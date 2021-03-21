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    АЗ снова наберет очки в матче с ПСВ?

    «АЗ Алкмар» — ПСВ. Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Эредивизии 21 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «АЗ Алкмар» — ПСВ
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    Игроки «АЗ Алкмара»
    В 27 туре голландской Эредивизии «АЗ Алкмар» примет ПСВ на стадионе АФАС в Алкмаре. Игра состоится 21 марта в 16:30 мск. «АЗ Алкмар» — ПСВ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 21 Марта 2021 года
    АЗ Алкмар
  • Алкмар
    •  АЗ Алкмар 16:30 ПСВ ПСВ
  • Нидерланды. Эредивизия
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
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    «АЗ Алкмар»

    Клуб борется за путевку в Лигу чемпионов. От ПСВ он отстает всего на 3 пункта и победа позволит вплотную приблизиться к конкуренту. У АЗ 52 очка (3).

    «АЗ Алкмар» проводит сильный сезон и к этому поединку он подходит с неплохим рекордом, потерпев поражение лишь в одной встрече из пяти. Хозяева проиграли «Витессу» 1:2.

    В остальных четырех матчах АЗ побеждал. Он разгромил «Твенте» (4:1) и «Венло» (4:1), а также одолел «Фейеноорд» (4:2) и «Херенвен» (3:1).

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    ПСВ

    В борьбе за титул ПСВ уступает «Аяксу» 8 очков. «Крестьяне» набрали 55 очков и занимают второе место в таблице.

    В чемпионате клуб не проигрывает уже 5 туров. За сезон ПСВ собрал лишь 3 поражения. Меньше только у «Аякса», с которым команда недавно сыграла вничью (1:1). После этого гости победили на выезде «Фортуну» 3:1, а после дома поделили очки с «Фейеноордом» (1:1).

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  • 15/03/2021

    • В этом сезоне Эредивизии ПСВ одержал 6 побед в 13 матчах, проиграв при этом всего два при 30 забитых и 19 пропущенных голах.

    Не сыграют: Тимо Баумгартль, Ричард Ледезма, Мауро Жуниор и Максимилиано Ромеро.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты на победу в матче практически равны — 2.60 на АЗ и 2.50 на ПСВ, За 3.70 букмекеры выставили ничью.

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    АЗ показал хорошие результаты в последних турах, несмотря на одно поражение. Команда более уверенно выглядела в атаке и она имеет 3 победы подряд над ПСВ в очных встречах. Две из них были с крупным счетом.

    Отдаем предпочтение именно хозяевам. Считаем, что они смогут набрать очки и предлагаем поставить на Ф1 (0).

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    Прогноз и ставка на матч «АЗ Алкмар» — ПСВ 21.03.2021 в 16:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.94.
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