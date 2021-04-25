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    «Спартак» и ЦСКА устроят результативное дерби?

    «Спартак» — ЦСКА. Прогноз (к. 2.00) и ставки на чемпионат России 25 апреля 2021 года

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    «Спартак» пропустил пять мячей в двух последних матчах
    Московский «Спартак» сыграет на своем поле против ЦСКА в рамках 27-го тура чемпионата России. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 16:30 мск. «Спартак» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 25 Апреля 2021 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 16:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.90
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    «Спартак»

    Эйфория, внезапно ожившая после серии удачных матчей «Спартака» в начале весны, на прошлой неделе сменилась унынием. Красно-белые проиграли на своем поле «Уфе» — катастрофическое поражение со счетом 0:3 от команды, которая борется за выживание.

    Безусловно, это был худший матч «Спартака» после зимней паузы. И если еще пару недель назад все были уверены, что клубу надо любыми способами уговорить Доменико Тедеско остаться в команде, то сейчас уже никто не сомневается, что ей нужен новый тренер.

    Перед этим у «Спартака» был еще один плохой матч. Дерби с «Локомотивом» завершилось поражением со счетом 0:2.

    Однако после встречи с «железнодорожниками» в «Спартаке» все были уверены, что проиграли из-за арбитра. По всей видимости, нет, если судить по тому, как «Спартак» играл с «Уфой».

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    • «Спартак» в предыдущих четырех матчах пропустил восемь мячей.

    ЦСКА

    Тем временем ЦСКА несколько дней назад вылетел из Кубка России. «Армейцы» тоже попали под «Локомотив», проиграв «железнодорожникам» со счетом 0:3.

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    Немного позитива оставил и матч против «Сочи». Здесь команда Ивицы Олича тоже проиграла, но счет не такой критичный — 1:2 всего лишь.

    Перед этим, правда, ЦСКА одержал три кряду победы. Но акцент надо сделать на том, что «армейцы» с трудом выиграли у «Тамбова», тульского «Арсенала» и «Ротора».

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    • ЦСКА в четырех предыдущих матчах РПЛ тоже пропустил восемь мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры склоняются к тому, что матч вряд ли будет результативным. На тотал больше 2,5 можно поставить за 2.00.

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    Мы же считаем, что команды забьют не меньше трех мячей. «Спартак» и ЦСКА в последнее время безобразно играют в обороне, при этом у них есть кому забивать.

    Ставка — тотал матча больше 2,5 за 2.00.

    И еще один вариант — ставка на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.11. Нельзя исключать, что главным созидателем в этой игре будет «Спартак». Но это не точно. После «Уфы» вряд ли уже что-то может удивить.

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