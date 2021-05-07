«Лестер» сыграет на своем поле с «Ньюкаслом» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 мая, начало — в 22:00 мск. «Лестер» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

«Лестер» за четыре тура до финиша занимает в турнирной таблице третье место. Отрыв от «Челси» составляет два очка, а от «Вест Хэма» — пять.

В прошлом туре команда Брендана Роджерса потеряла очки в гостевой игре против «Саутгемптона» — ничья 1:1. С учетом того, что соперник с 10-й минуты играл в меньшинстве, это, безусловно, неудача.

Зато перед этим «Лестер» разгромил «Вест Бромвич» и выиграл у «Кристал Пэлас».

Кроме того, в середине апреля «Лестер» обыграл «Саутгемптон» в полуфинале Кубка Англии.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» находится на 17-й строчке, рядом с зоной вылета. Но, «сороки», похоже, могут немного расслабиться. Отрыв от идущего 18-м «Фулхэма» составляет уже девять очков.

В апреле «Ньюкасл» набрал восемь очков — две победы и столько же ничьих. Благодаря этой серии команда Стива Брюса значительно улучшила свое положение.

Май же «Ньюкасл» начал с домашнего поражения от «Арсенала» (0:2). До этого «сороки» не проигрывали на своем поле в пяти матчах кряду.

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В четырех предыдущих матчах на выезде «Ньюкасл» потерпел лишь одно поражение.

Прогноз и ставка

На «Лестер» в этом матче можно поставить за 1.46, ничью букмекеры предлагают за 4.70, а победу «Ньюкасла» — за 7.90.

«Лестер» выиграл три предыдущих матча против «Ньюкасла» с общим счетом 10:1 . Как ни крути, а это о чем-то говорит.

Вполне вероятно, что гости смогут забить, но игра, скорее всего, снова завершится в пользу соперника.

Ставка — победа «Лестера» + обе команды забьют за 3.20.

Также можно рассмотреть ставку на победу «Лестера» по итогам первого тайма за 1.95.