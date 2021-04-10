«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Лидсом» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 14:30 мск. «Манчестер Сити» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в начале неделе выиграл у дортмундской «Боруссии» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. С одной стороны, ситуация под контролем, но с другой — по ощущениям, это явно не то, чего все ждали. «Сити» победил, но всего лишь 2:1.

Не самый лучший счет для домашнего матча. Ну и самое удивительное: по игре «Манчестер Сити» никак не напоминал главного фаворита ЛЧ. Букмекеры в этом году вновь уверены, что у команды Хосепа Гвардиолы самые высокие шансы на победу в главном турнире Европы.

И в этой ситуации Гвардиола наверняка очень рад, что в предстоящем матче с «Лидсом» за результат можно не переживать. Даже в случае поражения «Сити» продолжит лидировать с очень существенным отрывом. На данный момент «горожане» опережают идущего вторым «МЮ» на 14 очков.

«Манчестер Сити» выиграл 18 из 19-ти предыдущих матчей в АПЛ.

«Лидс»

Тем временем «Лидс» после 30-ти сыгранных матчей находится в турнирной таблице на 11-й строчке.

Перед паузой на матчи сборных команда Марсело Бьелсы выиграла у «Фулхэма», а после одержала победу над «Шеффилд Юнайтед».

«Лидс» при этом не может похвастаться стабильностью. Команда нередко проводит по несколько неудачных матчей кряду, но потом, например, неожиданно, отбирает очки у «Челси».

«Лидс» проиграл три из четырех последних матчей в гостях.

Прогноз и ставка

Букмекеры, как обычно, уверены в победе «Манчестер Сити», на который на этот раз можно поставить за 1.28. Ничью предлагают за 6.45, а победу «Лидса» — за 11.25.

В первом круге «Лидс» провел огненный матч против «Ман Сити», который завершился вничью — 1:1.

И как ни странно, сейчас у гостей тоже будет шанс набрать очки. Надо признать, что «Сити» сейчас не до АПЛ, все мысли лидера связаны с ответной игрой против «Боруссии».

Ставка — победа «Лидса» с форой (+1,5) за 2.05.

Также можно рассмотреть ставку на ничью в первом тайме за 2.92. Опять-таки, это не тот случай, когда соперники с первых минут побегут вперед.