В воскресенье, 2 мая, «Монако» на своем поле примет «Лион» в рамках 35-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Луи II», начнется в 22:00 по московскому времени. «Монако» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1, имея на своем счету 71 очко.

«Монегаски» одержали 22 победы, пять раз сыграли вничью и потерпели семь поражений в национальном первенстве.

Действующая победная серия подопечных Нико Ковача насчитывает пять встреч, в которых они обыграли «Сент-Этьен» (4:0), «Метц» (4:0), «Дижон» (3:0), «Бордо» (3:0) и «Анже» (1:0), не пропустив ни одного мяча.

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У «Монако» коронавирусом заболели Александр Головин, Крепин Диатта, Желсон Мартинш, Элиот Матацо, Крислен Матсима и Энцо Мийо. Травмы залечивают Софьян Диоп и Стеван Йоветич.

«Лион»

«Лион» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции с 67 набранными очками.

На счету «ткачей» 19 побед, десять ничьих и пять поражений в 34 сыгранных турах.

В апреле команда Руди Гарсии разошлась миром с «Лансом» (1:1), выиграла у «Анже» (3:0) и «Нанта» (2:1), а также уступила «Лиллю» (2:3), ведя по ходу встречи 2:0.

В составе «Лиона» положительный тест на коронавирус сдал Мельвин Бар. Из-за дисквалификации не сыграет Мемфис Депай.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Монако» — 2.33, победа «Лиона» — 3.00, ничья — 3.60.

Подопечные Нико Ковача пребывают в отличной форме и всерьез могут претендовать на чемпионский титул, ведь от лидирующего «Лилля» отстают на два балла.

«Монегаски» штампуют одну победу за другой, но их победную серию способен прервать коронавирус, отправивший на самоизоляцию многих игроков, в том числе Головина.

Несмотря на все проблемы, «Монако» остается фаворитом противостояния . Скорее всего, он даже продолжит свою успешную серию, вот только вряд ли вновь сохранит ворота на замке, поскольку «ткачи» хоть и далеки от идеальной формы, но регулярно забивают с конца января.

Наш прогноз и ставка — «обе команды забьют и тотал больше 2,5» за 1.78.