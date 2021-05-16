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    «Лейпциг» и «Вольфсбург» порадуют обилием голов

    «Лейпциг» — «Вольфсбург». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч Бундеслиги 16 мая 2021 года

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    Юссуф Поульсен
    16 мая на стадионе «Ред Булл Арена» «Лейпциг» примет «Вольфсбург» в рамках 33 тура немецкой Бундеслиги. Игра начнется в 21:30 мск. «Лейпциг» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Мая 2021 года
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    «Лейпциг»

    Концовка сезона у «Быков» выдалась смазанной. Добившись путевки в финала Кубка Германии, они проиграли «Боруссии» Дортмунд 1:4. Да и полуфинал выдался нелегким, где удалось обыграть «Вердер» лишь после дополнительного времени (2:1 ОТ).

    В прошлом туре Бундеслиги «Лейпциг» проиграл все той же дортмундской «Боруссии» со счетом 2:3, а перед победой над «Штутгартом» (2:0) уступил «Кельну» 1:2.

    РБ имеет всего одну победу в четырех домашних матчах чемпионата — две ничьи и поражение (от «Баварии» 0:1).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    По таблице все понятно — «Лейпциг» проходит в Лигу чемпионов, но эта игра будет борьбой за серебряные награды. У хозяев 64 очка и второе место.

    «Вольфсбург»

    «Волки» имеют на 4 пункта меньше, чем соперник и занимают третью позицию. Концовка сезона у них тоже непростая.

    «Вольфсбург» мало пропускал и редко проигрывал, но в последних пяти турах уступил уже дважды. При этом напомним, что еще недавно «Бело-зеленые» считались самой малопропускающей командой лиги.

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  • 10/05/2021

    • «Вольфсбург» проигрывал в ключевых матчах с «Айнтрахтом» (3:4) и «Баварией» (2:3). Со счетом 0:2 команда уступила «Боруссии» Д.

    Что касается побед, то из последних выделим 3:1 со «Штутгартом» и 3:0 с «Унионом».

    Прогноз и ставка

    С коэффициентом 2.10 «Лейпциг» фаворит противостояния. На победу «Вольфсбурга» букмекеры предлагают поставить за 3.50. Ничью они выставили с коэффициентом 3.65.

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    Обе команды испытывали проблемы в недавних своих поединках и судя по всему ждать сухой игры не стоит. В 4 из 5 игр Бундеслиги «Волки» пропускали не менее 2 голов. «Быки» дважды пролетели мимо «Боруссии», захватив с собой по несколько мячей в каждой встрече.

    Считаем, что при таких результатах есть смысл поставить на «обе забьют и тотал больше 2.5» (коэфф. 1.88).

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