«Динамо» К
Киевляне в минувшем туре разгромили «Десну» (4:0). Команда Мирчи Луческу действовала с какой-то показной легкостью, и заслуженно вернулась на 1 место.
Несомненно, «Динамо» К ставит перед собой максимальную задачу в чемпионате, и после осечки в игре с «Ингульцом», не намерено терять очки. Да и Луческу вернется на тренерский мостик.
Беспокоит лишь проблема с форвардом. Впрочем, в матче с «Десной» активно вошел в игру Илья Шкурин, да и Владислав Кулач наверняка желает получить полноценный шанс.
Матчи с «Колосом» у киевлян получаются крайне непростыми. Из пяти последних поединков динамовцы выиграли в двух при одном поражении.
«Колос»
Нынешний сезон «Колос» начал не так удачно, как планировалось. Ковалевцы вылетели из еврокубков от карагандинского «Шахтера».
Ко всему прочему, 9 место в УПЛ явно не сойдет за приличный старт. Руслан Костышин никак не может наладить игру команды в атаке.
В 4 сыгранных матчах «Колос» забил только дважды. Зато в свои ворота команда также пропускает редко (те же 2 мяча).
В составе команды масса экс-динамовцев, что придает поединку с чемпионом особую пикантность. Нет сомнений, что «Колос» постарается увезти очки из Киева.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» К за 1.31, на ничью за 5.50, а на «Колос» — за 9.20.
«Колос» относительно удачно играет с киевлянами, и наверняка будет действовать вторым номером.
Киевляне борются за чемпионский титул, а значит должны свести к минимуму очковые потери. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.85.