В центральном матче 30 тура французской Лиги 1 «Лион» будет принимать ПСЖ на поле стадиона «Парк Олимпик Лион». Начало встречи 21 марта в 23:00 мск. «Лион» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

«Лион» имеет 60 очков на своем счету и занимает третью позицию в турнирной таблице.

Клуб режко проигрывает на данный момент и к данному поединку имеет серию из пяти матчей без поражений. В Лиге 1 у «Львов» ничьи с «Марселем» и «Реймсом» (1:1), а также победы над «Ренном» (1:0) и «Брестом» (3:2).

Также отметим разгромную победу команды над «Сошо» в 1/16 Кубка Франции (5:2). Что касается последней неудачи, то она была 13 февраля в матче с «Монпелье» (1:2).

Все прогнозы на Лигу 1

«Лион» пропустил на своем поле всего 12 голов. Это третий результат в рамках домашней статистику в Лиге 1.

ПСЖ

ПСЖ нужно набирать очки, поскольку в борьбе за титул «Парижане» уступают «Лиллю» 3 пункта. Главной проблемой гостей в этом сезоне является большое количество осечек. ПСЖ 7 раз проиграл, как минимум в два раза больше, чем у команд из топ-3.

Подопечные Почеттино потерпели домашнее поражение от «Нанта» (1:2) в прошлом туре. Хотя после этого они разгромили «Лилль» в 1/8 Кубка Франции (3:0). В предыдущих матчах чемпионата коллектив обыграл «Бордо» (1:0) и «Дижон» (4:0).

Напомним, что ПСЖ прошел в 1/4 Лиги чемпионов. Клуб в 1/8 финала победил «Барселону» с общим счетом 5:2.

Хуан Бернат, Пабло Сарабия и Неймар не смогут сыграть из-за травм. Мауро Икарди пока что под вопросом.

Прогноз и ставка

ПСЖ ждет очень непростой матч. «Лион» понимает, что имеет хорошие шансы на титул, если отберет очки у ПСЖ. Тем более что команда Руди Гарсии выиграла в первом круге 1:0.

В связи с этим коэффициенты не сильно отличаются между собой — 2.90 и 2.30 на победу, 3.90 дают на ничью.

ПСЖ в последнем матче разгромил «Лилль» и достаточно хорошо сыграл против «Барселоны». Так что в решающих матчах «Парижане» очень сосредоточены. Предлагаем поставить на Ф2 (0) за 1.73.

Скорее всего, что это будет близкий матч, учитывая результаты прошлых двух встреч, где забивалось не более одного мяча. Еще один вариант для ставки — победа ПСЖ в один мяч или ничья за 2.11.