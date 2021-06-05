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    Способны ли армяне снова удивить?

    Швеция — Армения. Прогноз и ставка (к. 4.20) на футбол, товарищеский матч, 5 июня 2021 года

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    Сборная Армении
    В субботу, 5 июня, в Стокгольме на стадионе «Френдс Арена» команда Швеции примет сборную Армении в контрольном поединке. Начало — 21:45 по мск. Швеция — Армения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 05 Июня 2021 года
    Швеция
  • Стокгольм
    •  Швеция 21:45 Армения Армения
  • Ереван
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.25
  • X
  • 5.85
  • 2
  • 11.50
  • Ставка!
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    Швеция

    Сборная Швеции без особых проблем пробилась в финальную часть Евро-2020, заняв в своей отборочной группе второго место, пропустив вперед себя только команду Испании.

    После этого «тре крунур» провалила свое выступление в Лиге Наций, где не выдержала конкуренции в Лиге А с Францией, Португалией и Хорватией, покинув элитный дивизион.

    А вот старт квалификации на ЧМ-2022 для «желто-синих» удался вполне успешно. Они добились выездных викторий над Косово (3:0) и домашней над сборной Грузии (1:0).

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    При подготовке к континентальному первенству шведы провели два товарняка. Еще в марте они дома обыграли 1:0 Эстонию, а в конце мая в родных стенах справились с Финляндией — 2:0.

    Армения

    Сборная Армении не квалифицировалась в финальную часть Евро-2020. В десяти проведенных встречах отбора команда набрала всего десять очков, финишировав на пятой позиции.

    В Лиге наций, где соперники были куда проще, кавказцы смогли повысится в классе, поднявшись из дивизиона С в Б, выиграв конкуренцию у Северной Македонии, Грузии и Эстонии.

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  • 02/06/2021

    • В отборе на чемпионат мира армяне стартовали успешно, выиграв все три поединка и возглавляют свою группу. В первом туре они в гостях переиграли Лихтенштейн 1:0, а затем на домашнем поле поочередно одерживали виктории над сборными Исландии 2:0 и Румынии 3:2.

    Несколько дней тому назад они расписали выездную мировую со сборной Хорватии, сыграв 1:1, продлив тем самым свою беспроигрышную серию до девяти матчей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Швеции предлагают — 1.25.

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    На викторию Армении дают — 11.50, ничья оценена — в 6.00.

    Вряд ли шведы будут сильно рисковать накануне старта Евро, а вот армяне сейчас способны удивить. Так что рискнем в этой игре поставить на непроигрыш гостей.

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