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    Победитель за 90 минут не будет выявлен?

    Португалия U21 — Италия U21. Прогноз и ставка (к. 3.32) на футбол, молодежный чемпионат Европы, 31 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Португалия U21 — Италия U21
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    Франсишку Консейсау
    В понедельник, 31 мая, в четвертьфинальной встрече молодежного чемпионата Европы Португалия U21 сразится с Италией U21. Поединок начнется в 22:00 по мск. Португалия U21 — Италия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Португалия U21

    Молодежка Португалии в отборочном турнире заняла только второе место, пропустив вперед себя Нидерланды, которым раз проиграла, а в остальных девяти встречах она выиграла.

    На групповом этапе в финальной стадии континентального соревнования пиринейцы продемонстрировали 100 % показатель, выиграв все три проведенные игры, не пропустив в них ни одного гола.

    На старте первенства португальцы минимально одолели сборную Хорватии 1:0, после чего переиграли 2:0 Англию, а в заключительном туре разгромили молодежку Швейцарии — 3:0.

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    К данному поединку сборная Португалии подходит с 10-матчевой серий, состоящей только из викторий.

    Италия U21

    Италия в квалификации стала первой в своей группе, добившись восьми викторий, а также по разу уступив и сыграв вничью.

    На групповом этапе финальной части европейского первенства аппенинцы заняли второе место, набрав в трех встречах пять баллов, раз победив при двух мировых исходах.

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    • Стартовали на турнире итальянцы с двух ничейных результатов подряд, поделив очки с Чехией 1:1 и Испанией 0:0. В третьем туре они добились первой виктории на турнире, обыграв 4:0 Словению.

    Сейчас у сборной Италия 7-матчевая беспроигрышная серия, в которой она дважды сыграла вничью и добилась пяти выигрышей.

    В шести очных встречах этих сборных в половине случаев была ничья, дважды победили итальянцы, и одну игру выиграли португальцы.

    Прогноз и ставка на Португалия U21 — Италия U21

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа Португалии U21 — 2.02, победа Италии U21 — 3.64, ничья — 3.32.

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    Проход: Португалии U21 — 1.52; Италии U21 — 2.55.

    Очные поединки этих команд проходят в упорной борьбе и зачастую они не определяют победителя в основное время. Прогнозируем, что и сейчас за 90 минут коллективы не выяснят отношение.

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