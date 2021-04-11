«Динамо»
«Динамо» нынче находится на приличном ходу. Шутка ли, но едва ли не впервые за последние годы динамовцы претендуют на медали чемпионата.
Вот только атакует «Динамо» не слишком результативно — всего 36 голов в 24 матчах. Впрочем, этого хватило для завоевания 42 очков.
В минувшем туре «Динамо» сумело добиться крупной победы. Дома москвичи не оставили никаких шансов «Уфе» (4:0).
Поединки против «Урала» для динамовцев складываются довольно удачно. В последних пяти матчах москвичи добыли три победы при одном поражении.
«Урал»
«Урал» борется за выживание. Впрочем, на текущий момент екатеринбуржцы занимают комфортное 12 место, опережая зону стыков на 11 очков.
В активе у уральцев сейчас 29 очков, так что шансы сохранить прописку в РПЛ у команды отличные, а на большее команда не претендует. Тем более, со столь слабой атакой (22 мяча).
«Урал» в минувшем туре добыл важнейшую викторию. Дома команда переиграла тульский «Арсенал» (2:0).
В стартовом туре нынешнего чемпионата «Урал» дома уступил москвичам (0:2). Последнее же свидание в столице также завершилось победой «Динамо», причем с тем же счетом.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» за 1.57, на ничью за 4.24, а на «Урал» — за 6.50
Динамовцы сейчас выглядят мощно и монолитно, так что наверняка осилят скромного оппонента.
«Урал» мало забивает, да и с динамовцами в последние годы играет неудачно.
Хозяева по всем показателям выглядят сильнее «Урала». Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» -0.75 с коэффициентом 1.72