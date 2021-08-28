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    Киевляне обеспечат результативный второй тайм?

    «Динамо» К — «Колос». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, УПЛ, 28 августа 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» К — «Колос»
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    Виталий Буяльский
    «Динамо» К сыграет на своем поле с «Колосом» в рамках 6-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 28 августа, начало — в 19:30 мск. «Динамо» К — «Колос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Динамо» К

    Киевляне в минувшем туре разгромили «Десну» (4:0). Команда Мирчи Луческу действовала с какой-то показной легкостью, и заслуженно вернулась на 1 место.

    Несомненно, «Динамо» К ставит перед собой максимальную задачу в чемпионате, и после осечки в игре с «Ингульцом», не намерено терять очки. Да и Луческу вернется на тренерский мостик.

    Беспокоит лишь проблема с форвардом. Впрочем, в матче с «Десной» активно вошел в игру Илья Шкурин, да и Владислав Кулач наверняка желает получить полноценный шанс.

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    Матчи с «Колосом» у киевлян получаются крайне непростыми. Из пяти последних поединков динамовцы выиграли в двух при одном поражении.

    «Колос»

    Нынешний сезон «Колос» начал не так удачно, как планировалось. Ковалевцы вылетели из еврокубков от карагандинского «Шахтера».

    Ко всему прочему, 9 место в УПЛ явно не сойдет за приличный старт. Руслан Костышин никак не может наладить игру команды в атаке.

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    • В 4 сыгранных матчах «Колос» забил только дважды. Зато в свои ворота команда также пропускает редко (те же 2 мяча).

    В составе команды масса экс-динамовцев, что придает поединку с чемпионом особую пикантность. Нет сомнений, что «Колос» постарается увезти очки из Киева.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» К за 1.31, на ничью за 5.50, а на «Колос» — за 9.20.

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    Динамовцы сейчас набрали приличный ход, и наверняка сумеют настроиться на непростого оппонента.

    «Колос» относительно удачно играет с киевлянами, и наверняка будет действовать вторым номером.

    Киевляне борются за чемпионский титул, а значит должны свести к минимуму очковые потери. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.85.

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    «Динамо» К — «Колос»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 28.08.2021. Прогнозы на футбол. Киевляне обеспечат результативный второй тайм?
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