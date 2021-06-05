В субботу, 5 июня, в Стокгольме на стадионе «Френдс Арена» команда Швеции примет сборную Армении в контрольном поединке. Начало — 21:45 по мск. Швеция — Армения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швеция

Сборная Швеции без особых проблем пробилась в финальную часть Евро-2020, заняв в своей отборочной группе второго место, пропустив вперед себя только команду Испании.

После этого «тре крунур» провалила свое выступление в Лиге Наций, где не выдержала конкуренции в Лиге А с Францией, Португалией и Хорватией, покинув элитный дивизион.

А вот старт квалификации на ЧМ-2022 для «желто-синих» удался вполне успешно. Они добились выездных викторий над Косово (3:0) и домашней над сборной Грузии (1:0).

Все прогнозы на ЧМ-2022

При подготовке к континентальному первенству шведы провели два товарняка. Еще в марте они дома обыграли 1:0 Эстонию, а в конце мая в родных стенах справились с Финляндией — 2:0.

Армения

Сборная Армении не квалифицировалась в финальную часть Евро-2020. В десяти проведенных встречах отбора команда набрала всего десять очков, финишировав на пятой позиции.

В Лиге наций, где соперники были куда проще, кавказцы смогли повысится в классе, поднявшись из дивизиона С в Б, выиграв конкуренцию у Северной Македонии, Грузии и Эстонии.

В отборе на чемпионат мира армяне стартовали успешно, выиграв все три поединка и возглавляют свою группу. В первом туре они в гостях переиграли Лихтенштейн 1:0, а затем на домашнем поле поочередно одерживали виктории над сборными Исландии 2:0 и Румынии 3:2.

Несколько дней тому назад они расписали выездную мировую со сборной Хорватии, сыграв 1:1, продлив тем самым свою беспроигрышную серию до девяти матчей.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Швеции предлагают — 1.25.

На викторию Армении дают — 11.50, ничья оценена — в 6.00.

Вряд ли шведы будут сильно рисковать накануне старта Евро, а вот армяне сейчас способны удивить. Так что рискнем в этой игре поставить на непроигрыш гостей.