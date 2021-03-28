«Жирона»
«Жирона» с 42 набранными пунктами разместилась на восьмой позиции в турнирной таблице второго дивизиона Испании, уступая семь пунктов зоне плей-офф.
«Жирондинцы» за минувшие шесть встреч первенства потерпели только одно фиаско. 7 марта они были повержены на своей арене «Альмерией» (0:1). Также в этом отрезке было три ничьи и две победы.
Так одну из викторий каталонцы одержали в прошлом туре Сегунды, обыграв на выезде «Лас-Пальмас» со счетом 2:1. Перед этим они расписали мировую в родных стенах с «Луго» — 1:1.
У «Жироны» только 13 домашняя статистика в дивизионе. В 15 матчах было одержано шесть выигрышей при четырех мировых исходах и пяти поражения, забито 11 мячей, а пропущено десять.
«Альбасете»
«Альбасете» — один из претендентов на понижения в классе. Сейчас у него 29 набранных очков и предпоследняя позиция в турнирной таблице Сегунды, правда, спасительная строка находится на расстоянии всего одного балла.
«Сыровары» в минувшем туре смогли на своей арене добыть победу над «Картахеной» со счетом 2:0. Этой викторией они прервали свою 6-матчевую безвыигрышную серию в рамках первенства.
В этот период коллектив четыре раза уступал и дважды делил очки со своими оппонентами. Забить в этих играх удалось всего два гола, а получил он восемь пробоин.
На чужих полях «Альбасете» набрал 12 очков из 26 общих, выиграв три встречи, трижды сыграв вничью и девять раз проиграв, разница забитых и пропущенных — 7:20.
В первом круге «Жирона» обыграла «Альбасете» на его поле со счетом 2:0, а в прошлом сезоне «сыровары» в поединках с каталонцами набрали четыре очка, победив 1:0 дома и сыграв 1:1 в гостях.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Жироны» предлагают — 1.99.
На викторию «Альбасете» дают — 4.20, ничья оценена — в 3.28.
Прогнозируем, что «жирондинцы» дома не проиграют, а так как еще оба коллектива не отличаются высокой результативностью, то рекомендуем поставить на двойной исход — 1Х + ТМ 2,5.