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    «Канониры» вновь победят в результативном матче?

    «Арсенал» — «Олимпиакос». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, Лига Европы, 18 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Олимпиакос»
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    Пьер-Эмерик Обамеянг
    В четверг, 18 марта, в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы в Лондоне на «Эмирейтс Стэдиум» «Арсенал» сыграет с греческим «Олимпиакосом». Начало игры — в 20:55 по мск. «Арсенал» — «Олимпиакос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 18 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.80
  • 2
  • 8.20
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    «Арсенал»

    «Арсенал» легко преодолел групповую стадию Лиги Европы, выиграв все шесть матчей у ирландского «Дандолка», венского «Рапида» и норвежского «Мельде» с общим счетом 20:5.

    На первом этапе игр на выбывание «канониры» не без приключений прошли португальскую «Бенфику», сыграв вничью 1:1 в гостях и с большим трудом победив 3:2 на своей арене.

    Первый поединок у предстоящего противника, который прошел неделю тому назад в Греции, завершился победой лондонского коллектива со счетом 3:1, а после этого они в чемпионате Англии в дерби переиграли «Тоттенхэм» — 2:1.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Сейчас у «Арсенала» 5-матчевая беспроигрышная серия, в которой он четырежды победил и расписал одну мировую. В турнирной таблице АПЛ он идет на десятом месте, в семи пунктах от пятой еврокубковой строки.

    «Олимпиакос»

    «Олимпиакос» попал в розыгрыш второго по значимости еврокубка с третьего места группы «С» Лиги чемпионов, выиграв одну игру при пяти фиаско.

    До проигрыша лондонцам «легенды» выбили на стадии 1/16 финала Лиги Европы нидерландский «ПСВ Эйндховен», победив на своей территории 4:2, но проиграв в гостях 1:2.

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  • 15/03/2021

    • После поединка с «Арсеналом» клуб из города Пирей одолел на выезде «Ларису» (3:1) в заключительном туре первого этапа чемпионата Греции, где он стал первым с большим отрывом от конкурентов.

    «Канониры» и «легенды» сыграли 11 матчей на различных стадиях евротурниров. «Арсенал» выиграл шесть встреч, а «Олимпиакос» побеждал пять раз.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Арсенала» — 1.44, победа «Олимпиакоса» — 7.90, ничья — 4.70.

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    Проход: «Арсенала» — 1.01; «Олимпиакоса» — 35.00.

    Вполне можно ожидать от данной игры победы «канониров», так как «Оли» слабо играет вне родных стен, много пропуская. Поэтому рекомендуем ставить в этой встрече на двойной исход — П1 + ТБ 2,5.

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