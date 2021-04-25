Миланский «Интер» сыграет на своем поле с «Вероной» в рамках 33-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 16:00 мск. «Интер» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

«Интер» уже без пяти минут новый чемпион Италии. Отрыв «нерадзурри» от ближайшего преследователя составляет 10 очков. Очевидно, что миланский клуб готовится к досрочному триумфу.

Отрыв мог быть еще существеннее, если бы «Интер» не потерял очки в двух предыдущих матчах. Ранее на этой неделе команда Антонио Конте сыграла вничью со «Специей» — 1:1.

А перед этим была ничья с «Наполи» — тоже 1:1.

Беспроигрышная серия «Интера» в чемпионате составляет 15 матчей — 12 побед и три ничьих.

«Верона»

«Верона» находится в турнирной таблице на десятом месте. Гости могут уже не переживать за результат в оставшихся матча. И это в каком-то смысле тоже достижение для клуба с не самыми большими возможностями.

И по результатам видно, что расслабилась «Верона» еще в начале весны. В семи предыдущих матчах команда Ивана Юрича потерпела шесть поражений.

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Апрель «Верона» начала с победы над «Кальяри», после чего проиграла «Лацио», «Сампдории» и «Вероне».

Прогноз и ставка

На «Интер» в этом матче можно поставить за 1.34, ничью букмекеры предлагают за 5.55, а победу «Вероны» — за 10.25.

«Интер» уже давно никуда не спешит, «Вероне» эта игра тоже сильно не нужна. Обе команды свои задачи уже решили.

Скорее всего, очередной матч с участием «Интера» получится не очень интересным и зрелищным.

Ставка — победа «Интера» + тотал матча меньше 3,5 за 2.09.