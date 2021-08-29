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    «Кубань» продержится недолго?

    «СКА-Хабаровск» — «Кубань». Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, ФНЛ, 29 августа 2021 года

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    Прогноз и ставки на «СКА-Хабаровск» — «Кубань»
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    Александр Точилин
    «СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Кубанью» в рамках 8-го тура чемпионата России. Матч пройдет 29 августа, начало — в 08:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «СКА-Хабаровск»

    Хабаровчане бьются за стыки, в зоне которых сейчас и находятся — 4 место. При этом у команды Сергея Юрана 14 очков в активе.

    В минувшем туре «СКА-Хабаровск» в скандальном поединке переиграл «Енисей» (4:3). Та встреча завершилась рядом судейских ошибок.

    Впрочем, команда Юрана представляет собой мощный коллектив. Вероятно, в этом поединке хабаровчане покажут свою истинную силу.

    Прогнозы на ФНЛ

    Хабаровчане дома уступили лишь однажды. Причем это поражение от лидера ФНЛ «Торпедо» получилось минимальным.

    «Кубань»

    Краснодарцы стартовали крайне неудовлетворительно. Сергея Первушина уже уволили, и теперь на тренерском мостике Александр Точилин.

    На текущий момент «Кубань» занимает 17 место с 4 очками в активе. Причем забили краснодарцы 7 мячей, пропустив в свои ворота 12.

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    • В минувшем туре «Кубань» снова уступила. Вдвойне обидно, что это поражение пришлось на встречу с бывшей командой Точилина «Олимп-Долгопрудный» (1:0).

    После того кубанцы еще и неудачно стартовали в Кубке России. Команда минимально уступила второлиговому «Ленинградцу».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «СКА-Хабаровск» за 1.49, на ничью за 4.04, а на «Кубань» — за 7.40.

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    Хозяева находятся в лидирующей группе, и потеря очков в матче с одним из аутсайдеров в планы явно не входит.

    «Кубань» испытывает трудности в обороне, и наверняка долго не продержится.

    Команда Юрана сильнее соперника по всем параметрам, к тому же постарается быстро использовать проблемы кубанцев в обороне. Наши прогноз и ставка — Победа «СКА-Хабаровск» в 1 тайме с коэффициентом 2.11.

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    «СКА-Хабаровск» — «Кубань»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 29.08.2021. Прогнозы на футбол. «Кубань» продержится недолго?
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