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    «Лидс» наберет очки на поле «Манчестер Сити»?

    «Манчестер Сити» — «Лидс». Прогноз (к. 2.05) и ставки на чемпионат Англии 10 апреля 2021 года

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    «Манчестер Сити»
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Лидсом» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 14:30 мск. «Манчестер Сити» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Апреля 2021 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 14:30 Лидс Лидс
  • Лидс
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    Коэффициенты на матч
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  • 6.55
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  • 11.00
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» в начале неделе выиграл у дортмундской «Боруссии» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. С одной стороны, ситуация под контролем, но с другой — по ощущениям, это явно не то, чего все ждали. «Сити» победил, но всего лишь 2:1.

    Не самый лучший счет для домашнего матча. Ну и самое удивительное: по игре «Манчестер Сити» никак не напоминал главного фаворита ЛЧ. Букмекеры в этом году вновь уверены, что у команды Хосепа Гвардиолы самые высокие шансы на победу в главном турнире Европы.

    И в этой ситуации Гвардиола наверняка очень рад, что в предстоящем матче с «Лидсом» за результат можно не переживать. Даже в случае поражения «Сити» продолжит лидировать с очень существенным отрывом. На данный момент «горожане» опережают идущего вторым «МЮ» на 14 очков.

    «Манчестер Сити» выиграл 18 из 19-ти предыдущих матчей в АПЛ.

    «Лидс»

    Тем временем «Лидс» после 30-ти сыгранных матчей находится в турнирной таблице на 11-й строчке.

    Перед паузой на матчи сборных команда Марсело Бьелсы выиграла у «Фулхэма», а после одержала победу над «Шеффилд Юнайтед».

    «Лидс» при этом не может похвастаться стабильностью. Команда нередко проводит по несколько неудачных матчей кряду, но потом, например, неожиданно, отбирает очки у «Челси».

    «Лидс» проиграл три из четырех последних матчей в гостях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры, как обычно, уверены в победе «Манчестер Сити», на который на этот раз можно поставить за 1.28. Ничью предлагают за 6.45, а победу «Лидса» — за 11.25.

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    В первом круге «Лидс» провел огненный матч против «Ман Сити», который завершился вничью — 1:1.

    И как ни странно, сейчас у гостей тоже будет шанс набрать очки. Надо признать, что «Сити» сейчас не до АПЛ, все мысли лидера связаны с ответной игрой против «Боруссии».

    Ставка — победа «Лидса» с форой (+1,5) за 2.05.

    Также можно рассмотреть ставку на ничью в первом тайме за 2.92. Опять-таки, это не тот случай, когда соперники с первых минут побегут вперед.

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