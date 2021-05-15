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    … И спектакль напоследок?!

    «Оренбург» — «Динамо» Брянск. Прогноз, ставка (к. 1.72) на футбол, ФНЛ, 15 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Динамо» Брянск
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    Александр Нойок
    «Оренбург» сыграет на своем поле с «Динамо» Брянск в рамках 42-го тура чемпионата России. Матч пройдет 15 мая, начало — в 13:00 мск. «Оренбург» — «Динамо» Брянск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Оренбург»

    «Оренбург» в минувшем туре официально оформил за собой вторую путевку в элиту. В след за «крылышками» оренбуржцы вернулись в РПЛ.

    В минувшем туре «Оренбург» переиграл «Иртыш». В ворота омичей влетело четыре безответных мяча.

    Команда Марцела Лички набрала 91 очко. Причем главным творцом успеха команды была ее надежная оборона, давшая сбой лишь 31 раз в 41 встрече.

    Прогнозы на ФНЛ

    Оренбуржцы наверняка постараются завершить сезон на мажорной ноте. Учитывая имя и класс соперника, хозяевам это вполне под силу. А мотивации от Лички должно хватить с лихвой!

    «Динамо» Брянск

    «Динамо» Брянск уже несколько туров назад вылетело в ПФЛ. Кризис в клубе отрицать бесполезно, и именно с ним связано понижение в классе.

    Динамовцы занимают 20 место с 32 очками в активе. Причем у команды худшая в ФНЛ атака — всего 22 забитых мяча.

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  • 10/05/2021

    • Вот и в предыдущем туре «Динамо» Брянск проиграло. Дома команда не сумела сладить с атаками «Чайки» (0:1).

    К слову, в двух последних поединках динамовцы проигрывали с минимальным счетом. Такой же результат был зафиксирован и в матче первого круга, когда оренбуржцы лишь однажды поразили ворота Алексея Кузнецова.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.28, на ничью за 5.00, а на «Динамо» Брянск — за 9.00

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    Подопечные Лички наверняка постараются напоследок выдать результативный матч.

    Гости относительно неплохо обороняются, но на сей раз не сумеют сдержать атаки одного из лидеров лиги.

    Хозяева намного сильнее брянцев, и, несмотря на отсутствие турнирной мотивации, будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.72

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