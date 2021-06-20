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    Швейцария тоже обыграет Турцию?

    Швейцария — Турция. Ставка (к. 2.30) на Евро-2020 20 июня 2021 года

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    Сборная Швейцарии
    Сборная Швейцарии сыграет с командой Турции во втором туре группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 20 июня в Баку (Азербайджан), начало — в 19:00 мск. Швейцария — Турция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа A 20 Июня 2021 года
    Швейцария
  • Берн
    •  Швейцария 19:00 Турция Турция
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.68
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 5.30
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    Швейцария

    Швейцария после двух туров занимает третье место в группе А. И судя по всему, подняться выше уже не получится. Даже в случае победы над турками.

    Про все турнирные расклады в группе А читайте здесь.

    В первом туре швейцарцы провели очень бодрый матч с Уэльсом, но результат разочаровал — всего лишь ничья 1:1. Хотя по моментам команда Владимира Петковича могла спокойно набирать три очка.

    А потом был болезненный матч с Италией, завершившийся поражением со счетом 0:3. Сборная Швейцарии не смогла ничего поделать со шквалом итальянских атак.

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    Но, прежде всего, швейцарцы наверняка корят себя за ничью с валлийцами. В этой встрече они играли заметно лучше соперника.

    Турция

    После второго тура можем повторить еще раз: Турция — главное разочарование Евро. Никто и не думал, что турки будут претендовать на что-то очень серьезное, но вряд ли кто-то ожидал, что они окажутся неспособны даже бороться за выход из группы.

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    • Увы, но команда Шенола Гюнеша оказалась не готова к турниру.

    После сокрушительного поражения от Италии в первом туре сборная Турции проиграла и Уэльсу.

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    • На этот раз турки не смогли остановить разбушевавшегося Гарета Бейла. Но если бы проблема была только в этом. Турция снова ничего не показала в атаке. На данный момент это самое беззубое нападение Евро.

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    Ноль очков и ни одного забитого мяча — с такими показателями команда Гюнеша готовится к игре против Швейцарии.

    Ставка

    На Швейцарию в этом матче можно поставить за 1.72, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу Турции — за 4.95.

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    Наверняка у Турции есть желание хлопнуть дверью. Впрочем, в случае победы в ближайшем матче еще не факт, что она не окажется в плей-офф.

    Другой вопрос, что с таким футболом будет сложно рассчитывать даже на ничью.

    В общем, наша ставка — победа Швейцарии с форой (-1,0) за 2.30. Ставим на тех, кто банально лучше играет. Турции совершенно точно нечего делать в плей-офф. Пора готовиться к отпуску.

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