27 июня на стадионе «Борисов» состоится встреча 14 тура чемпионата Белоруссии, в рамках которой сыграют БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ». Матч назначен на 20:00 по Москве. БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

БАТЭ

Борисовский клуб занимает второе место в Высшей лиге Белоруссии с 32 очками на счету. От лидера первенства, солигорского «Шахтера», хозяева отстают на 7 очков.

Как раз первое и последнее поражение команда потерпела от солигорцев (0:1). Это было 9 мая. После БАТЭ выиграл 5 туров подряд. «Батоны» побеждали «Рух» (3:2), «Спутник» (2:1), «Славию» (3:0), «Неман» (3:0) и минское «Динамо» (2:0).

22 июня подопечные Виталия Жуковского разгромили скромный коллектив «Барановичи» в 1/16 Кубка Белоруссии. Таким образом, команда набрала серию из семи побед подряд во всех турнирах.

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Что касается домашних матчей, то борисовцы не проигрывают у себя с 26 сентября 2020 года, то есть 14 матчей подряд.

«Торпедо-БелАЗ»

«Жодинцы» находятся чуть ниже экватора турнирной таблицы. У них 18 очков, а также паритет по количеству побед и поражений (по 5). В 13 турах команда забила скромные 14 голов при 18 пропущенных.

29 мая и 13 июня «Торпедо-БелАЗ» провел два непростых поединка с лидерами турнира. Сначала белазисты проиграли солигорскому «Шахтеру» (0:1), а затем уступили «Руху» (0:3).

Порадовать болельщиков удалось в домашнем матче против «Спутника», который «Автозаводцы» выиграли со счетом 2:0.

Что касается матчей в гостях, то у «Торпедо» всего 2 победы в 7 выездах. Также отметим, что львиная доля пропущенных голов команды в этом сезоне припадает как раз на гостевые выступления.

Прогноз и ставка

Букмекеры ничем не удивили. По котировкам явное преимущество на стороне БАТЭ — 1.39 против 8.10. Для желающих поставить на ничью, они предлагают коэффициент 4.70.

«Торпедо» не удивляет на данный момент. Совсем недавно команда проиграла двум клубам из топ-3. В свою очередь, БАТЭ показывает хорошие результаты. Коллектив ведет чемпионскую гонку с «Шахтером» и пока что старается идти с соперником нога в ногу в плане результатов.