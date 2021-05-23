«Лестер» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках заключительного тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 мая, начало — в 18:00 мск. «Лестер» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

«Лестер» на прошлой неделе стал победителем Кубка Англии, и, наверное, только благодаря этому сезон для него можно считать успешным.

Но понятно, что команда Брендана Роджерса рассчитывает еще кое на что. «Лестер» может попасть в Лигу чемпионов. Более того, еще не так давно в этом вообще не было никаких сомнений, но, как и год назад, «лисы» внезапно забуксовали под конец сезона.

В общем, что нужно «Лестеру»: во-первых, обыграть «Тоттенхэм», а во-вторых — ждать помощи от конкурентов. «Лестер» финиширует в топ-4 только в том случае, если «Челси» или «Ливерпуль» потеряют очки в заключительном туре.

«Лестер» трижды проиграл в шести предыдущих домашних матчах АПЛ на своем поле.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» провалил все, что только можно было. Хотя нет, еще не все. Перед последним туром «шпоры» занимают в таблице АПЛ седьмое место, откуда мог запрыгнуть в новый турнир — Лигу конференций. Вот только это «настолько» престижно, что «Тоттенхэм», возможно, даже откажется от такого счастья. Случайно, конечно же.

Ранее на этой неделе лондонский клуб проиграл дома «Астон Вилле» — 1:2. Очередной невыразительный матч, по ходу которого неоднократно проскакивала мысль, что команде очень не хватает грамотного тренера. 29-летний Райан Мэйсон, заменивший Жозе Моуринью, с ролью главного тренера клуба АПЛ пока что не справляется.

Все прогнозы на АПЛ

«Тоттенхэм» одержал только две победы в девяти предыдущих матчах АПЛ на выезде, при этом потерпев пять поражений.

Прогноз и ставка

На «Лестер» в этом матче можно поставить за 2.10, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Тоттенхэма» — за 3.58.

Про мотивацию «Лестера» рассказывать не надо, тут и так все ясно. Но что интересно, команда Роджерса может остаться пятой даже в случае победы над «Тоттенхэмом». В АПЛ при равенстве очков у двух или более команд учитывают, в первую очередь, разницу мячей.

У «Лестера» разница сейчас «0», у «Челси» «+3», а у «Ливерпуля» — «+4». В общем, нужна очень крупная победа над «Тоттенхэмом».

Гости, конечно, так себе сейчас играют, но вряд ли проиграют с разницей более чем в три гола.

Ставка — победа «Лестера» за 2.10.

Также можно рассмотреть ставку на победу «Лестера» с форой (-1,5) за 3.54. В два мяча у «Тоттенхэма» вполне реально выиграть.