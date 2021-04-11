ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиПримера. Эль-Класико в Мадриде, «Атлетико» в гостях у «Бетиса» «Манчестер Сити»АПЛ. «Ман Сити» примет «Лидс», «Ливерпуль» против «Астон Виллы» Маркус Рашфорд и Бруну Фернандеш«МЮ» сделал шаг к полуфиналу, а сказка «Гранады» подходит к концу
  • 23:51
    • Голы Йылмаза и Челика принесли «Лиллю» победу над «Метцем»
  • 23:00
    • Российские футболистки победили Португалию в первом стыковом матче Евро-2022
  • 21:35
    • «Ак Барс» обыграл «Авангард» и сравнял счет в серии
  • 19:13
    • «Локомотив» и ЦСКА сыграют в полуфинале Кубка России
  • 17:49
    • Головин прибавил в трансферной стоимости
  • 17:16
    • Азар, Варан и Рамос не сыграют с «Барселоной»
  • 16:52
    • Вратарь «Ромы» стал игроком недели в Лиге Европы
    Все новости спорта

    «Динамо» переиграет «Урал»?

    «Динамо» — «Урал». Прогноз, ставка (к. 1.72) на футбол, РПЛ, 11 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Динамо Прогнозы на Урал Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Урал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николай Комличенко
    «Динамо» сыграет на своем поле с «Уралом» в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 16:30 мск. «Динамо» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 11 Апреля 2021 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 16:30 Урал Урал
  • Екатеринбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 6.30
  • Ставка!
    •

    «Динамо»

    «Динамо» нынче находится на приличном ходу. Шутка ли, но едва ли не впервые за последние годы динамовцы претендуют на медали чемпионата.

    Вот только атакует «Динамо» не слишком результативно — всего 36 голов в 24 матчах. Впрочем, этого хватило для завоевания 42 очков.

    В минувшем туре «Динамо» сумело добиться крупной победы. Дома москвичи не оставили никаких шансов «Уфе» (4:0).

    Все прогнозы на РПЛ

    Поединки против «Урала» для динамовцев складываются довольно удачно. В последних пяти матчах москвичи добыли три победы при одном поражении.

    «Урал»

    «Урал» борется за выживание. Впрочем, на текущий момент екатеринбуржцы занимают комфортное 12 место, опережая зону стыков на 11 очков.

    В активе у уральцев сейчас 29 очков, так что шансы сохранить прописку в РПЛ у команды отличные, а на большее команда не претендует. Тем более, со столь слабой атакой (22 мяча).

  • Смолов рвется к победам, «Локомотив» — к титулам. «Локо» вышел в полуфинал Кубка России
  • Обзор прессы на матч «Сочи» — «Локомотив»
  • 07/04/2021

    • «Урал» в минувшем туре добыл важнейшую викторию. Дома команда переиграла тульский «Арсенал» (2:0).

    В стартовом туре нынешнего чемпионата «Урал» дома уступил москвичам (0:2). Последнее же свидание в столице также завершилось победой «Динамо», причем с тем же счетом.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» за 1.57, на ничью за 4.24, а на «Урал» — за 6.50

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    Динамовцы сейчас выглядят мощно и монолитно, так что наверняка осилят скромного оппонента.

    «Урал» мало забивает, да и с динамовцами в последние годы играет неудачно.

    Хозяева по всем показателям выглядят сильнее «Урала». Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» -0.75 с коэффициентом 1.72

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вегас — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Анахайм — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Астана — Атырау
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Карреньо-Буста — Рамос
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Химки — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Кайрат — Туран
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Дьере — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Хетафе — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Габала — Нефтчи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Бавария» — ПСЖ
  • Осечка красной машины. Парижане отомстили «Баварии» за прошлогодний финал
    • 01:58 08/04/2021     «Реал» — «Ливерпуль»
  • Дежавю в Мадриде. Винисиус наказал «Ливерпуль» за ошибки в обороне
    • 02:22 07/04/2021     Виктор Гончаренко
  • Краснодарская революция. Гончаренко пересел с «коня» на «быка»
    • 22:21 06/04/2021
    Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Урал» 11.04.2021 в 16:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.72.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры