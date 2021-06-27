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    БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, чемпионат Белоруссии, 27 июня 2021 года

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    27 июня на стадионе «Борисов» состоится встреча 14 тура чемпионата Белоруссии, в рамках которой сыграют БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ». Матч назначен на 20:00 по Москве. БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 27 Июня 2021 года
    БАТЭ
  • Борисов
    •  БАТЭ 20:00 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ
  • Жодино
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 7.50
  • Ставка!
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    БАТЭ

    Борисовский клуб занимает второе место в Высшей лиге Белоруссии с 32 очками на счету. От лидера первенства, солигорского «Шахтера», хозяева отстают на 7 очков.

    Как раз первое и последнее поражение команда потерпела от солигорцев (0:1). Это было 9 мая. После БАТЭ выиграл 5 туров подряд. «Батоны» побеждали «Рух» (3:2), «Спутник» (2:1), «Славию» (3:0), «Неман» (3:0) и минское «Динамо» (2:0).

    22 июня подопечные Виталия Жуковского разгромили скромный коллектив «Барановичи» в 1/16 Кубка Белоруссии. Таким образом, команда набрала серию из семи побед подряд во всех турнирах.

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    Что касается домашних матчей, то борисовцы не проигрывают у себя с 26 сентября 2020 года, то есть 14 матчей подряд.

    «Торпедо-БелАЗ»

    «Жодинцы» находятся чуть ниже экватора турнирной таблицы. У них 18 очков, а также паритет по количеству побед и поражений (по 5). В 13 турах команда забила скромные 14 голов при 18 пропущенных.

    29 мая и 13 июня «Торпедо-БелАЗ» провел два непростых поединка с лидерами турнира. Сначала белазисты проиграли солигорскому «Шахтеру» (0:1), а затем уступили «Руху» (0:3).

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    • Порадовать болельщиков удалось в домашнем матче против «Спутника», который «Автозаводцы» выиграли со счетом 2:0.

    Что касается матчей в гостях, то у «Торпедо» всего 2 победы в 7 выездах. Также отметим, что львиная доля пропущенных голов команды в этом сезоне припадает как раз на гостевые выступления.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры ничем не удивили. По котировкам явное преимущество на стороне БАТЭ — 1.39 против 8.10. Для желающих поставить на ничью, они предлагают коэффициент 4.70.

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    «Торпедо» не удивляет на данный момент. Совсем недавно команда проиграла двум клубам из топ-3. В свою очередь, БАТЭ показывает хорошие результаты. Коллектив ведет чемпионскую гонку с «Шахтером» и пока что старается идти с соперником нога в ногу в плане результатов.

    Ставить на чистую победу БАТЭ нет смысла. Однако есть хороший вариант ставки на победу с форой. Ф1(1.5) предлагается с коэффициентом 2.11. Как раз три своих последних матча в чемпионате борисовцы выиграли с отрывом более, чем в один гол.

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    БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 27.06.2021. Прогнозы на футбол. Уместна ли ставка на фору?
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