромелу Лукаку
    Эстония сыграет на своем поле с Бельгией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 21:45 мск. Эстония — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа E 02 Сентября 2021 года
    Эстония
  • Таллин
    •  Эстония 21:45 Бельгия Бельгия
  • Брюссель
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 53.00
  • X
  • 12.50
  • 2
  • 1.05
  • Ставка!
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    Сборная Эстонии

    В двух стартовых матчах текущего отбора эстонцы не набрали ни одного очка. Причем забила команда 4 мяча, пропустив в свои ворота 10.

    По итогам 2 сыгранных туров сборная Эстонии занимает последнее пятое место в турнирной таблице своей отборочной группы. Правда, теоретически еще можно побороться за вторую строчку.

    В минувшем туре квалификации Эстония на выезде проиграла Белоруссии (4:2). Причем в том поединке прибалтийцы дважды вели в счете.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    С бельгийцами сборная Эстонии пересекалась 6 раз. И лишь однажды эстонцы сумели победить, но случилось это аж 12 лет назад.

    Сборная Бельгии

    Нынешний турнир сборная Бельгии начала очень вполне удачно. По итогам 3 сыгранных туров команда занимает 1 место с 7 очками в активе.

    Последний матч в рамках квалификации получился для команды не столь удачным. Дома бельгийцы удовлетворились лишь ничьей с Грецией (1:1).

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    • Сила бельгийской сборной — в результативной атакующей линии. Такие монстры, как Ромелу Лукаку, что называется, делают разницу.

    В трех матчах отборочного турнира на Мундиаль бельгийцы забили 12 мячей. При этом в свои ворота пропущено только два мяча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Бельгию за 1.05, на ничью за 13.00, а на Эстонию — за 50.00.

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    Эстонцам явно не хватает класса, и вряд ли они смогут взять очки во встрече с фаворитом.

    Гости наверняка пойдут вперед с первых минут встречи и добьются успеха.

    Бельгийцы значительно превосходят оппонента в классе, что и продемонстрируют еще до перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.94.

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    Эстония — Бельгия: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 02.09.2021. Прогнозы на футбол. Бельгийцы сразу начнут забивать?
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