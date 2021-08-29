«СКА-Хабаровск»
Хабаровчане бьются за стыки, в зоне которых сейчас и находятся — 4 место. При этом у команды Сергея Юрана 14 очков в активе.
В минувшем туре «СКА-Хабаровск» в скандальном поединке переиграл «Енисей» (4:3). Та встреча завершилась рядом судейских ошибок.
Впрочем, команда Юрана представляет собой мощный коллектив. Вероятно, в этом поединке хабаровчане покажут свою истинную силу.
Хабаровчане дома уступили лишь однажды. Причем это поражение от лидера ФНЛ «Торпедо» получилось минимальным.
«Кубань»
Краснодарцы стартовали крайне неудовлетворительно. Сергея Первушина уже уволили, и теперь на тренерском мостике Александр Точилин.
На текущий момент «Кубань» занимает 17 место с 4 очками в активе. Причем забили краснодарцы 7 мячей, пропустив в свои ворота 12.
В минувшем туре «Кубань» снова уступила. Вдвойне обидно, что это поражение пришлось на встречу с бывшей командой Точилина «Олимп-Долгопрудный» (1:0).
После того кубанцы еще и неудачно стартовали в Кубке России. Команда минимально уступила второлиговому «Ленинградцу».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «СКА-Хабаровск» за 1.49, на ничью за 4.04, а на «Кубань» — за 7.40.
Хозяева находятся в лидирующей группе, и потеря очков в матче с одним из аутсайдеров в планы явно не входит.
Команда Юрана сильнее соперника по всем параметрам, к тому же постарается быстро использовать проблемы кубанцев в обороне. Наши прогноз и ставка — Победа «СКА-Хабаровск» в 1 тайме с коэффициентом 2.11.