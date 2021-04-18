«Арсенал»
«Арсенал» нынче находится в самой гуще борьбы за выживание в РПЛ. Туляки находятся на 13 месте в турнирной таблице, поднявшись в зону стыков из изоны прямого вылета.
Вот только атакует «Арсенал» не слишком результативно — всего 20 голов в 25 матчах. Впрочем, этого хватило для завоевания 20 очков.
В минувшем туре «Арсенал» сумел добиться важнейшей для себя победы. Дома туляки переиграли «Краснодар» (1:0).
Поединки против «Тамбова» для «канониров» складываются с переменным успехом. В последних пяти матчах туляки добыли две победы при двух поражениях.
«Тамбов»
«Тамбов» уже даже не борется за выживание. Какая там борьба, ведь давно понятно, что летом клуб исчезнет с российской футбольной карты.
В активе у «волков» сейчас 13 очков, так что шансы сохранить прописку в РПЛ у команды чисто математические. До зоны стыков — 5 очков, что в свете результатов команды видится неотыгрываемым гандикапом.
«Тамбов» в минувшем туре вновь познал горечь поражения. «Волки» на выезде не сумели ничего поделать с «Химками» (1:0).
В матче первого круга тамбовцы сумели спасти ничью (1:1). Теперь же шансы команды разжиться баллами выглядят не так высоко.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» за 1.21, на ничью за 6.75, а на «Тамбов» — за 18.00
Туляки намеревается сохранить прописку в элите, и кризисного оппонента победить просто обязаны.
«Тамбов» мало забивает (15 мячей) и хуже всех обороняется (46 пропущенных мячей).
Хозяева выглядят сильнее «Тамбова», да и последняя победа наверняка психологически поможет тулякам. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.02