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    «Канониры» оживятся после перерыва?

    «Арсенал» — «Тамбов». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, РПЛ, 18 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Тамбов»
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    Евгений Луценко
    «Арсенал» сыграет на своем поле с «Тамбовом» в рамках 26-го тура чемпионата России. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 14:00 мск. «Арсенал» — «Тамбов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 18 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 1.18
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  • 6.80
  • 2
  • 16.50
  • Ставка!
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    «Арсенал»

    «Арсенал» нынче находится в самой гуще борьбы за выживание в РПЛ. Туляки находятся на 13 месте в турнирной таблице, поднявшись в зону стыков из изоны прямого вылета.

    Вот только атакует «Арсенал» не слишком результативно — всего 20 голов в 25 матчах. Впрочем, этого хватило для завоевания 20 очков.

    В минувшем туре «Арсенал» сумел добиться важнейшей для себя победы. Дома туляки переиграли «Краснодар» (1:0).

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    Поединки против «Тамбова» для «канониров» складываются с переменным успехом. В последних пяти матчах туляки добыли две победы при двух поражениях.

    «Тамбов»

    «Тамбов» уже даже не борется за выживание. Какая там борьба, ведь давно понятно, что летом клуб исчезнет с российской футбольной карты.

    В активе у «волков» сейчас 13 очков, так что шансы сохранить прописку в РПЛ у команды чисто математические. До зоны стыков — 5 очков, что в свете результатов команды видится неотыгрываемым гандикапом.

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    • «Тамбов» в минувшем туре вновь познал горечь поражения. «Волки» на выезде не сумели ничего поделать с «Химками» (1:0).

    В матче первого круга тамбовцы сумели спасти ничью (1:1). Теперь же шансы команды разжиться баллами выглядят не так высоко.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» за 1.21, на ничью за 6.75, а на «Тамбов» — за 18.00

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    Туляки намеревается сохранить прописку в элите, и кризисного оппонента победить просто обязаны.

    «Тамбов» мало забивает (15 мячей) и хуже всех обороняется (46 пропущенных мячей).

    Хозяева выглядят сильнее «Тамбова», да и последняя победа наверняка психологически поможет тулякам. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.02

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