ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Реал»Магия Тухеля. Молодая энергия «Челси» превзошла увядающий «Реал» Жозе МоуриньюСмелое решение Моуринью. Возглавив «Рому», португалец принял непростой вызов «Манчестер Сити» — ПСЖВ шаге от титула. Дубль Мареза отправил команду Гвардиолы в Стамбул
  • 23:53
    • «Челси» обыграл «Реал» и сыграет с «Ман Сити» в финале Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    «Лестер» снова выиграет у «Ньюкасла»?

    «Лестер» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 3.20) и ставки на чемпионат Англии по футболу 7 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Лестер Сити Прогнозы на Ньюкасл Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Ньюкасл»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лестер»
    «Лестер» сыграет на своем поле с «Ньюкаслом» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 мая, начало — в 22:00 мск. «Лестер» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лестер»

    «Лестер» за четыре тура до финиша занимает в турнирной таблице третье место. Отрыв от «Челси» составляет два очка, а от «Вест Хэма» — пять.

    В прошлом туре команда Брендана Роджерса потеряла очки в гостевой игре против «Саутгемптона» — ничья 1:1. С учетом того, что соперник с 10-й минуты играл в меньшинстве, это, безусловно, неудача.

    Зато перед этим «Лестер» разгромил «Вест Бромвич» и выиграл у «Кристал Пэлас».

  • Владельцы «Манчестер Юнайтед» должны услышать фанатов
  • К чему приведут протесты болельщиков клуба?
  • 03/05/2021

    • Кроме того, в середине апреля «Лестер» обыграл «Саутгемптон» в полуфинале Кубка Англии.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» находится на 17-й строчке, рядом с зоной вылета. Но, «сороки», похоже, могут немного расслабиться. Отрыв от идущего 18-м «Фулхэма» составляет уже девять очков.

    В апреле «Ньюкасл» набрал восемь очков — две победы и столько же ничьих. Благодаря этой серии команда Стива Брюса значительно улучшила свое положение.

    Май же «Ньюкасл» начал с домашнего поражения от «Арсенала» (0:2). До этого «сороки» не проигрывали на своем поле в пяти матчах кряду.

    Все прогнозы на АПЛ

    В четырех предыдущих матчах на выезде «Ньюкасл» потерпел лишь одно поражение.

    Прогноз и ставка

    На «Лестер» в этом матче можно поставить за 1.46, ничью букмекеры предлагают за 4.70, а победу «Ньюкасла» — за 7.90.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    «Лестер» выиграл три предыдущих матча против «Ньюкасла» с общим счетом 10:1. Как ни крути, а это о чем-то говорит.

    Вполне вероятно, что гости смогут забить, но игра, скорее всего, снова завершится в пользу соперника.

    Ставка — победа «Лестера» + обе команды забьют за 3.20.

    Также можно рассмотреть ставку на победу «Лестера» по итогам первого тайма за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Карацев — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Гарин — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Изнер — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Надаль — Попырин
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Минай — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Герта — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Бенфика — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  5.10
  • Экспресс дня 6 мая
  • Сегодня в 20:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Соболенко — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  3.78
  • Прогноз на матч Арсенал — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рома — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  18.62
  • Суперэкспресс на 4-6 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Клипперс — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Зенит» — «Локомотив»
  • Молодец среди овец. Доминирование «Зенита» — признак деградации РПЛ
    • 01:59 03/05/2021     «Рубин» Леонида Слуцкого по-прежнему претендует даже на второе место
  • Война за второе место и разборки на дне. Все интриги РПЛ перед решающими турами
    • 12:48 03/05/2021     ЦСКА — «Уфа»
  • По наклонной. ЦСКА теряет очки, Влашича и шансы на еврокубки
    • 02:27 02/05/2021
    «Лестер» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 07.05.2021. Прогнозы на футбол. «Лестер» снова выиграет у «Ньюкасла»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры