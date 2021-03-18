«Арсенал»
«Арсенал» легко преодолел групповую стадию Лиги Европы, выиграв все шесть матчей у ирландского «Дандолка», венского «Рапида» и норвежского «Мельде» с общим счетом 20:5.
На первом этапе игр на выбывание «канониры» не без приключений прошли португальскую «Бенфику», сыграв вничью 1:1 в гостях и с большим трудом победив 3:2 на своей арене.
Первый поединок у предстоящего противника, который прошел неделю тому назад в Греции, завершился победой лондонского коллектива со счетом 3:1, а после этого они в чемпионате Англии в дерби переиграли «Тоттенхэм» — 2:1.
Сейчас у «Арсенала» 5-матчевая беспроигрышная серия, в которой он четырежды победил и расписал одну мировую. В турнирной таблице АПЛ он идет на десятом месте, в семи пунктах от пятой еврокубковой строки.
«Олимпиакос»
«Олимпиакос» попал в розыгрыш второго по значимости еврокубка с третьего места группы «С» Лиги чемпионов, выиграв одну игру при пяти фиаско.
До проигрыша лондонцам «легенды» выбили на стадии 1/16 финала Лиги Европы нидерландский «ПСВ Эйндховен», победив на своей территории 4:2, но проиграв в гостях 1:2.
После поединка с «Арсеналом» клуб из города Пирей одолел на выезде «Ларису» (3:1) в заключительном туре первого этапа чемпионата Греции, где он стал первым с большим отрывом от конкурентов.
«Канониры» и «легенды» сыграли 11 матчей на различных стадиях евротурниров. «Арсенал» выиграл шесть встреч, а «Олимпиакос» побеждал пять раз.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Арсенала» — 1.44, победа «Олимпиакоса» — 7.90, ничья — 4.70.
Проход: «Арсенала» — 1.01; «Олимпиакоса» — 35.00.
Вполне можно ожидать от данной игры победы «канониров», так как «Оли» слабо играет вне родных стен, много пропуская. Поэтому рекомендуем ставить в этой встрече на двойной исход — П1 + ТБ 2,5.