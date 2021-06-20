Сборная Швейцарии сыграет с командой Турции во втором туре группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 20 июня в Баку (Азербайджан), начало — в 19:00 мск. Швейцария — Турция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швейцария

Швейцария после двух туров занимает третье место в группе А. И судя по всему, подняться выше уже не получится. Даже в случае победы над турками.

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В первом туре швейцарцы провели очень бодрый матч с Уэльсом, но результат разочаровал — всего лишь ничья 1:1. Хотя по моментам команда Владимира Петковича могла спокойно набирать три очка.

А потом был болезненный матч с Италией, завершившийся поражением со счетом 0:3. Сборная Швейцарии не смогла ничего поделать со шквалом итальянских атак.

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Но, прежде всего, швейцарцы наверняка корят себя за ничью с валлийцами. В этой встрече они играли заметно лучше соперника.

Турция

После второго тура можем повторить еще раз: Турция — главное разочарование Евро . Никто и не думал, что турки будут претендовать на что-то очень серьезное, но вряд ли кто-то ожидал, что они окажутся неспособны даже бороться за выход из группы.

Увы, но команда Шенола Гюнеша оказалась не готова к турниру.

После сокрушительного поражения от Италии в первом туре сборная Турции проиграла и Уэльсу.

Прогноз на матч Швейцария — Турция Порадуют ли турки голами на прощанье?

На этот раз турки не смогли остановить разбушевавшегося Гарета Бейла. Но если бы проблема была только в этом. Турция снова ничего не показала в атаке. На данный момент это самое беззубое нападение Евро.

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Ноль очков и ни одного забитого мяча — с такими показателями команда Гюнеша готовится к игре против Швейцарии.

Ставка

На Швейцарию в этом матче можно поставить за 1.72, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу Турции — за 4.95.

Наверняка у Турции есть желание хлопнуть дверью. Впрочем, в случае победы в ближайшем матче еще не факт, что она не окажется в плей-офф.

Другой вопрос, что с таким футболом будет сложно рассчитывать даже на ничью.