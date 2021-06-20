Швейцария
Швейцария после двух туров занимает третье место в группе А. И судя по всему, подняться выше уже не получится. Даже в случае победы над турками.
Про все турнирные расклады в группе А читайте здесь.
В первом туре швейцарцы провели очень бодрый матч с Уэльсом, но результат разочаровал — всего лишь ничья 1:1. Хотя по моментам команда Владимира Петковича могла спокойно набирать три очка.
А потом был болезненный матч с Италией, завершившийся поражением со счетом 0:3. Сборная Швейцарии не смогла ничего поделать со шквалом итальянских атак.
Но, прежде всего, швейцарцы наверняка корят себя за ничью с валлийцами. В этой встрече они играли заметно лучше соперника.
Турция
После второго тура можем повторить еще раз:
Увы, но команда Шенола Гюнеша оказалась не готова к турниру.
После сокрушительного поражения от Италии в первом туре сборная Турции проиграла и Уэльсу.
На этот раз турки не смогли остановить разбушевавшегося Гарета Бейла. Но если бы проблема была только в этом. Турция снова ничего не показала в атаке. На данный момент это самое беззубое нападение Евро.
Ноль очков и ни одного забитого мяча — с такими показателями команда Гюнеша готовится к игре против Швейцарии.
Ставка
На Швейцарию в этом матче можно поставить за 1.72, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу Турции — за 4.95.
Наверняка у Турции есть желание хлопнуть дверью. Впрочем, в случае победы в ближайшем матче еще не факт, что она не окажется в плей-офф.
Другой вопрос, что с таким футболом будет сложно рассчитывать даже на ничью.
В общем, наша ставка — победа Швейцарии с форой (-1,0) за 2.30. Ставим на тех, кто банально лучше играет. Турции совершенно точно