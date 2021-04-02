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    Коллективы порадуют парочкой забитых мячей?

    «Бирмингем» — «Суонси». Прогноз, ставка (к. 1.78) на футбол, Чемпионшип, 2 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бирмингем» — «Суонси»
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    Андре Айю
    2 апреля на стадионе «Сент-Эндрюс» «Бирмингем» примет «Суонси» в 39-м туре первенства первого английского дивизиона. Стартовый свисток буде дан в 22:00 по мск. «Бирмингем» — «Суонси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бирмингем»

    «Бирмингем» находится в опасной близости от зоны вылета. Сейчас он с 38 очками идет на 21 безопасной строке, опережая «Ротерхэм», находящийся на 22 месте, на четыре очка, но у преследователя аж четыре игры в запасе.

    «Синие» за минувшие пять туров первенства смогли добыть лишь одну викторию, переиграв 17 марта в родных стенах «Рединг» со счетом 2:1. Еще в этот период они сыграли вничью с «Хаддерсфилдом» в гостях — 1:1.

    В остальных трех встречах коллектив неизменно уступал «всухую». На своей территории он потерпел фиаско от «Бристоля» (0:3), а на выезде от «Барнсли» (0:1) и «Уотфорда» (0:3) в минувшем туре.

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    Дома «Бирмингем» в этом розыгрыше Чемпионшипа набрал меньше очков, чем на выезде (15 из 38). Он выиграл четыре раза, трижды сыграл вничью и 12 матчей проиграл, разница мячей — 14:32.

    «Суонси»

    «Суонси» с 69 очками находится на третьем месте в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от второго «Уотфорда» на шесть баллов, но имеет на одну игру в запасе.

    К данной встрече «лебеди» подходят с серией из двух подряд поражений, где они уступили на выезде разгромно «Борнмуту» со счетом 0:3 и на своем поле потерпели фиаско от «Кардиффа» (0:1).

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  • 26/03/2021

    • Перед этим у валлийского коллектива была 4-матчевая беспроигрышная серия, в которой он набрал десять баллов, выиграв три поединка при одном ничейном исходе.

    18 выездных игр текущей компании принесли «Суонси» девять выигрышей, четыре ничьи и пять поражений, разница забитых и пропущенных — 22:18.

    В первом круге эти команды сыграли 0:0, а в прошлом сезоне дважды выиграли валлийцы — 3:0 и 3:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Суонси» предлагают — 2.47.

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    На викторию «Бирмингема» дают — 3.28, ничья оценена — в 3.08.

    Как правило, в последних сезонах очные противостояния этих клубов были более-менее результативными. Прогнозируем, что и на этот раз они на двоих забьют хотя бы пару голов.

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