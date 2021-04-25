«Ислочь» сыграет на своем поле с БАТЭ в рамках 6-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 15:45 мск. «Ислочь» — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ислочь»

«Ислочь» нынешний чемпионат начала на своем уровне. Команда занимает 6 место по итогам 5 сыгранных матчей.

На неделе «Ислочь» играла в полуфинале Кубке Белоруссии. Правда, солигорский «Шахтер» выиграл в первом поединке минимально.

А вот минувший тур чемпионата для команды сложился блестяще. На выезде «Ислочь» буквально разгромила «Спутник» (1:5).

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Поединки против БАТЭ для «Ислочи» складываются не лучшим образом. В пяти последних встречах команда выиграла только однажды, уступив в трех матчах.

БАТЭ

БАТЭ находится на 3 месте в турнирной таблице. Явно не такой старт своих любимцев рассчитывали взыскательные борисовские болельщики.

В активе у команды сейчас 11 очков. БАТЭ планирует побороться за чемпионский титул, но сейчас отстает от лидера солигорского «Шахтера» на 4 пункта.

БАТЭ в минувшем туре добыл дежурные три очка. Дома команда обыграла «Энергетик-БГУ» (2:1), после чего в полуфинале Кубка страны одолела еще и «Торпедо-БелАЗ» (4:1).

Зимой команды играли контрольный поединок. Тогда БАТЭ удалось дожать «Ислочь» только во втором тайме (1:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.48, на ничью за 4.25, а на «Ислочь» — за 5.85

Хозяева никому без боя не сдаются, и наверняка окажут достойное сопротивление гранду белорусского футбола.

БАТЭ играет нестабильно, однако на сей раз потенциала команды хватит для победы.

Гости пытаются догнать лидера, так что наверняка не допустят потери очков. Наши прогноз и ставка — Фора БАТЭ -0.75 с коэффициентом 1.62