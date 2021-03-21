В 27 туре голландской Эредивизии «АЗ Алкмар» примет ПСВ на стадионе АФАС в Алкмаре. Игра состоится 21 марта в 16:30 мск. «АЗ Алкмар» — ПСВ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«АЗ Алкмар»

Клуб борется за путевку в Лигу чемпионов. От ПСВ он отстает всего на 3 пункта и победа позволит вплотную приблизиться к конкуренту. У АЗ 52 очка (3).

«АЗ Алкмар» проводит сильный сезон и к этому поединку он подходит с неплохим рекордом, потерпев поражение лишь в одной встрече из пяти. Хозяева проиграли «Витессу» 1:2.

В остальных четырех матчах АЗ побеждал. Он разгромил «Твенте» (4:1) и «Венло» (4:1), а также одолел «Фейеноорд» (4:2) и «Херенвен» (3:1).

Все прогнозы на футбол

Травмированы: Пантелис Хацидиакос, Ренс ван дер Вахт и Фредрик Мидтшё.

ПСВ

В борьбе за титул ПСВ уступает «Аяксу» 8 очков. «Крестьяне» набрали 55 очков и занимают второе место в таблице.

В чемпионате клуб не проигрывает уже 5 туров. За сезон ПСВ собрал лишь 3 поражения. Меньше только у «Аякса», с которым команда недавно сыграла вничью (1:1). После этого гости победили на выезде «Фортуну» 3:1, а после дома поделили очки с «Фейеноордом» (1:1).

В этом сезоне Эредивизии ПСВ одержал 6 побед в 13 матчах, проиграв при этом всего два при 30 забитых и 19 пропущенных голах.

Не сыграют: Тимо Баумгартль, Ричард Ледезма, Мауро Жуниор и Максимилиано Ромеро.

Прогноз и ставка

Коэффициенты на победу в матче практически равны — 2.60 на АЗ и 2.50 на ПСВ, За 3.70 букмекеры выставили ничью.

АЗ показал хорошие результаты в последних турах, несмотря на одно поражение. Команда более уверенно выглядела в атаке и она имеет 3 победы подряд над ПСВ в очных встречах. Две из них были с крупным счетом.

Отдаем предпочтение именно хозяевам. Считаем, что они смогут набрать очки и предлагаем поставить на Ф1 (0).