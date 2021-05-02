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    «Грифоны» хоть раз огорчат «орлов»

    «Лацио» — «Дженоа». Прогноз, ставка (к. 1.92) на футбол, чемпионат Италии, 2 мая 2021 года

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    В воскресенье, 2 мая, в Риме на Олимпийском стадионе «Лацио» сыграет с «Дженоа» в 34-м туре итальянской Серии А. Начало игры — в 13:30 по мск. «Лацио» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Мая 2021 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 13:30 Дженоа Дженоа
  • Генуя
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 7.80
  • Ставка!
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    «Лацио»

    С 61 набранным баллом за пять туров до финиша Серии А «Лацио» расположился на шестой позиции в турнирной таблице, отставая от четвертой лигачемпионовской строки на пять баллов.

    В своей последней проведенной игре чемпионата страны «орлы» на своем поле разгромили «Милан» со счетом 3:0, что стало для них шестой викторий за последние семь встреч.

    Также в этот период римляне уступили в гостях «Наполи» (2:5), а перед этим имели серию из пяти викторий подряд, которая началась еще в середине марта.

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    Стоит отметить, что в рамках чемпионата Италии «Лацио» победил на своем поле в последних десяти поединках.

    «Дженоа»

    У «Дженоа» на счету находится 36 набранных баллов, позволяющие коллективу расположиться на 13 строке в турнирной таблице Серии А, оторвавшись на пять пунктов от зоны вылета.

    В минувшем игровом дне первенства «грифоны» на своей территории справились со «Специей», победив со счетом 2:0, что стало только второй викторий за последние 12 встреч.

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    • Еще в этот период коллектив из Генуи в четырех случаях уходил с поля ни с чем и в шести матчах делил очки со своими оппонентами, только раз закончив без забитых мячей.

    За шесть последних выездных поединков чемпионата «Дженоа» проиграл в четырех из них при одной мировой и одном выигрыше.

    В первом круге эти команды сыграла 1:1, а в прошлом сезоне победу в двух встречах праздновал «Лацио» — 4:0 и 3:2.

    Прогноз и ставка на «Лацио» — «Дженоа»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лацио» предлагают — 1.43.

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    На викторию «Дженоа» дают — 8.20, ничья оценена — в 5.20.

    Хотя «Дженоа» и не так часто побеждает, но исправно забивает почти в каждой игре. Прогнозируем, что и сейчас «грифоны» смогут отметиться голом, но в то же время и пропустят.

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