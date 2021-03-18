В четверг, 18 марта, в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы в Лондоне на «Эмирейтс Стэдиум» «Арсенал» сыграет с греческим «Олимпиакосом». Начало игры — в 20:55 по мск. «Арсенал» — «Олимпиакос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» легко преодолел групповую стадию Лиги Европы, выиграв все шесть матчей у ирландского «Дандолка», венского «Рапида» и норвежского «Мельде» с общим счетом 20:5.

На первом этапе игр на выбывание «канониры» не без приключений прошли португальскую «Бенфику», сыграв вничью 1:1 в гостях и с большим трудом победив 3:2 на своей арене.

Первый поединок у предстоящего противника, который прошел неделю тому назад в Греции, завершился победой лондонского коллектива со счетом 3:1, а после этого они в чемпионате Англии в дерби переиграли «Тоттенхэм» — 2:1.

Все прогнозы на Лигу Европы

Сейчас у «Арсенала» 5-матчевая беспроигрышная серия, в которой он четырежды победил и расписал одну мировую. В турнирной таблице АПЛ он идет на десятом месте, в семи пунктах от пятой еврокубковой строки.

«Олимпиакос»

«Олимпиакос» попал в розыгрыш второго по значимости еврокубка с третьего места группы «С» Лиги чемпионов, выиграв одну игру при пяти фиаско.

До проигрыша лондонцам «легенды» выбили на стадии 1/16 финала Лиги Европы нидерландский «ПСВ Эйндховен», победив на своей территории 4:2, но проиграв в гостях 1:2.

После поединка с «Арсеналом» клуб из города Пирей одолел на выезде «Ларису» (3:1) в заключительном туре первого этапа чемпионата Греции, где он стал первым с большим отрывом от конкурентов.

«Канониры» и «легенды» сыграли 11 матчей на различных стадиях евротурниров. «Арсенал» выиграл шесть встреч, а «Олимпиакос» побеждал пять раз.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Арсенала» — 1.44, победа «Олимпиакоса» — 7.90, ничья — 4.70.

Проход: «Арсенала» — 1.01; «Олимпиакоса» — 35.00.

Вполне можно ожидать от данной игры победы «канониров», так как «Оли» слабо играет вне родных стен, много пропуская. Поэтому рекомендуем ставить в этой встрече на двойной исход — П1 + ТБ 2,5.