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    «Бавария» и «Боруссия» Д могут вновь сыграть результативно

    «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз (к. 1.82) на футбол, Бундеслига, 6 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд
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    Роберт Левандовски
    В 24-м туре чемпионата Германии «Бавария» будет принимать «Боруссию» Дортмунд. Матч на «Альянц Арене» пройдет 6 марта. Начало — в 20:30 мск. «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 06 Марта 2021 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 20:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 5.20
  • Ставка!
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    «Бавария»

    Совсем недавно «Бавария» неожиданно прервала серию из семи подряд побед во всех турнирах и дважды подряд потеряла очки в Бундеслиге. Мюнхенцы сыграли вничью с «Арминией» (3:3) и проиграли «Айнтрахту» (1:2).

    Команда отреагировала на эти неудачи наилучшим образом. Сперва мюнхенцы разгромили «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 4:1, а затем в Бундеслиге разгромили «Кельн» — 5:1.

    В чемпионате Германии «Бавария» продолжает лидировать, но сейчас лидерство не настолько уверенное. Мюнхенцы набрали 52 очка и всего на 2 пункта опережают «РБ Лейпциг».

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    «Бавария» — лучшая команда лиги по забитым мячам (67), но и пропускают мюнхенцы много — 32 гола в 23 играх. Это лишь пятый показатель в Бундеслиге.

    «Боруссия» Дортмунд

    «Боруссия» Дортмунд в последних играх набрала неплохую форму. После двух игр без побед в первой половине февраля дортмундцы выиграли четыре матча подряд.

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    • Сперва удалось обыграть «Севилью» в первом матче 1/8 финала ЛЧ со счетом 3:2 на выезде, а затем одержать три победы в Бундеслиге. Причем все — с сухим счетом: 4:0 против «Шальке», 3:0 с «Арминией» и 1:0 с «Боруссией» Менхенгладбах.

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    • В таблице Бундеслиги дортмундцы пока занимают лишь пятое место. У них — 39 очков и 3 очка отставания от идущего четвертым «Айнтрахта».

    В 23 матчах «Боруссия» забила 48 голов (второй лучший результат в лиге), а пропустила 31.

    Прогноз и ставка

    На победу «Баварии» букмекерами дается коэффициент 1,63, на ничью — 4,58, а на «Боруссию» — 5,40.

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    Встреча команд в первом круге завершилась победой «Баварии» со счетом 3:2.

    Прогноз и ставка на матч — тотал больше 3,5 голов с коэффициентом 1,82.

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