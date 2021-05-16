16 мая на стадионе «Ред Булл Арена» «Лейпциг» примет «Вольфсбург» в рамках 33 тура немецкой Бундеслиги. Игра начнется в 21:30 мск. «Лейпциг» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейпциг»

Концовка сезона у «Быков» выдалась смазанной. Добившись путевки в финала Кубка Германии, они проиграли «Боруссии» Дортмунд 1:4. Да и полуфинал выдался нелегким, где удалось обыграть «Вердер» лишь после дополнительного времени (2:1 ОТ).

В прошлом туре Бундеслиги «Лейпциг» проиграл все той же дортмундской «Боруссии» со счетом 2:3, а перед победой над «Штутгартом» (2:0) уступил «Кельну» 1:2.

РБ имеет всего одну победу в четырех домашних матчах чемпионата — две ничьи и поражение (от «Баварии» 0:1).

Календарь и таблица Бундеслиги

По таблице все понятно — «Лейпциг» проходит в Лигу чемпионов, но эта игра будет борьбой за серебряные награды. У хозяев 64 очка и второе место.

«Вольфсбург»

«Волки» имеют на 4 пункта меньше, чем соперник и занимают третью позицию. Концовка сезона у них тоже непростая.

«Вольфсбург» мало пропускал и редко проигрывал, но в последних пяти турах уступил уже дважды. При этом напомним, что еще недавно «Бело-зеленые» считались самой малопропускающей командой лиги.

«Вольфсбург» проигрывал в ключевых матчах с «Айнтрахтом» (3:4) и «Баварией» (2:3). Со счетом 0:2 команда уступила «Боруссии» Д.

Что касается побед, то из последних выделим 3:1 со «Штутгартом» и 3:0 с «Унионом».

Прогноз и ставка

С коэффициентом 2.10 «Лейпциг» фаворит противостояния. На победу «Вольфсбурга» букмекеры предлагают поставить за 3.50. Ничью они выставили с коэффициентом 3.65.

Обе команды испытывали проблемы в недавних своих поединках и судя по всему ждать сухой игры не стоит. В 4 из 5 игр Бундеслиги «Волки» пропускали не менее 2 голов. «Быки» дважды пролетели мимо «Боруссии», захватив с собой по несколько мячей в каждой встрече.

Считаем, что при таких результатах есть смысл поставить на «обе забьют и тотал больше 2.5» (коэфф. 1.88).