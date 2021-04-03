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    «Тулуза» — «Нанси». Прогноз, ставка (к. 1.98) на футбол, чемпионат Франции, 3 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Тулуза» — «Нанси»
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    «Нанси»
    В субботу, 3 апреля, в рамках 31-го тура французской Лиги 2 «Тулуза» на своем поле сыграет с «Нанси». Поединок начнется в 16:00 по мск. «Тулуза» — «Нанси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 2 03 Апреля 2021 года
    Тулуза
  • Франция. Лига 2
    •  Тулуза 16:00 Нанси Нанси
  • Франция. Лига 2
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.77
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 4.70
  • Ставка!
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    «Тулуза»

    «Тулуза» с 55 набранными очками после 30 туров расположилась на третьей строчке турнирной таблицы Лиги 2, отставая от второй позиции только по дополнительным показателям, а лидеру уступает три пункта.

    Непосредственно перед перерывом на сборные «фиолетовые» уступили на выезде «Ньору» со счетом 0:1, что стало их вторым фиаско за последние пять игр в чемпионате. Еще они проиграли в гостях «Валансьену» (0:1).

    Между этими неудачными встречами «малыши» разгромили в родных стенах «Шамбли» (4:0) в рамках чемпионата, а также вне родных стен одолели четвертолиговый «Обань» (2:0) в 1/16 Кубка Франции.

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    14 домашних встреч текущего розыгрыша Лиги 2 принесли «Тулузе» десять викторий, три мировых результата и два фиаско, разница мячей в этих играх — 34:15.

    «Нанси»

    «Нанси» имеет на своем счету 40 набранных очков, с которыми разместился на восьмой позиции второго по значимости дивизиона Франции, существенно отстав от зоны плей-офф.

    На международный перерыв лотарингцы ушли в превосходном настроении, добыв победы в последних четырех матчах первенства, пропустив в них всего лишь два гола.

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    • Обе домашние встречи в этом отрезке «чертополохи» выиграли минимально по 1:0 у «Кана» и «Клермона», а на выезде они добились разгромных выигрышей, одолев 4:1 аутсайдера «Шатору» и 5:1 лидирующий «Труа».

    Вне родных стен в текущем первенстве «Нанси» заработал 19 очков из 40 общих. Команда добыла пять викторий, четыре раза сыграла вничью и шесть раз была повержена, разница мячей — 20:16.

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    В игре первого круга «Тулуза» в гостях переиграла «Нанси» со счетом 3:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Тулузы» — 1.85, победа «Нанси» — 4.50, ничья — 3.58.

    Хотя «фиолетовые» на своем поле и играют сильно, однако «чертополохи» вполне их могут удивить в этом матче, учитывая их превосходную форму. Ставим в этой игре не непроигрыш гостей.

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