«Динамо» сыграет на своем поле с «Уралом» в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 16:30 мск. «Динамо» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

«Динамо» нынче находится на приличном ходу. Шутка ли, но едва ли не впервые за последние годы динамовцы претендуют на медали чемпионата.

Вот только атакует «Динамо» не слишком результативно — всего 36 голов в 24 матчах. Впрочем, этого хватило для завоевания 42 очков.

В минувшем туре «Динамо» сумело добиться крупной победы. Дома москвичи не оставили никаких шансов «Уфе» (4:0).

Все прогнозы на РПЛ

Поединки против «Урала» для динамовцев складываются довольно удачно. В последних пяти матчах москвичи добыли три победы при одном поражении.

«Урал»

«Урал» борется за выживание. Впрочем, на текущий момент екатеринбуржцы занимают комфортное 12 место, опережая зону стыков на 11 очков.

В активе у уральцев сейчас 29 очков, так что шансы сохранить прописку в РПЛ у команды отличные, а на большее команда не претендует. Тем более, со столь слабой атакой (22 мяча).

«Урал» в минувшем туре добыл важнейшую викторию. Дома команда переиграла тульский «Арсенал» (2:0).

В стартовом туре нынешнего чемпионата «Урал» дома уступил москвичам (0:2). Последнее же свидание в столице также завершилось победой «Динамо», причем с тем же счетом.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» за 1.57, на ничью за 4.24, а на «Урал» — за 6.50

Динамовцы сейчас выглядят мощно и монолитно, так что наверняка осилят скромного оппонента.

«Урал» мало забивает, да и с динамовцами в последние годы играет неудачно.

Хозяева по всем показателям выглядят сильнее «Урала». Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» -0.75 с коэффициентом 1.72