«Арсенал» сыграет на своем поле с «Тамбовом» в рамках 26-го тура чемпионата России. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 14:00 мск. «Арсенал» — «Тамбов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» нынче находится в самой гуще борьбы за выживание в РПЛ. Туляки находятся на 13 месте в турнирной таблице, поднявшись в зону стыков из изоны прямого вылета.

Вот только атакует «Арсенал» не слишком результативно — всего 20 голов в 25 матчах. Впрочем, этого хватило для завоевания 20 очков.

В минувшем туре «Арсенал» сумел добиться важнейшей для себя победы. Дома туляки переиграли «Краснодар» (1:0).

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Поединки против «Тамбова» для «канониров» складываются с переменным успехом. В последних пяти матчах туляки добыли две победы при двух поражениях.

«Тамбов»

«Тамбов» уже даже не борется за выживание. Какая там борьба, ведь давно понятно, что летом клуб исчезнет с российской футбольной карты.

В активе у «волков» сейчас 13 очков, так что шансы сохранить прописку в РПЛ у команды чисто математические. До зоны стыков — 5 очков, что в свете результатов команды видится неотыгрываемым гандикапом.

«Тамбов» в минувшем туре вновь познал горечь поражения. «Волки» на выезде не сумели ничего поделать с «Химками» (1:0).

В матче первого круга тамбовцы сумели спасти ничью (1:1). Теперь же шансы команды разжиться баллами выглядят не так высоко.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» за 1.21, на ничью за 6.75, а на «Тамбов» — за 18.00

Туляки намеревается сохранить прописку в элите, и кризисного оппонента победить просто обязаны.

«Тамбов» мало забивает (15 мячей) и хуже всех обороняется (46 пропущенных мячей).

Хозяева выглядят сильнее «Тамбова», да и последняя победа наверняка психологически поможет тулякам. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.02