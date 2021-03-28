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    «Жирондинцы» не проиграют и голов будет мало

    «Жирона» — «Альбасете». Прогноз и ставка (к. 1.88) на футбол, чемпионат Испании, 28 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Жирона» — «Альбасете»
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    Футболист «Жироны»
    В воскресенье, 28 марта, в 31-м туре испанской Сегунды «Жирона» на своем стадионе «Монтивилли» сыграет с «Альбасете». Поединок начнется в 17:00 по мск. «Жирона» — «Альбасете»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 28 Марта 2021 года
    Жирона
  • Испания. Сегунда
    •  Жирона 17:00 Альбасете Альбасете
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.15
  • 2
  • 4.50
  • Ставка!
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    «Жирона»

    «Жирона» с 42 набранными пунктами разместилась на восьмой позиции в турнирной таблице второго дивизиона Испании, уступая семь пунктов зоне плей-офф.

    «Жирондинцы» за минувшие шесть встреч первенства потерпели только одно фиаско. 7 марта они были повержены на своей арене «Альмерией» (0:1). Также в этом отрезке было три ничьи и две победы.

    Так одну из викторий каталонцы одержали в прошлом туре Сегунды, обыграв на выезде «Лас-Пальмас» со счетом 2:1. Перед этим они расписали мировую в родных стенах с «Луго» — 1:1.

    Все прогнозы на футбол

    У «Жироны» только 13 домашняя статистика в дивизионе. В 15 матчах было одержано шесть выигрышей при четырех мировых исходах и пяти поражения, забито 11 мячей, а пропущено десять.

    «Альбасете»

    «Альбасете» — один из претендентов на понижения в классе. Сейчас у него 29 набранных очков и предпоследняя позиция в турнирной таблице Сегунды, правда, спасительная строка находится на расстоянии всего одного балла.

    «Сыровары» в минувшем туре смогли на своей арене добыть победу над «Картахеной» со счетом 2:0. Этой викторией они прервали свою 6-матчевую безвыигрышную серию в рамках первенства.

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  • 25/03/2021

    • В этот период коллектив четыре раза уступал и дважды делил очки со своими оппонентами. Забить в этих играх удалось всего два гола, а получил он восемь пробоин.

    На чужих полях «Альбасете» набрал 12 очков из 26 общих, выиграв три встречи, трижды сыграв вничью и девять раз проиграв, разница забитых и пропущенных — 7:20.

    В первом круге «Жирона» обыграла «Альбасете» на его поле со счетом 2:0, а в прошлом сезоне «сыровары» в поединках с каталонцами набрали четыре очка, победив 1:0 дома и сыграв 1:1 в гостях.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Жироны» предлагают — 1.99.

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    На викторию «Альбасете» дают — 4.20, ничья оценена — в 3.28.

    Прогнозируем, что «жирондинцы» дома не проиграют, а так как еще оба коллектива не отличаются высокой результативностью, то рекомендуем поставить на двойной исход — 1Х + ТМ 2,5.

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