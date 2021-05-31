В понедельник, 31 мая, в четвертьфинальной встрече молодежного чемпионата Европы Португалия U21 сразится с Италией U21. Поединок начнется в 22:00 по мск. Португалия U21 — Италия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Португалия U21

Молодежка Португалии в отборочном турнире заняла только второе место, пропустив вперед себя Нидерланды, которым раз проиграла, а в остальных девяти встречах она выиграла.

На групповом этапе в финальной стадии континентального соревнования пиринейцы продемонстрировали 100 % показатель, выиграв все три проведенные игры, не пропустив в них ни одного гола.

На старте первенства португальцы минимально одолели сборную Хорватии 1:0, после чего переиграли 2:0 Англию, а в заключительном туре разгромили молодежку Швейцарии — 3:0.

Все прогнозы на футбол

К данному поединку сборная Португалии подходит с 10-матчевой серий, состоящей только из викторий.

Италия U21

Италия в квалификации стала первой в своей группе, добившись восьми викторий, а также по разу уступив и сыграв вничью.

На групповом этапе финальной части европейского первенства аппенинцы заняли второе место, набрав в трех встречах пять баллов, раз победив при двух мировых исходах.

Стартовали на турнире итальянцы с двух ничейных результатов подряд, поделив очки с Чехией 1:1 и Испанией 0:0. В третьем туре они добились первой виктории на турнире, обыграв 4:0 Словению.

Сейчас у сборной Италия 7-матчевая беспроигрышная серия, в которой она дважды сыграла вничью и добилась пяти выигрышей.

В шести очных встречах этих сборных в половине случаев была ничья, дважды победили итальянцы, и одну игру выиграли португальцы.

Прогноз и ставка на Португалия U21 — Италия U21

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа Португалии U21 — 2.02, победа Италии U21 — 3.64, ничья — 3.32.

Проход: Португалии U21 — 1.52; Италии U21 — 2.55.

Очные поединки этих команд проходят в упорной борьбе и зачастую они не определяют победителя в основное время. Прогнозируем, что и сейчас за 90 минут коллективы не выяснят отношение.